Miriam murió al tratar de defender a su hija, fueron atacadas y abusadas en Coyotepec: exigen Alerta de Violencia de Género

Piden que se aplique la Alerta de Género en el municipio de Coyotepec, Edomex, tras feminicidio de madre e hija (Especial)

A través de una publicación difundida en redes sociales, el colectivo Velar Por Ti dirigió un llamado directo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a la Legislatura local y a la presidenta municipal, Marisol Luna Cruz.

En su publicación, la organización solicitó de manera expresa la declaratoria de Alerta de Violencia de Género a nivel municipal, así como el reforzamiento de la seguridad en todo el territorio de Coyotepec.

“Hacemos un llamado contundente para que, como parte de su responsabilidad, garanticen la seguridad de todas las mujeres, niñas y adolescentes del municipio. Este feminicidio evidencia que las políticas públicas implementadas son insuficientes”, señaló el colectivo a Marisol Luna, al subrayar que el ataque no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un contexto de violencia persistente que ha rebasado a las autoridades municipales.

De acuerdo con lo denunciado, al menos seis hombres irrumpieron en la vivienda de las víctimas, ubicada en el barrio de Santiago o La Bolsa. En el interior, sometieron a madre e hija a golpes, humillaciones y abuso sexual, además de robar diversas pertenencias.

Miriam Edith falleció a consecuencia de las agresiones, mientras que la menor, identificada como Jennifer Esmeralda, permanece hospitalizada bajo atención médica especializada.

“No podemos permitir que Coyotepec sea un municipio inseguro para las mujeres. Las autoridades municipales tienen la obligación de actuar de manera inmediata y contundente”, destacaron.

Que hay inversión en seguridad y mejora de rutas

Velar por ti, exigió resultados del feminicidio de Miriam y su hija (especial)

La brutalidad del ataque generó indignación entre la población local, que ha comenzado a organizarse para exigir mayor presencia de las fuerzas de seguridad.

Vecinas y vecinos han pedido la intervención de la Guardia Nacional en Coyotepec, municipio colindante con la autopista México-Querétaro, una zona que, aseguran, ha registrado un incremento en diversos delitos y una creciente sensación de desprotección por parte del gobierno municipal que no tiene pies ni cabeza.

Entre las principales demandas ciudadanas se encuentran la asignación de mayor presupuesto para seguridad pública, la creación de rutas seguras, el mejoramiento del alumbrado público y el fortalecimiento de la vigilancia en zonas consideradas de alto riesgo.

También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de destinar un “presupuesto real y suficiente” para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

“El feminicidio 136 en lo que va de 2025 en el Estado de México evidencia el fracaso institucional en garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres”, destacó la ONG.

Pide que la FGJEM de resultados en el caso

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

El colectivo Velar Por Ti insistió en que la investigación del caso por parte de la Fiscalía Mexiquense debe realizarse de manera pronta, exhaustiva y con perspectiva de género, a fin de evitar la impunidad. Asimismo, urgió a las autoridades a garantizar la identificación y captura inmediata de los agresores, así como la protección integral de la menor sobreviviente, quien además de atención médica requiere acompañamiento psicológico y jurídico.

Organizaciones civiles recordaron que la Alerta de Violencia de Género no solo implica mayor presencia policial, sino la implementación de políticas públicas coordinadas, acciones de prevención, atención a víctimas y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar resultados.

En ese sentido, subrayaron que la respuesta institucional será clave para recuperar la confianza de la ciudadanía y evitar que hechos como este se repitan.

Mientras avanzan las investigaciones, habitantes de Coyotepec mantiene el reclamo de justicia para Miriam Edith y de garantías de seguridad para su hija y todas las mujeres del municipio.

La presión social, advierten colectivos y habitantes, continuará hasta que existan acciones concretas que frenen la violencia y aseguren el derecho de niñas y mujeres a vivir sin miedo.