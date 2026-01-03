México

Momo Guzmán explica por qué no le agradeció a Turbulence tras renunciar al personaje de “Burrita Burrona”

El comediante detalló sus razones para dejar el proyecto

Las drags queens dieron su
Las drags queens dieron su último show. Credito:IG@burritaburrona

La despedida de Burrita Burrona, uno de los personajes más influyentes del drag mexicano reciente, ha reconfigurado el panorama para el grupo Las Amponas y sus miles de seguidores.

El anuncio, hecho por Momo Guzmán –intérprete del personaje– tras un show y posteriormente con un mensaje en redes, desató una ola de reacciones tanto entre el público como entre figuras destacadas de la escena drag.

A partir de ese momento, la incertidumbre sobre el futuro artístico de quienes integran Las Amponas y la posible desaparición de Burrita se ha instalado en la conversación comunitaria.

¿Por qué se acabó La Burrita?

Iván 'Momo' Guzmán dice adiós
Iván 'Momo' Guzmán dice adiós a 'La Burrita Burrona' (IG)

En los últimos encuentros públicos, voces cercanas al entorno, como las participantes del pódcast Las Escandaliosas y colaboradoras habituales de Burrita Burrona y Turbulence Drag Queen, confirmaron la definitiva separación.

Destaca el debate en torno a los derechos del personaje Burrita Burrona, pues pertenecen a Turbulence Drag Queen, lo que dejaría en manos de este artista la decisión sobre el futuro del personaje y el posible cierre del ciclo de Las Amponas.

El propio Momo Guzmán compartió su agradecimiento con el público, especialmente con la comunidad LGBT+. Subrayó el respaldo recibido desde los primeros vídeos en plataformas digitales hasta el auge mediático que lo llevó a lo más alto del drag nacional.

En las semanas previas al anuncio, el público advirtió señales de distancia entre Momo Guzmán y Turbulence Drag Queen: dejaron de seguirse en redes y el nombre de Turbulence no figuró en el comunicado de despedida, lo que avivó especulaciones sobre un conflicto.

¿Quién podría tomar el lugar de Burrita y cuál será el futuro de Las Amponas?

(Instagram: @burritaburrona)
(Instagram: @burritaburrona)

En paralelo, diversos seguidores han propuesto a Fiona Buchonba como sucesora de Burrita Burrona; la propia Fiona descartó tal posibilidad y reafirmó la continuidad de su propio personaje.

Por otro lado, cobraron fuerza en redes teorías sobre posibles nuevos caminos profesionales para los protagonistas: Momo Guzmán estaría vinculado a la próxima edición de La Casa de los Famosos, mientras que Turbulence Drag Queen podría sumarse a Drag Race México. Ninguna de estas hipótesis cuenta con confirmación oficial.

Momo rompe el silencio y responde por qué no agradeció a Turbulence

(YouTube: Pinky Promise)
(YouTube: Pinky Promise)

Recordemos que durante el evento en el que Momo Guzmán anunció el adiós de Burrita, decidió no darle las gracias a Turbulence. Cuando llegó el momento de hablar, la drag queen soltó la frase “yo sí le voy a agradecer”.

Ahora, Momo ha roto el silencio y, además de asegurar que no tienen pleito por los derechos del personaje y que simplemente se acabó la amistad (fundamental para poder tener una buena relación laboral), explicó sus razones para no agradecer a Turbulence:

No lo sentía en mi corazón, por eso no decidí agradecerle, cosa que no me arrepiento. Porque los años que estuve trabajando y colaborando y desde antes del dúo siempre lo apoye, siempre le di la mano. Siempre entre los dos creamos todo, siempre estuve ideando qué frases hacerle a todos".

En su opinión, el agradecimiento para quien fuera su colaborador estuvo presente desde el inicio:

“Siempre estuve agradecido y siempre agradecido porque dije no a muchos proyectos, les decía que la sumaran a ella si no no voy”.

