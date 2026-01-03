Pensión Mujeres Bienestar 2026: las formas de saber si ya te llegó el pago de enero y calendario tentativo

La Pensión Mujeres Bienestar comenzará a distribuir en enero de 2026 los pagos a todas sus beneficiarias en lo que corresponderá el primer depósito del año.

La iniciativa fue lanzada hace un año por el gobierno de Claudia Sheinbaum y está dirigida a mujeres de 60 a 64 años, a quienes se otorgan 3 mil pesos de manera directa y sin intermediarios, utilizando la tarjeta del Banco del Bienestar.

Al llegar a los 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Calendario tentativo de la Pensión Mujeres Bienestar

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, no ha difundido el calendario oficial de pagos para Mujeres Bienestar correspondiente a enero de 2026. No obstante, se anticipa que la programación adoptará el siguiente orden:

Lunes 5 de enero: para quienes su apellido inicia con A. Martes 6 de enero: para la letra B. Miércoles 7 de enero: para la letra C. Jueves 8 de enero: nuevamente para la C. Viernes 9 de enero: corresponde a apellidos con D, E o F. Lunes 12 de enero: para la letra G.

Martes 13 de enero: también para G. Miércoles 14 de enero: apellidos que empiezan con H, I, J o K. Jueves 15 de enero: para la L. Viernes 16 de enero: para la M. Lunes 19 de enero: también para la M. Martes 20 de enero: para N, Ñ y O.

Finalmente, miércoles 21 de enero: para P y Q. Jueves 22 de enero: para la R. Viernes 23 de enero: nuevamente para la R. Lunes 26 de enero: para la S. Martes 27 de enero: para T, U y V. Miércoles 28 de enero: para W, X, Y y Z.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuáles son las formas de saber si ya me llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para verificar si el pago de la Pensión Mujeres Bienestar ya ha sido depositado, resulta posible utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para teléfonos con sistema Android e iOS mediante Google Play Store y App Store. Esta plataforma ofrece la opción de consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura.

De igual manera, las beneficiarias pueden dirigirse a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del Banco del Bienestar, insertar su tarjeta y consultar el saldo. Para conocer la fecha exacta del depósito, se recomienda consultar el calendario oficial.

Además, quienes requieran resolver inquietudes o tramitar aclaraciones acerca del programa disponen de la Línea Bienestar (800 639 42 64) y de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes como medios de comunicación.

Pensión Mujeres Bienestar benefició a 3 millones de adultas mayores en 2025

Finalmente, el programa, diseñado para atender una de las demandas históricas sobre equidad y reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres, ha significado una ampliación significativa de la cobertura social en el país.

De acuerdo con la información gubernamental, el cierre de 2025 marcó la cifra récord de 3 millones de beneficiarias, lo cual representa un avance sin precedentes en la política de protección social para este sector de la población.