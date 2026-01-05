México

Día de Reyes: juguetes buenos para el cerebro y el corazón de los niños

Las sugerencias aseguran juegos estimulantes y seguros para cada etapa del desarrollo infantil

En el marco de la celebración del Día de Reyes, la especialista Iasmín Castañeda Pérez, supervisora médica normativa del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), hizo hincapié en la importancia de elegir juguetes que impulsen la actividad física y favorezcan el desarrollo cognitivo, la creatividad y la imaginación.

La relevancia de los juegos como motor para el desarrollo social y emocional fue subrayada por Castañeda Pérez, quien indicó que a través del juego, las niñas y los niños pueden aprender a convivir en grupo, compartir, negociar, resolver conflictos y fortalecer habilidades de liderazgo.

Además, la especialista puntualizó que las actividades lúdicas deben promover valores como el respeto, la cooperación y la convivencia pacífica, sugiriendo evitar juguetes o dinámicas que tengan un carácter bélico o inciten a la violencia, ya que no contribuyen a los objetivos formativos deseados.

Al referirse a la seguridad, la supervisora médica explicó que es fundamental revisar las etiquetas informativas de los juguetes para minimizar riesgos de accidentes.

Qué mirar al elegir un regalo para el Día de Reyes

En el caso de niñas y niños de 0 a 3 años, Castañeda Pérez advirtió sobre la importancia de evitar juguetes pequeños que representen peligro de asfixia y aquellos fabricados con plásticos que contengan sustancias tóxicas.

Para el grupo de 3 a 5 años, la sugerencia fue optar por juguetes como bloques de construcción, plastilina, arena cinética o disfraces, los cuales, de acuerdo con la especialista, favorecen el desarrollo motor y estimulan la imaginación.

En cuanto a los niños de 6 a 8 años, Castañeda Pérez recomendó juegos de mesa como el ajedrez, kits de ciencia, rompecabezas y bicicletas, resaltando que estos tipos de juguetes desarrollan la coordinación y la lógica.

En el caso de los niños de 9 a 12 años, la funcionaria propuso como opciones adecuadas los kits de manualidades, instrumentos musicales, robots programables y videojuegos educativos, ya que, según sus declaraciones, estos juguetes fomentan el pensamiento crítico.

Finalmente, Castañeda Pérez aconsejó moderar la entrega de dispositivos electrónicos como tabletas y celulares, señalando que su uso excesivo puede contribuir al sedentarismo en la infancia.

La importancia de juegos activos y seguros en la infancia

  • Recomiendan regalar juguetes que fomenten la actividad física, el desarrollo cognitivo, la imaginación y la creatividad en niñas y niños durante el Día de Reyes.
  • Es importante preferir actividades lúdicas que promuevan valores como respeto, cooperación y convivencia pacífica, evitando juguetes de carácter bélico o violento.
  • Se debe revisar la información en las etiquetas de los juguetes para prevenir accidentes, y elegir opciones adecuadas según la edad, evitando piezas pequeñas o materiales tóxicos para menores de 3 años.
  • Aconsejan limitar los regalos tecnológicos como tabletas y celulares por su relación con el sedentarismo, y priorizar juguetes que impulsen el desarrollo motor y el pensamiento crítico según la etapa de crecimiento.

