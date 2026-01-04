Ana María Alvarado reacciona a fotos de Luz María Zetina y Lorena Ochoa en Año Nuevo: “Si es amor, ¿qué tiene?”

Ana María Alvarado pidió no especular sobre la relación entre Zetina y Ochoa. (Instagram)

Los rumores sobre un supuesto romance entre Luz María Zetina y la exgolfista Lorena Ochoa siguen generando conversación en redes sociales y medios de espectáculos. Ahora fue Ana María Alvarado, periodista y excompañera de Zetina en el matutino Sale el Sol, quien reaccionó públicamente a las versiones que surgieron tras las imágenes de Año Nuevo que ambas compartieron.

Las fotos que encendieron la especulación

La conversación se intensificó luego de que Luz María Zetina publicara en sus historias de Instagram un par de fotografías celebrando el Año Nuevo junto a Lorena Ochoa. En una de ellas aparecen caminando en lo que parece ser un bosque, acompañadas por la maestra de yoga Ale Quintero Oria; en otra, ambas están presentes en una reunión con amigos, aunque no posan juntas.

Estas imágenes cobraron mayor relevancia porque, meses antes, Zetina había revelado que su compromiso con Emilio Guzmán terminó luego de confesarle que sentía atracción por otra persona, sin mencionar nombres. A partir de ahí, en redes comenzó a circular la versión de que esa persona sería Lorena Ochoa.

Luz María Zetina publicó en sus historias de Instagram un par de fotografías celebrando junto a Lorena Ochoa. (@luzmazetina, Instagram)

Luz maría Zetina y Lorena Ochoa recibieron juntas 2026. (@luzmazetina, Instagram)

Ana María Alvarado pide cautela ante los rumores

Desde su canal de YouTube, Ana María Alvarado se refirió directamente al tema y llamó a no dar por confirmado un romance sin pruebas claras.

“Sí, entré a su perfil y… pero bueno, eso no quiere decir romance”, comentó la periodista al analizar las imágenes. Alvarado subrayó que, aunque Zetina y Ochoa aparecen en las fotografías, no necesariamente eso implica una relación sentimental.

“Estaban en una foto, pero ni siquiera juntas. O sea, estaba Lorena Ochoa, creo que una hija de Luzma y hasta atrás Luzma. Eso no quiere decir romance”, explicó.

La comunicadora reconoció que los rumores existen y que mucha gente los ha dado por hechos, pero insistió en que no hay confirmación de ninguna de las partes.

“Si es amor, ¿qué tiene?”: su postura personal

Más allá de pedir mesura, Ana María Alvarado dejó clara su postura personal frente a las especulaciones y el debate público que se ha generado.

“No podemos afirmar, pero compartieron fotografías”, señaló, para después añadir: “Si es amor, ¿qué tiene? La verdad, yo no le veo nada de malo”.

La periodista también recordó que la propia Luz María Zetina ha hablado abiertamente en distintos espacios sobre temas de diversidad y aceptación dentro de su familia, lo que, a su juicio, vuelve innecesario cualquier juicio externo.

Luz María Zetina y su entonces pareja, Emilio Guzmán, cancelaron sus planes de boda en 2025. (IG: @luzmazetina)

Silencio de las involucradas

Hasta el momento, ni Luz María Zetina ni Lorena Ochoa han confirmado o desmentido los rumores de manera directa. Sin embargo, la reacción de Ana María Alvarado ha aportado una lectura más prudente al tema, al subrayar que las imágenes compartidas no son prueba concluyente de un romance.