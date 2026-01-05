México

Cartel San Luis Metal Fest 2026: lista completa de bandas y detalles del festival

El acceso al festival será gratuito con previo registro en el sitio del evento

Guardar
El acceso al festival será
El acceso al festival será gratuito con previo registro en el sitio del evento. (Facebook)

La ciudad de San Luis Potosí se prepara para recibir el San Luis Metal Fest 2026, un evento que promete marcar un precedente en la escena musical mexicana bajo el lema “The Awakening of Darkness”. El festival, cuya primera edición tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), presenta como novedad principal la gratuidad del acceso mediante un sistema de registro previo y donación.

La organización de este encuentro corresponde a Sierra Centro Producciones y Medussa Entertainment, empresas que anunciaron el evento. En ese marco, subrayaron que el festival busca ser un mensaje y no únicamente un espectáculo, al priorizar la inclusión y la apertura de espacios para la comunidad metalera.

Messiah, una de las formaciones
Messiah, una de las formaciones fundacionales del metal oscuro europeo, que hará historia al presentarse por primera vez en México. (Facebook San Luis Metal Fest 2026)

Estas son las bandas confirmadas para el San Luis Metal Fest 2026

El cartel del San Luis Metal Fest 2026 incorpora a bandas de relevancia internacional y nacional. Una selección de artistas aspira a atraer tanto a aficionados locales como a seguidores de otros estados y países.

  • Metal Church
  • Grave
  • Messiah
  • Armored Saint
  • Blood Feast
  • Void
  • Hellripper
  • Necrofier
  • Atomic Agressor
  • Crimson Glory
  • Death Scyntech
  • Hator
  • All Misery
  • Architect of Nightmare
  • Yeos
  • Mexxica
  • Introtyl
  • From Alaska
Se revelaron las priemras bandas
Se revelaron las priemras bandas para la edición 2026 del festival. (Facebook San Luis Metal Fest 2026)

El esquema de ingreso contempla varios niveles de acceso: los primeros 5 mil registros obtendrán pase a una zona VIP con beneficios de visibilidad y comodidad, seguidos por 10 mil asistentes en una Zona Preferente frente al escenario principal, y 15 mil lugares adicionales en la Zona General, sumando un aforo estimado de 30 mil personas.

Además de la oferta musical, el festival contará con un pabellón dedicado a la mercancía, el arte y la cultura del metal, reuniendo a creadores y expositores especializados. Se dispondrá también de espacios enfocados en la gastronomía local, con propuestas de San Luis Potosí y la región de la Huasteca.

Cómo registrarse para asistir al San Luis Metal Fest 2026

El registro para obtener los accesos es a través de un enlace en su página oficial.

  • Primeros 5 mil registros obtendrán acceso VIP, con beneficios especiales en zonas de visibilidad y comodidades exclusivas.
  • Los siguientes 10 mil registros formarán parte de la Zona Preferente, ubicada frente al escenario.
  • Finalmente, se liberarán 15 mil accesos adicionales para la Zona General, sumando un total de 30 mil asistentes, cifra que posiciona al festival como uno de los eventos gratuitos de metal más grandes del continente.

Temas Relacionados

San Luis Metal FestSan Luis PotosíTeatro del Pueblo de la FENAPOmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Cómo actualizar tus datos en Llave MX para mantener la Beca Rita Cetina 2026

Este es uno de los requisitos necesarios para obtener el apoyo económico

Cómo actualizar tus datos en

Grupo Corona: la historia de la tequilera que encabezaba Adrián Corona, empresario asesinado en Jalisco

El asesinato de Adrián Corona ha sacudido a una de las tequileras más emblemáticas de Jalisco

Grupo Corona: la historia de

Por qué mi hijo ya no quiere estudiar

Muchas familias pueden sentirse preocupadas por el repentino desinterés de un adolescente en la escuela

Por qué mi hijo ya

Abandono, dolor y justicia para Hikary: en Hermosillo vincularon y dictaron prisión preventiva a un hombre por maltrato animal

Los días de la perrita transcurrieron entre el encierro y la indiferencia, hasta que sus ladridos alertaron a vecinos y motivaron la intervención de las autoridades

Abandono, dolor y justicia para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la relación de

Esta es la relación de Venezuela y el Cártel de Sinaloa según un exagente de la DEA

Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre su salud y aclara por qué siempre usa gorra: “Aquí seguimos firmes”

Los Reyes Magos de 31 Minutos: dónde tomarte la foto gratis en CDMX

Primate, cinta de terror, adelanta su fecha de estreno en México: este será el día en que llegue a las salas de cine

Alfredo Adame sufrió intentos de abuso por parte de sacerdotes y del fallecido actor Cachirulo: “Me empezó a agarrar”

Critican a Kimberly La Más Preciosa por vender su ropa usada a altos precios

DEPORTES

Rubén Rodríguez, ex comentarista de

Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull y la última plática que tuvo con Horner: “Todo era un problema”

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales