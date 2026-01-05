Cartel San Luis Metal Fest 2026: lista completa de bandas y detalles del festival

El acceso al festival será gratuito con previo registro en el sitio del evento. (Facebook)

La ciudad de San Luis Potosí se prepara para recibir el San Luis Metal Fest 2026, un evento que promete marcar un precedente en la escena musical mexicana bajo el lema “The Awakening of Darkness”. El festival, cuya primera edición tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), presenta como novedad principal la gratuidad del acceso mediante un sistema de registro previo y donación.

La organización de este encuentro corresponde a Sierra Centro Producciones y Medussa Entertainment, empresas que anunciaron el evento. En ese marco, subrayaron que el festival busca ser un mensaje y no únicamente un espectáculo, al priorizar la inclusión y la apertura de espacios para la comunidad metalera.

Messiah, una de las formaciones fundacionales del metal oscuro europeo, que hará historia al presentarse por primera vez en México. (Facebook San Luis Metal Fest 2026)

Estas son las bandas confirmadas para el San Luis Metal Fest 2026

El cartel del San Luis Metal Fest 2026 incorpora a bandas de relevancia internacional y nacional. Una selección de artistas aspira a atraer tanto a aficionados locales como a seguidores de otros estados y países.

Metal Church

Grave

Messiah

Armored Saint

Blood Feast

Void

Hellripper

Necrofier

Atomic Agressor

Crimson Glory

Death Scyntech

Hator

All Misery

Architect of Nightmare

Yeos

Mexxica

Introtyl

From Alaska

Se revelaron las priemras bandas para la edición 2026 del festival. (Facebook San Luis Metal Fest 2026)

El esquema de ingreso contempla varios niveles de acceso: los primeros 5 mil registros obtendrán pase a una zona VIP con beneficios de visibilidad y comodidad, seguidos por 10 mil asistentes en una Zona Preferente frente al escenario principal, y 15 mil lugares adicionales en la Zona General, sumando un aforo estimado de 30 mil personas.

Además de la oferta musical, el festival contará con un pabellón dedicado a la mercancía, el arte y la cultura del metal, reuniendo a creadores y expositores especializados. Se dispondrá también de espacios enfocados en la gastronomía local, con propuestas de San Luis Potosí y la región de la Huasteca.

Cómo registrarse para asistir al San Luis Metal Fest 2026

El registro para obtener los accesos es a través de un enlace en su página oficial.

Primeros 5 mil registros obtendrán acceso VIP, con beneficios especiales en zonas de visibilidad y comodidades exclusivas.

Los siguientes 10 mil registros formarán parte de la Zona Preferente, ubicada frente al escenario.

Finalmente, se liberarán 15 mil accesos adicionales para la Zona General, sumando un total de 30 mil asistentes, cifra que posiciona al festival como uno de los eventos gratuitos de metal más grandes del continente.