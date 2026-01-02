Mujer es bautizada como ‘Lady Refresco’ al exigir mil pesos por devolver documentos en Edomex: termina quemándolos

El caso generó debate sobre ética y responsabilidad ciudadana. (Captura de pantalla)

Un episodio ocurrido en el Estado de México desató una intensa conversación en redes sociales luego de que una mujer fuera señalada por intentar cobrar dinero a cambio de devolver documentos personales extraviados.

El caso, protagonizado por una usuaria identificada como Lú León, pasó de un aparente gesto solidario a una situación que muchos calificaron como chantaje.

El hecho comenzó cuando el propietario de una taquería local perdió su cartera. Tras buscar ayuda en Facebook, logró establecer contacto con Lú León, quien le confirmó que había localizado las pertenencias cerca de una verdulería. En un inicio, el comerciante agradeció el aviso y le propuso pasar por sus identificaciones, además de ofrecerle una orden de tacos como muestra de agradecimiento.

No obstante, la conversación tomó un rumbo inesperado. En lugar de aceptar el gesto, la mujer comenzó a señalar que recuperar documentos oficiales implica gastos elevados y una considerable inversión de tiempo. Posteriormente, envió una imagen en la que se apreciaban una tarjeta bancaria, una licencia de conducir y una credencial del INE vencida, solicitando que le “diera para el refresco”.

Con ese argumento, la usuaria exigió el pago de mil pesos para devolver los documentos, justificando la cantidad al asegurar que reponerlos resulta “costoso” y complicado. El comerciante rechazó la solicitud y explicó que no tenía sentido pagar por una credencial vencida ni por tarjetas que podían ser canceladas sin mayores consecuencias.

La situación escaló días después, cuando el dueño de la taquería publicó una segunda actualización. En ella mostró fotografías de sus documentos completamente quemados, los cuales, según relató, fueron arrojados por la mujer afuera de su negocio tras negarse a entregarle el dinero solicitado.

“Gracias lady refresco Lú Leòn. Mándame tu número de cuenta nenis y te transfiero tu refresco. Gracias por aventármelas alado de mi taquería”, escribió el afectado en tono irónico, mensaje que rápidamente se viralizó.

La difusión del caso generó cientos de reacciones entre internautas, quienes expresaron indignación por la actitud de la mujer. Algunos usuarios señalaron que devolver los documentos era un acto básico de civilidad, mientras otros sugirieron al comerciante proceder legalmente por la destrucción de identificaciones oficiales. El episodio se convirtió en un ejemplo más del poder de las redes sociales para exhibir conductas que generan rechazo colectivo.