Óscar Burgos revela que el Escorpión Dorado quería casarse con Fabiola Martínez: “No hiciste las cosas bien”

Alex Montiel, mejor conocido en redes sociales como el ‘Escorpión Dorado’, está envuelto en controversia por un escándalo de su pasado. Y es que Fabiola Martínez reveló detalles sobre el fugaz romance que tuvieron en 2023 y que desencadenó señalamientos de infidelidad en contra del youtuber porque estaba -y continúa- casado.

Fue en una entrevista con Adrián Marcelo donde la conductora narró paso por paso cómo se desarrolló su romance y deslindó a sus amigos, Óscar Burgos y Carolina Castro, de las acusaciones que recayeron en su contra porque gracias a una publicación de ellos se hizo pública la relación.

Eso no fue todo, Fabiola Martínez aseguró que su relación era tan seria que hasta tenían contemplado tener un hijo juntos. Esto a pesar de que Alex Montiel ya tenía la vasectomía.

La conductora confirmó que tuvo un romance con el 'Escorpión Dorado', quien estaba y sigue casado con Danna Arizu.

“(En ese entonces) Caro y (Óscar) Burgos dijeron que estaban buscando bebé y nosotros, que ya lo habíamos hablado, les decimos que también. Él está operado y me dijo: ‘Me voy a desamarrar para tener un bebé’“, contó.

Óscar Burgos manda contundente mensaje al Escorpión Dorado

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, el comediante concedió una entrevista para Miguel Díaz y aprovechó el espacio para mandarle unas palabras a quien fue su amigo hasta esta controversia.

“Hágase responsable, amigo. Usted vino, nos dijo que ya no estaba con Danna, nos dijo que se pensaba casar con Fabiola, nos dijo que quería tener un hijo con ella, no se haga wey. Entonces no me venga a embarrar en sus problemas, sí usted salió atrás abrazando a la muchacha, había 40 mil personas, no le eche la culpa ni a mi esposa ni a mí”, declaró.

El comediante asegura que Alex Montiel cortó comunicación con él en cuanto se destapó su relación con Fabiola Martínez. (TikTok: @selodijo)

Cabe recordar que el youtuber cortó comunicación con el comediante en cuanto se detonó el escándalo. Y es que fue una publicación de Carolina Castro (esposa de Burgos) en donde aparecieron Alex Montiel y Fabiola Martínez dándose un beso, lo que destapó su romance.

“Tenga el valor de hablar conmigo y de aclarar las cosas; si me niegas totalmente es porque no hiciste las cosas bien”, agregó Óscar Burgos.

En esa misma charla, el comediante aseguró que en aquel entonces tanto él como su esposa se sintieron responsables por exponer accidentalmente a su amigo, pero con el tiempo entendieron que solo ‘los utilizaron’.

Y es que Alex Montiel y su esposa, Dana Arizu, aseguraron que no existió una infidelidad debido a que tenían una relación abierta.