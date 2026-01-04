México

Silvia Navarro regresa a las telenovelas tras compaginar actuación con maternidad ​

La actriz retoma el género que la consolidó tras una etapa dedicada a series, cine y proyectos audiovisuales

La reconocida actriz vuelve como protagonista a los melodramas mexicanos. Crédito: (Instagram/@silvianavarroyya)

Silvia Navarro confirma su regreso a las telenovelas con “Guardián de mi Corazón”, una producción encabezada por Juan Osorio. El anuncio marcó el retorno de una de las figuras más queridas del melodrama mexicano, reconocida por su carisma, energía y solidez interpretativa.

A lo largo de su trayectoria, la actriz ha construido personajes que recorren un amplio espectro emocional, lo que le ha permitido consolidarse como un referente del género. Su capacidad para transmitir drama, tensión y sensibilidad ha sido clave para mantenerse vigente y cercana al público.

La noticia de su regreso ha creado una oleada de reacciones entre seguidores del formato y admiradores de su trabajo. Los comentarios reflejaron entusiasmo y expectativa por verla nuevamente en una historia que apuesta por la intensidad emocional.

Un regreso esperado tras una etapa alejada de las telenovelas

Su última participación para TelevisaUnivisión fue "Caer en Tentación" en donde compartió créditos con Adriana Louvier, Gabriel Soto y Carlos Ferro - (IG: silvianavarro)

Durante un periodo, Silvia Navarro se mantuvo alejada de los melodramas mexicanos, aunque continuó activa en distintas cadenas y plataformas. En ese tiempo exploró personajes diversos, alejados del formato tradicional que la dio a conocer.

Su último melodrama previo fue “La suerte de Loli”, realizado para Telemundo, donde interpretó un personaje que destacó por su carisma y frescura. Este proyecto mostró otra faceta de la actriz sin perder la esencia que la caracteriza.

En el ámbito de TelevisaUnivisión, su último trabajo fue “Caer en Tentación”, donde dio vida a Raquel. Este protagónico, compartido con Adriana Louvier, Gabriel Soto y Carlos Ferro, obtuvo amplio reconocimiento y fue premiado por su calidad de producción, guion y dirección en los Premios TVyNovelas 2018.

Participación en series y películas

La actriz se ha mantenido vigente en la televisión realizando series y películas EFE/Sashenka Gutiérrez

Aunque se alejó temporalmente de los melodramas, la actriz mantuvo una presencia constante en series y cine. Uno de sus trabajos más recientes es “Juegos Interrumpidos”, producción original de dos temporadas para ViX en la que participó junto a Jorge Salinas y David Chocarro.

Su filmografía y participación en proyectos audiovisuales durante este periodo incluyen:

• Déjame estar contigo

• Un mundo para mí

• Intercambiadas, con Michelle Rodríguez

• Tengo que morir todas las noches

• Papá o mamá, con Mauricio Ochmann

• Familia Nacional

• Pobre familia rica

• Se busca papá, con Juan Pablo Medina

Estos proyectos reflejan la versatilidad de Navarro y su interés por explorar distintos formatos y narrativas.

Silvia Navarro y su faceta como madre

Una actriz que ha logrado compaginar la maternidad con su carrera actoral - (Foto: Instagram)

Además de su carrera actoral, Silvia Navarro ha destacado por la forma en que ha equilibrado su vida profesional con la maternidad. Su hijo León cumplió 10 años en 2025, y aunque la actriz ha decidido no mostrarlo con frecuencia en redes sociales, sí comparte momentos que reflejan su cercanía y dedicación.

El contenido relacionado con su hijo suele ser discreto, pero suficiente para que sus seguidores conozcan esta faceta personal. Estas publicaciones han sido bien recibidas y celebradas por quienes la siguen desde hace años.

En algunas ocasiones, la actriz ha compartido escenas donde se observa a León explorando su interés por la música. Esta combinación entre vida familiar y trabajo ha sido vista como un ejemplo de equilibrio, reforzando la imagen de una artista comprometida tanto con su carrera como con su maternidad.

