Accidente vial en Pátzcuaro deja cinco policías y tres civiles heridos

La colisión ocurrida cerca de la comunidad de Tzurumútaro involucró a una patrulla de la Guardia Civil y dos vehículos particulares

Accidente en la carretera Pátzcuaro–Quiroga
Accidente en la carretera Pátzcuaro–Quiroga de Michoacán desata debate sobre maniobras de unidades oficiales y protocolos de seguridad vial. -(Imagen Ilustrativa)

La primera semana de 2026 en Michoacán estuvo marcada por un accidente que generó gran atención. Un choque múltiple en la carretera Pátzcuaro–Quiroga dejó ocho personas lesionadas.

Dentro de los afectados, se encuentran cinco elementos de la Guardia Civil y tres civiles que viajaban en vehículos particulares.

La circulación de imágenes captadas por cámaras reavivó la conversación pública, abriendo preguntas sobre la gestión de riesgos. Crédito: X/ @JJDiazMachuca

El percance ocurrió la mañana del 2 de enero en las inmediaciones de la comunidad de Tzurumútaro. La magnitud del impacto fue tal que las imagenes captadas por cámaras de seguridad rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Los lesionados y la atención inmediata

De acuerdo con los primeros reportes, cinco oficiales de la Guardia Civil resultaron heridos al viajar en la patrulla involucrada, mientras que tres civiles que se desplazaban en un Volkswagen Jetta y una camioneta BMW también sufrieron lesiones.

Paramédicos y bomberos acudieron al sitio para brindar atención pre-hospitalaria. Posteriormente, los afectados fueron trasladados a hospitales de la región para descartar complicaciones.

La intervención de paramédicos y bomberos permitió estabilizar y trasladar a los afectados a hospitales, mientras las autoridades revisan las causas para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades. REUTERS/Violeta Santos Moura

Aunque el choque fue aparatoso, las autoridades confirmaron que ninguno de los lesionados presentó heridas de gravedad. Los equipos de emergencia trabajaron durante más de una hora para estabilizar a los heridos y retirar los vehículos siniestrados.

El tránsito en la zona se mantuvo parcialmente cerrado, lo que generó largas filas de automóviles en una vía que conecta a Pátzcuaro con Quiroga y que suele registrar alto flujo vehicular en las mañanas.

La mecánica del accidente

El video difundido muestra que la patrulla, identificada con el número económico MC-036-AB, intentó cruzar la avenida en sentido contrario justo en el momento en que otro vehículo circulaba a alta velocidad. La maniobra derivó en un impacto frontal que involucró a los tres automóviles.

La camioneta BMW blanca y el Volkswagen Jetta negro con placas PJU-410-E quedaron con daños severos en la parte frontal, mientras que la patrulla terminó atravesada sobre la cinta asfáltica.

La circulación fue parcialmente cerrada, generando largas filas y reacciones en plataformas digitales ante la gravedad de la colisión. (X/ @Gposiadeoficial)

Elementos de Tránsito del Estado realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Reacciones y seguimiento

El hecho generó debate en redes sociales y entre habitantes de la zona, quienes cuestionaron la conducción de las patrullas oficiales y pidieron mayor control en las maniobras de las unidades de seguridad.

La difusión del video reforzó la discusión sobre la necesidad de reforzar protocolos de tránsito para evitar que situaciones similares se repitan.

Diferentes equipos respondieron a la emergencia en un lapso breve, generando comentarios entre testigos y autoridades sobre la organización al atender incidentes viales de alto impacto. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades locales informaron que se continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y garantizar que los afectados reciban la atención médica necesaria.

El caso también puso en evidencia la importancia de la coordinación entre cuerpos de auxilio y tránsito para atender emergencias en una de las carreteras más transitadas de Michoacán.

