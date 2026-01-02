México

Mujer es bautizada como ‘Lady Refresco’ al exigir mil pesos por devolver documentos en Edomex: termina quemándolos

Lo que parecía un acto solidario derivó en un conflicto viral en redes sociales

Guardar
El caso generó debate sobre
El caso generó debate sobre ética y responsabilidad ciudadana. (Captura de pantalla)

Un episodio ocurrido en el Estado de México desató una intensa conversación en redes sociales luego de que una mujer fuera señalada por intentar cobrar dinero a cambio de devolver documentos personales extraviados.

El caso, protagonizado por una usuaria identificada como Lú León, pasó de un aparente gesto solidario a una situación que muchos calificaron como chantaje.

El hecho comenzó cuando el propietario de una taquería local perdió su cartera. Tras buscar ayuda en Facebook, logró establecer contacto con Lú León, quien le confirmó que había localizado las pertenencias cerca de una verdulería. En un inicio, el comerciante agradeció el aviso y le propuso pasar por sus identificaciones, además de ofrecerle una orden de tacos como muestra de agradecimiento.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

No obstante, la conversación tomó un rumbo inesperado. En lugar de aceptar el gesto, la mujer comenzó a señalar que recuperar documentos oficiales implica gastos elevados y una considerable inversión de tiempo. Posteriormente, envió una imagen en la que se apreciaban una tarjeta bancaria, una licencia de conducir y una credencial del INE vencida, solicitando que le “diera para el refresco”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Con ese argumento, la usuaria exigió el pago de mil pesos para devolver los documentos, justificando la cantidad al asegurar que reponerlos resulta “costoso” y complicado. El comerciante rechazó la solicitud y explicó que no tenía sentido pagar por una credencial vencida ni por tarjetas que podían ser canceladas sin mayores consecuencias.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La situación escaló días después, cuando el dueño de la taquería publicó una segunda actualización. En ella mostró fotografías de sus documentos completamente quemados, los cuales, según relató, fueron arrojados por la mujer afuera de su negocio tras negarse a entregarle el dinero solicitado.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Gracias lady refresco Lú Leòn. Mándame tu número de cuenta nenis y te transfiero tu refresco. Gracias por aventármelas alado de mi taquería”, escribió el afectado en tono irónico, mensaje que rápidamente se viralizó.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La difusión del caso generó cientos de reacciones entre internautas, quienes expresaron indignación por la actitud de la mujer. Algunos usuarios señalaron que devolver los documentos era un acto básico de civilidad, mientras otros sugirieron al comerciante proceder legalmente por la destrucción de identificaciones oficiales. El episodio se convirtió en un ejemplo más del poder de las redes sociales para exhibir conductas que generan rechazo colectivo.

Temas Relacionados

Lady RefrescoEdomexredes socialesdocumentosfacebookviralmexico-virales

Más Noticias

Suman 420 réplicas del sismo en Guerrero; autoridades descartan daños en CDMX y zona del epicentro

Tras el sismo de magnitud 6.5 registrado con epicentro en Guerrero, autoridades federales y locales mantienen monitoreo ante la presencia de réplicas

Suman 420 réplicas del sismo

Clausura 2026: los equipos de la Liga MX que estrenarán entrenador

El torneo comenzará el viernes 9 de enero con una triple cartelera

Clausura 2026: los equipos de

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 2 de enero: cerrada la circulación en avenida Hidalgo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Pato Borghetti regresa a “Venga la Alegría” tras su repentina salida en 2025

El conductor se despidió del programa en diciembre, pero regresó dos semanas después por una poderosa razón

Pato Borghetti regresa a “Venga

Gobierno reporta aumento del 5.8% en turismo internacional y cifra récord en ocupación hotelera al cierre de 2025

La secretaria de Turismo indicó que se reportaron alzas en llegadas internacionales, inversión extranjera y empleo

Gobierno reporta aumento del 5.8%
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Pato Borghetti regresa a “Venga

Pato Borghetti regresa a “Venga la Alegría” tras su repentina salida en 2025

Ferka muestra daños estructurales en hotel de Acapulco tras sismo de 6.5: “Se cayeron pedazos de pared”

Danielle Dithurbide, Erika Buenfil y otros famosos viven el sismo de 6.5 en Acapulco, Guerrero: “Se sintió muy fuerte”

Shanik Berman lanza incomoda pregunta a Andrea Legarreta en pleno programa en vivo: “¿Cómo se llama tu novio?”

Kenia Os anuncia su regreso a la música con impactante video junto a Doris Jocelyn

DEPORTES

Clausura 2026: los equipos de

Clausura 2026: los equipos de la Liga MX que estrenarán entrenador

AEW apuesta otra vez por México y anuncia Grand Slam 2026 en la Arena México

Alan Mozo ya tendría nuevo equipo tras salir de Chivas

David Faitelson arranca 2026 respondiendo a sus haters y vuelve a encender polémica

Julián Araujo se queda en Europa y es presentado como nuevo jugador del Celtic de Glasgow