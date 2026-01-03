México

Marjorie de Sousa celebra captura de Maduro: “Venezuela libre”

La actriz venezolana expresó su sentir por su país y celebró el inicio de una nueva etapa tras la detención del mandatario

Marjorie de Sousa reacciona con preocupación a la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

La detención de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, sacudió a Venezuela y a la comunidad internacional. Desde México, Marjorie de Sousa, una de las actrices venezolanas más reconocidas, compartió su preocupación y esperanza tras el arresto del mandatario y su esposa, quienes fueron capturados la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 en un operativo confirmado por el expresidente estadounidense Donald Trump.

La actriz reacciona

La actriz festejó a través de sus redes sociales.

Marjorie de Sousa, de 45 años, utilizó sus historias de Instagram para expresar su sentir ante el giro histórico que atraviesa su país natal. La protagonista de Hasta el fin del mundo replicó mensajes de cuentas venezolanas y no ocultó la mezcla de temor y fe por el futuro de sus compatriotas.

“Dios, te pido por mi gente buena, cúbrelos”, escribió, dirigiendo su plegaria ante el incierto escenario que vive Venezuela tras la caída del régimen chavista.

La actriz, quien desde hace años reside en México, sumó su voz a la de millones de venezolanos que ven en la captura de Maduro y Flores una oportunidad de cambio, pero también un momento de especial vulnerabilidad.

“¡Arriba mi Venezuela!”, agregó en otra publicación, alentando a la población a mantenerse firme.

¿Qué pasó en Venezuela la madrugada del 3 de enero?

Venezolanos en Perú advierten a sus familiares en Venezuela: 'No salir a la calle' tras la captura de Nicolás Maduro

La detención del presidente venezolano, de 63 años, se produjo durante un “ataque a gran escala” que, según declaraciones de Donald Trump, tenía como objetivo trasladar a Maduro y a su esposa a Estados Unidos.

El hecho marca un punto de inflexión en la historia reciente del país, que desde 2013 ha estado bajo la sombra del chavismo instaurado por Hugo Chávez.

En otra de sus historias, Marjorie de Sousa celebró la noticia con el mensaje: “¡Dios es grande! Venezuela, libre. Un día llega, un 3 de enero… Todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas”.

La actriz dejó ver su deseo de regresar y reencontrarse con su gente, aunque advirtió sobre el cuidado que deben tener sus paisanos en medio de la transición política.

“Que bonita eres mi Venezuela y más cuando sonríes, cuando eres LIBRE. Gracias a Dios. Te amo”, dijo la actriz en una publicación reciente en sus redes sociales.

De Venezuela a México

La actriz hizo eco del suceso en sus cuentas personales de redes.

Marjorie de Sousa emigró buscando oportunidades en la actuación y encontró en México el escenario ideal para consolidarse como una de las principales figuras de su generación.

Aunque en su momento aclaró que su salida de Venezuela no fue motivada por cuestiones políticas, la artista no ha dejado de seguir de cerca la situación de su país y, ante este acontecimiento, decidió manifestar abiertamente su preocupación y su fe.

Con un mensaje claro y emotivo, Marjorie de Sousa se suma al sentimiento colectivo de quienes esperan que, tras la captura de Maduro, venga una etapa de reconstrucción y esperanza para Venezuela.

