Joven mexicana muestra cómo es cruzar la frontera de Estados Unidos caminando y gastar sólo 6 pesos

La joven cuestionó una de las ideas más extendidas sobre trabajar en Estados Unidos.

Un video difundido recientemente en redes sociales volvió a poner en el centro de la conversación la vida cotidiana en la frontera entre México y Estados Unidos. La grabación, que rápidamente se volvió viral, muestra cómo para quienes habitan en esta región el cruce entre ambos países es una actividad habitual, incluso tan sencilla como caminar unos minutos y pagar una tarifa mínima de acceso.

La creadora del contenido, una joven que reside en la zona fronteriza, documentó su recorrido a pie desde México hacia Estados Unidos, explicando que esta dinámica forma parte del día a día para miles de personas. De acuerdo con su relato, es común que habitantes de la frontera vivan de un lado y trabajen del otro, especialmente quienes laboran en ciudades estadounidenses y regresan a dormir a territorio mexicano.

“Para las personas que vivimos en frontera, cruzar de México a Estados Unidos es lo más normal… pero para ustedes que no viven en frontera, los voy a llevar conmigo”, expresó la joven al inicio del video, dejando claro que su intención era mostrar una realidad poco conocida para quienes viven lejos de la línea divisoria.

La creadora mostró filas, controles y escenas comunes del cruce diario.

Durante el trayecto, la creadora se sorprende al pagar el costo del cruce peatonal y lo comparte con sus seguidores mientras avanza hacia el puente internacional.

“Ah, 6 pesos… es menos de lo que yo pensé. ¡Qué rico esos aires! Tengo muchísimo sin cruzar a pie”, comenta mientras continúa caminando.

A lo largo del recorrido, el video muestra extensas filas tanto de automóviles como de peatones que realizan el mismo cruce diariamente. La joven explica que muchos optan por trabajar en ciudades como El Paso, Texas, con la intención de mejorar su economía, aunque matiza esa idea con un comentario irónico.

La grabación sorprendió a usuarios que desconocían esta dinámica cotidiana.

“Dicen que así rinde más… pero no es cierto. Está igual de caro en México que en Estados Unidos”, señala entre risas.

La grabación también captura escenas que forman parte del paisaje cotidiano en la frontera. Mientras observa el río que divide ambos países, la joven menciona que, aunque su color verde puede resultar engañoso, se trata de aguas residuales. Asimismo, relata situaciones frecuentes como la presencia de vehículos abandonados, entrenamientos de perros de vigilancia y enfrentamientos ocasionales entre personas.

Un video mostró la rutina diaria de quienes viven en la frontera México–EE.UU. Crédito: TikTok / josnoespectaculos1

Tras avanzar por los puntos de revisión y control, la creadora destaca la rapidez del proceso, un detalle que sorprendió a muchos usuarios en redes sociales.

“Crucé en menos de… quiero decir, unos 20 minutos”, afirma al concluir el trayecto.

El video finaliza con imágenes de las calles de El Paso, Texas, a donde la joven llega con total naturalidad, reforzando la idea de que, para quienes viven en la frontera, cruzar de un país a otro no es un acontecimiento extraordinario, sino una rutina que forma parte de su vida diaria.