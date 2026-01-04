Óscar Burgos, ‘El Perro Guarumo’, reaparece en medio de rumores de su muerte

Óscar Burgos desmintió rumores en torno a su muerte. (@oscarburgostv, Instagram)

Una broma por el Día de los Inocentes fue demasiado lejos para Óscar Burgos. El comediante tampiqueño, reconocido por su paso en la televisión como ‘El Perro Guarumo“, desmintió rumores en torno a su muerte.

¿Cómo surgió ‘la noticia’ de la muerte de Óscar Burgos?

La eliminación de verificadores de información en Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y X, antes Twitter, aunado a la proliferación de páginas y perfiles que generan interacciones a partir de noticias impactantes, pero falsas, contribuyó a la viralización de la muerte del comediante.

Trends, herramienta de Google que muestra la popularidad de términos y temas de búsqueda en diferentes ubicaciones geográficas, registró un aumento exponencial de interés por Óscar Burgos relacionados con su deceso.

Ante el alcance de ‘la noticia’, el comediante compartió un mensaje a través de plataformas digitales. Explicó que todo se trató de una broma que salió de su entorno más cercano.

Óscar Burgos negó rumores de su muerte. (@oscarburgostv, Instagram)

Burgos difundió una imagen suya en blanco y negro donde aparece junto al creador digital Fernando Lozano en la que se lee la frase “vuela alto”.

Horas antes, la fotografía había sido usada en infinidad de publicaciones donde se daba por hecho el fallecimiento de Burgos. Fiel a su estilo, indicó que la imagen era una broma hecha por Fernando Lozano con motivo del Día de los Inocentes.

“Esta foto corresponde al 28 de diciembre que mi amigo @fernandolozanotv la subió al grupo y me reí mucho porque siempre se la están curando de mi edad. Cuando me vaya de verdad ya nadie les va a creer, ni a Fer, ni a @piniramones ni a @joseluiszagaroficial, pero aun así, los amo mucho”, escribió.

Reacciones en redes sociales

“Maestro, no me asuste”, respondió uno de sus seguidores, evidenciando el impacto que tuvo la proliferación del rumor.

En tan solo unas horas, la publicación de Óscar Burgos superó los 34,000 “me gusta” y registró decenas de comentarios, algunos de amigos que forman parte de su círculo más cercano y que participaron en la broma inicial.

Luis Carlos Ramones —hermanos del conductor Adal Ramones— escribió: “ES RECÍPROCO HNO!! Pero ya sabes, así nos llevamos. Te quiero brou!!!!!”. Marcela Mistral esposa del influencer Poncho de Nigris, en tono de broma llamó “mensos” a los autores del ‘edit’ y reconoció que, al igual que miles de personas, se llevó un susto al enterarse de ‘la noticia’.

Óscar Burgos está casado con la influencer Carolina Castro. (IG: @oscarburgostv)

¿Quién es Óscar Burgos?

Óscar Burgos es un destacado comediante, conductor y productor mexicano, nacido en Tampico en 1958. Es una figura clave en la industria del entretenimiento en México, especialmente en el ámbito de la comedia televisiva.

Su mayor éxito radica en su habilidad para la creación de personajes, siendo “El Perro Guarumo” el más emblemático de su carrera.

A través de este y otros personajes como “Súper Cirilo” o “Tartán”, Burgos consolidó un estilo de humor irreverente y popular que lo mantuvo vigente durante décadas en programas de la cadena Televisa.

Además de su faceta como intérprete, destaca por:

Visión empresarial: Fundador de los centros de comedia “Óscar Burgos Comedy Club”, plataformas vitales para el stand-up en el norte del país.

Cazatalentos: Fue el principal impulsor de “Las Lavanderas”, un fenómeno mediático que marcó una época en la televisión por cable y apoyó a Franco Escamilla al comienzo de su carrera.

Presencia digital: Ha sabido adaptarse a las nuevas audiencias mediante pódcast y contenido en redes sociales.

Es considerado un referente del “humor regio” y una de las personalidades más influyentes de la televisión en Monterrey.