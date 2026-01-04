México

Nortec: Bostich + Fussible llevará su sonido a La Maraka

La banda se presentará con formato completo en un concierto que celebra identidad, ritmo y experimentación sonora

Guardar
La cita está programada para
La cita está programada para iniciar a las 21:30 horas el jueves cinco de febrero - (Cortesía Nortec)

El salón La Maraka será el escenario que reciba a Nortec: Bostich + Fussible el próximo jueves cinco de febrero, en una presentación que promete ir más allá de un concierto convencional. Con un Full Band Show, el proyecto llegará a la Ciudad de México para ofrecer una experiencia construida desde la identidad y el sonido en vivo.

La cita está programada para iniciar a las 21:30 horas, en un encuentro que busca conectar al público con una propuesta musical que ha marcado un antes y un después en la escena electrónica mexicana. La expectativa se centra en la potencia del directo y en la energía que genera la fusión de lo electrónico.

Los boletos ya se encuentran disponibles tanto en el sistema Arena.mx como en las taquillas del venue, facilitando el acceso a una presentación que se perfila como uno de los eventos destacados del inicio de año.

¿Qué es Bostich + Fussible?

Una cita que tiene que
Una cita que tiene que ser imperdible - (Cortesía Nortec)

Bostich + Fussible representa el núcleo creativo más reconocible de Nortec, un proyecto que transformó la identidad sonora de la frontera norte en un lenguaje musical propio. Su propuesta combina elementos tradicionales como la tambora y el norteño con techno y diseño sonoro.

Esta fusión, conocida como “norteño + techno”, comenzó a tomar forma a finales de los años noventa y logró proyección internacional en 2001 con The Tijuana Sessions, Vol. 1. A partir de ese momento, la música fronteriza se posicionó en escenarios globales desde una perspectiva contemporánea y sin concesiones.

Más que un estilo, Bostich + Fussible plantea una forma de entender la música como territorio híbrido, donde lo popular y lo electrónico dialogan sin perder autenticidad ni acento.

El poder del formato Full Band Show

Un estilo que fusiona y
Un estilo que fusiona y representa grandes estilos - (Cortesía Nortec)

Ver a Bostich + Fussible con banda completa transforma la experiencia sonora. En este formato, el beat deja de ser un elemento invisible para convertirse en un pulso compartido entre músicos y público.

Esta propuesta refuerza la esencia del proyecto, un cruce constante entre tradición y modernidad que se vive plenamente en el escenario.

La presentación en La Maraka se anuncia así como una declaración musical que reafirma el lugar de Nortec dentro de la cultura sonora contemporánea.

Temas Relacionados

NortecLa MarakaConciertomexico-entretenimiento

Más Noticias

Eugenio Derbez con MrBeast: el actor se une al famoso elenco del nuevo reality

El comediante mexicano destaca entre todos los competidores por ser uno de los pocos latinos que se adentrarán a esta aventura

Eugenio Derbez con MrBeast: el

¿Peso Pluma es fan de Peña Nieto? Un TikTok desata especulaciones y polémica en redes sociales

El cantante compartió un video sobre el exmandatario y los usuarios lo tildan de “team Peña”; el debate crece entre rumores y críticas

¿Peso Pluma es fan de

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Río Grande

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se

Se registra sismo en Guerrero

El temblor ocurrió a las 13:43 horas, a una distancia de 17 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 7.6 km

Se registra sismo en Guerrero

Conductor arrastra a motociclista por calles de CDMX: difunden videos para identificar a responsable

De acuerdo con reportes extraoficial, el incidente ocurrió en Periférico y Eje 6, en Iztapalapa

Conductor arrastra a motociclista por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Inicia 2026 con graves cifras

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Quién era Adrián Corona, empresario hallado muerto en Jalisco tras ser privado de la libertad

Aseguran a dos integrantes de Los Rusos con armas, cartuchos y equipo táctico tras persecución en Mexicali, Baja California

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

ENTRETENIMIENTO

¿Peso Pluma es fan de

¿Peso Pluma es fan de Peña Nieto? Un TikTok desata especulaciones y polémica en redes sociales

“Me faltas siempre”: Andrea Legarreta conmueve con carta de cumpleaños para su madre a dos años de su muerte

Acusan a Christian Nodal de copiar el estilo de Pepe Aguilar: “Quiere quedar bien con el suegro”

Yolanda Andrade, salud, confesiones y una verdad que vuelve al centro del debate

Scarlet Gruber, la villana que vuelve a brillar en el melodrama mexicano

DEPORTES

Chivas Femenil debuta con victoria

Chivas Femenil debuta con victoria en la jornada 1 de la Liga Mx Femenil

Estos son los jugadores venezolanos que han brillado en la Liga Mx

Quién es Mariza Nascimento, nueva jugadora de Tigres

Él es Armando ‘Toro’ Reséndiz, nombrado campeón supermediano por la AMB tras el retiro de Terence Crawford

Comité Organizador del Mundial 2026 en Monterrey revela por qué Países Bajos no tendrá juegos en México