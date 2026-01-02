México

Shanik Berman lanza incomoda pregunta a Andrea Legarreta en pleno programa en vivo: “¿Cómo se llama tu novio?”

La conductora está envuelta en rumores de supuesto romance con un sobrino de Pepillo Origel

(TikTok: @programa_hoy)
Shanik Berman lo hizo de nuevo, incomodó a Andrea Legarreta en una transmisión en vivo del programa “Hoy”.

Todo ocurrió en la sección de espectáculos del matutino de Televisa, cuando la periodista de espectáculos se estaba preparando para abordar los temas más importantes del día.

“Vamos a comenzar con ¿cómo se llama tu novio?”, preguntó Shanik Berman a Andrea Legarreta.

La conductora, quien estaba desayunando en la mesa principal, se quedó anonadada con la pregunta y no supo cómo reaccionar.

“Hablando de prudencia. Mejor háblanos del Diamante Negro (Roberto Palazuelos)”, comentó Raúl Araiza.

Arath de la Torre no se quedó atrás y lanzó un comentario burlesco “Se te atoró el bacalao”.

El momento se viralizó en redes sociales y revivió los rumores que circulan alrededor de la vida amorosa de Andrea Legarreta tras su separación de Erik Rubín.

Mientras algunos aplaudieron a Shanik Berman por lanzar la pregunta, otros la tacharon de imprudente y compartieron su opinión sobre la reacción de Andrea Legarreta.

  • “Es la única que se atreve hacer esos comentarios sin temor que la corran de Televisa a Andrea."
  • “Andrea sorprendida pero no negó nada.”
  • “La cara de Andrea lo dijo todo.”
  • “Si Shanik preguntó, Shanik ya sabe.”
  • “Shanik siempre sacando el chisme y siendo directa!”
  • “¿Y si tiene novio qué?"
