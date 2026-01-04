Nortec: Bostich + Fussible llevará su sonido a La Maraka

La cita está programada para iniciar a las 21:30 horas el jueves cinco de febrero - (Cortesía Nortec)

El salón La Maraka será el escenario que reciba a Nortec: Bostich + Fussible el próximo jueves cinco de febrero, en una presentación que promete ir más allá de un concierto convencional. Con un Full Band Show, el proyecto llegará a la Ciudad de México para ofrecer una experiencia construida desde la identidad y el sonido en vivo.

La cita está programada para iniciar a las 21:30 horas, en un encuentro que busca conectar al público con una propuesta musical que ha marcado un antes y un después en la escena electrónica mexicana. La expectativa se centra en la potencia del directo y en la energía que genera la fusión de lo electrónico.

Los boletos ya se encuentran disponibles tanto en el sistema Arena.mx como en las taquillas del venue, facilitando el acceso a una presentación que se perfila como uno de los eventos destacados del inicio de año.

¿Qué es Bostich + Fussible?

Una cita que tiene que ser imperdible - (Cortesía Nortec)

Bostich + Fussible representa el núcleo creativo más reconocible de Nortec, un proyecto que transformó la identidad sonora de la frontera norte en un lenguaje musical propio. Su propuesta combina elementos tradicionales como la tambora y el norteño con techno y diseño sonoro.

Esta fusión, conocida como “norteño + techno”, comenzó a tomar forma a finales de los años noventa y logró proyección internacional en 2001 con The Tijuana Sessions, Vol. 1. A partir de ese momento, la música fronteriza se posicionó en escenarios globales desde una perspectiva contemporánea y sin concesiones.

Más que un estilo, Bostich + Fussible plantea una forma de entender la música como territorio híbrido, donde lo popular y lo electrónico dialogan sin perder autenticidad ni acento.

El poder del formato Full Band Show

Un estilo que fusiona y representa grandes estilos - (Cortesía Nortec)

Ver a Bostich + Fussible con banda completa transforma la experiencia sonora. En este formato, el beat deja de ser un elemento invisible para convertirse en un pulso compartido entre músicos y público.

Esta propuesta refuerza la esencia del proyecto, un cruce constante entre tradición y modernidad que se vive plenamente en el escenario.

La presentación en La Maraka se anuncia así como una declaración musical que reafirma el lugar de Nortec dentro de la cultura sonora contemporánea.