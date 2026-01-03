México

Platillos venezolanos que debes probar en las calles de México para experimentar su cultura

Desde las arepas y empanadas hasta los tequeños, patacones y cachapas, la comida venezolana ya forma parte de la CDMX

Desde las arepas y empanadas
Desde las arepas y empanadas hasta los tequeños, patacones y cachapas, la comida venezolana ya forma parte de la CDMX

La gastronomía venezolana ha encontrado en México —y particularmente en la Ciudad de México— un espacio para expandirse. Gracias a la comunidad migrante, hoy es posible recorrer la cultura de Venezuela a través de su comida callejera, caracterizada por el maíz, el plátano, los quesos frescos y combinaciones intensas de sabor.

Arepas, tequeños y empanadas encabezan la lista, pero no son los únicos imperdibles.

Un recorrido por los platillos venezolanos más representativos que hoy forman parte del paisaje gastronómico urbano implica caminar por calles, mercados y corredores gastronómicos donde la migración se transformó en identidad culinaria.

Arepas, el corazón de la cocina venezolana

La arepa es el símbolo culinario por excelencia de Venezuela. Se trata de un pan redondo de maíz, dorado por fuera y suave por dentro, que funciona como lienzo para múltiples rellenos. En puestos y restaurantes especializados es común encontrar versiones clásicas como:

  • Reina pepiada, con pollo deshebrado, aguacate y mayonesa.
  • Pabellón, inspirado en el plato nacional venezolano, con carne mechada, frijoles negros, plátano frito y queso blanco.
  • Pelúa, rellena de carne mechada y queso amarillo rallado.
  • Dominó, una combinación sencilla y tradicional de frijoles negros con queso blanco.
Arepas, empanadas, tequeños y patacones
Arepas, empanadas, tequeños y patacones se han convertido en parte del paisaje gastronómico urbano de la Ciudad de México

Tequeños, el antojito infalible

Los tequeños son uno de los bocados más populares y reconocibles. Consisten en palitos de queso blanco envueltos en masa de trigo y fritos hasta quedar crujientes.

Son habituales como botana o entrada y suelen acompañarse con salsa rosada o guasacaca. En la comida callejera venezolana, funcionan como el equivalente a los snacks rápidos, ideales para compartir.

Empanadas venezolanas, crujientes y contundentes

A diferencia de las empanadas de harina de trigo, las venezolanas se elaboran con masa de maíz y se fríen, lo que les da una textura crujiente y un sabor más marcado. Entre los rellenos más comunes destacan la carne molida o mechada, el pollo guisado, el queso y la versión de pabellón, que reúne todos los elementos clásicos en una sola pieza.

Patacones, comida rápida con identidad

Los patacones son una preparación típica del occidente de Venezuela. Se elaboran con plátano macho verde frito y aplastado, que sirve como base para un sándwich relleno de carne, pollo, lechuga, tomate, salsas y queso. Son abundantes, intensos y muy populares en la comida callejera nocturna.

Cachapas, el contraste dulce-salado

Hechas con maíz tierno molido, las cachapas tienen una textura suave y un sabor ligeramente dulce. Se cocinan a la plancha y se sirven dobladas, rellenas de queso de mano derretido. En muchas versiones se acompañan con cochino frito, lo que refuerza el contraste entre lo dulce y lo salado.

Arepas, empanadas, tequeños y patacones
Arepas, empanadas, tequeños y patacones se han convertido en parte del paisaje gastronómico urbano de la Ciudad de México

La presencia de estos platillos en México no solo amplía la oferta gastronómica, sino que también acerca al público mexicano a la identidad cultural venezolana, demostrando que la comida callejera es una de las formas más directas —y sabrosas— de conocer un país.

En resumen:

  • La comida callejera venezolana se ha integrado al paisaje gastronómico urbano de la Ciudad de México gracias a la comunidad migrante.
  • Las arepas son el platillo más representativo y hoy conviven con tacos y quesadillas como opción cotidiana.
  • Tequeños y empanadas destacan por su formato práctico y su fácil adaptación al consumo urbano.
  • Los patacones ofrecen una alternativa abundante dentro de la comida rápida venezolana.
  • Las cachapas representan la vertiente más tradicional, basada en maíz tierno y queso.
  • Estos platillos amplían la diversidad culinaria y reflejan la mezcla cultural presente en las calles de México.

