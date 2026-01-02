México

Mujer adulta agrede con insultos racistas a mexicana fuera de Centro Comercial en EEUU: “Regresa a tu maldito país”

La confrontación entre dos mujeres genera indignación por sus tintes discriminatorios

La escena viral provoca reflexiones sobre discriminación entre latinos.

Un episodio de confrontación ocurrido en una tienda Walmart se volvió viral en redes sociales y abrió un intenso debate sobre la discriminación dentro de la propia comunidad latina. El video, grabado por una mujer mexicana, muestra un intercambio verbal con una señora de aparente ascendencia latina que le exige “regresarse a México” bajo el argumento de que “no queremos gente como tú en América”.

La grabación, difundida principalmente en TikTok, rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, generando indignación por el tono clasista y xenófobo de la mujer mayor. Para muchos usuarios, el momento resulta especialmente contradictorio, ya que la agresora presume haber nacido y crecido en Estados Unidos, pese a compartir rasgos físicos y culturales con la comunidad que ataca.

Durante el intercambio, la mujer mexicana ironiza la situación y decide confrontar verbalmente a su agresora mientras graba. En el video se escuchan frases como: “Nunca me ha topado con una Karen”, “Oigan cómo me dijo. Nunca me ha topado con una Karen. Cuando ella tiene el nopal más que yo”, y más adelante agrega: “Estamos aquí en la Walmart, aquí donde está la Alexander y cruzando la frontera y me topo con este tipo de gente. ¡Guau!”.

Usuarios critican la contradicción y la negación de las propias raíces.

La señora mayor, visiblemente molesta, lanza comentarios que desataron la polémica en redes: “Te ves muy india. Te ves muy india”, además de insistir en su origen estadounidense al decir: “Nacida y criada en Estados Unidos. Nacido y criado en Estados Unidos”. A lo que la mujer mexicana responde con sarcasmo y desafío: “¿Y adivina qué? Tengo muchos seguidores en TikTok, pendeja”.

El intercambio continúa subiendo de tono, con insultos de ambos lados. “Me importa un carajo. Me importa un carajo”, responde la mujer mayor, mientras la mexicana replica entre burlas: “India María. India María”. La confrontación culmina con frases como “Crezca carajo. Crece, carajo” y una respuesta irónica: “Ay, mira qué miedo. ¡Dios mío, tengo tanto miedo!”.

En redes sociales, el video detonó reflexiones más profundas. Muchos usuarios cuestionaron si “el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”, señalando cómo el clasismo y la negación de las propias raíces se reproducen incluso dentro de la comunidad latina. Entre memes, sarcasmo y enojo, algunos bromearon que “ni Mamá Coco fue capaz de tanta m@ld@d”, mientras otros pidieron reflexionar sobre la discriminación internalizada y el racismo cotidiano en espacios públicos.

