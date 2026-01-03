Momo Guzmán explica por qué no le agradeció a Turbulence tras renunciar al personaje de “Burrita Burrona”

La despedida de Burrita Burrona, uno de los personajes más influyentes del drag mexicano reciente, ha reconfigurado el panorama para el grupo Las Amponas y sus miles de seguidores.
El anuncio, hecho por Momo Guzmán –intérprete del personaje– tras un show y posteriormente con un mensaje en redes, desató una ola de reacciones tanto entre el público como entre figuras destacadas de la escena drag.
A partir de ese momento, la incertidumbre sobre el futuro artístico de quienes integran Las Amponas y la posible desaparición de Burrita se ha instalado en la conversación comunitaria.
¿Por qué se acabó La Burrita?
En los últimos encuentros públicos, voces cercanas al entorno, como las participantes del pódcast Las Escandaliosas y colaboradoras habituales de Burrita Burrona y Turbulence Drag Queen, confirmaron la definitiva separación.
Destaca el debate en torno a los derechos del personaje Burrita Burrona, pues pertenecen a Turbulence Drag Queen, lo que dejaría en manos de este artista la decisión sobre el futuro del personaje y el posible cierre del ciclo de Las Amponas.
El propio Momo Guzmán compartió su agradecimiento con el público, especialmente con la comunidad LGBT+. Subrayó el respaldo recibido desde los primeros vídeos en plataformas digitales hasta el auge mediático que lo llevó a lo más alto del drag nacional.
En las semanas previas al anuncio, el público advirtió señales de distancia entre Momo Guzmán y Turbulence Drag Queen: dejaron de seguirse en redes y el nombre de Turbulence no figuró en el comunicado de despedida, lo que avivó especulaciones sobre un conflicto.
¿Quién podría tomar el lugar de Burrita y cuál será el futuro de Las Amponas?
En paralelo, diversos seguidores han propuesto a Fiona Buchonba como sucesora de Burrita Burrona; la propia Fiona descartó tal posibilidad y reafirmó la continuidad de su propio personaje.
Por otro lado, cobraron fuerza en redes teorías sobre posibles nuevos caminos profesionales para los protagonistas: Momo Guzmán estaría vinculado a la próxima edición de La Casa de los Famosos, mientras que Turbulence Drag Queen podría sumarse a Drag Race México. Ninguna de estas hipótesis cuenta con confirmación oficial.
Momo rompe el silencio y responde por qué no agradeció a Turbulence
Recordemos que durante el evento en el que Momo Guzmán anunció el adiós de Burrita, decidió no darle las gracias a Turbulence. Cuando llegó el momento de hablar, la drag queen soltó la frase “yo sí le voy a agradecer”.
Ahora, Momo ha roto el silencio y, además de asegurar que no tienen pleito por los derechos del personaje y que simplemente se acabó la amistad (fundamental para poder tener una buena relación laboral), explicó sus razones para no agradecer a Turbulence:
“No lo sentía en mi corazón, por eso no decidí agradecerle, cosa que no me arrepiento. Porque los años que estuve trabajando y colaborando y desde antes del dúo siempre lo apoye, siempre le di la mano. Siempre entre los dos creamos todo, siempre estuve ideando qué frases hacerle a todos".
En su opinión, el agradecimiento para quien fuera su colaborador estuvo presente desde el inicio:
“Siempre estuve agradecido y siempre agradecido porque dije no a muchos proyectos, les decía que la sumaran a ella si no no voy”.