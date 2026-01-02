Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Televisa y TV Azteca calientan motores con el regreso de sus reality shows estrella para 2026. (Instagram)

El mercado televisivo mexicano se prepara para un año de intensa competencia entre Televisa y TV Azteca gracias a la llegada de nuevos y renovados reality shows en 2026.

Ambas cadenas han delineado estrategias que buscan captar no solo la atención de quienes ven televisión, sino también de quienes interactúan y viralizan contenidos a través de redes sociales, con una apuesta clara por la transmisión continua y la participación digital.

La tercera temporada del reality está a punto de comenzar. Crédito: José Luis Cruz/Infobae México

Televisa

¿Apostarías por mí?

Entre las novedades más destacadas de Televisa para el próximo año figura ¿Apostarías por mí?, un reality que reunirá a parejas famosas bajo observación constante durante las 24 horas.

Los concursantes deberán superar pruebas físicas y emocionales, así como situaciones estratégicas planteadas para generar reacciones impredecibles.

La interacción con el público será crucial, ya que los espectadores no solo verán el desarrollo de los acontecimientos, sino que influirán activamente en el rumbo del juego.

La Casa de los Famosos México 4

El fenómeno de los realities de encierro se mantiene vigente en la programación de Televisa con la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Tras haber alcanzado altos niveles de audiencia y un fuerte impacto en redes sociales en sus ediciones previas, el programa continuará explotando las alianzas, traiciones y tensiones personales entre celebridades.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México reafirma el éxito del formato de encierro con altos niveles de audiencia y fuerte impacto en redes sociales. (X)

¿Quién es la Máscara?

En el terreno musical y de espectáculo, Televisa tiene en planes el regreso de ¿Quién es la Máscara? para 2026. Aunque aún no hay confirmación oficial de fechas, la expectativa por ver nuevamente a celebridades compitiendo bajo identidades secretas y disfraces sorprendentes se mantiene alta.

La Voz México

Otra posible apuesta de Televisa para el rubro musical es el regreso de La Voz México. Pese a la ausencia de un anuncio formal, la producción se presenta como una de las cartas fuertes de la cadena.

Se anticipa la inclusión de coaches reconocidos y ajustes en la producción para revitalizar el formato y atraer tanto a audiencias jóvenes como a quienes han seguido el programa desde sus inicios.

¿Quién es la Máscara? regresa a Televisa en 2026 con expectativa alta por celebridades compitiendo bajo identidades secretas y espectaculares disfraces.

TV Azteca

MasterChef México

Por parte de TV Azteca, uno de los regresos más esperados es el de MasterChef Celebrity México.

La edición de 2026 promete retos más complejos y la participación de chefs invitados de renombre internacional, factores que buscan elevar el nivel de competencia y mantener el interés de una audiencia diversa.

La Granja VIP

Para consolidar su oferta en 2026, TV Azteca apostará también por La Granja VIP, reality que tras el impacto conseguido en 2025, llegará renovado con dinámicas actualizadas y un elenco aún más polémico.

Celebridades enfrentarán desafíos en un entorno rural, combinando convivencia, competencia y drama. El formato busca mantener la atención permanente del público y nutrir el debate en redes sociales.

La Granja VIP se consolida en 2026 como apuesta renovada de TV Azteca, presentando dinámicas actualizadas y un elenco polémico en entornos rurales de alta competencia. (La Granja VIP)

Exatlón México

El componente deportivo estará representado por Exatlón México, el reality insignia de TV Azteca que se repetirá en 2026. La nueva temporada contará con escenarios más extremos y pruebas inéditas, aumentando la exigencia física y emocional para los participantes.

Exatlón ha consolidado su posición como referente de audiencia y ha mantenido una rivalidad constante entre equipos, renovando su propuesta para captar el interés de los seguidores año tras año.

Exatlón México retorna con escenarios extremos y pruebas inéditas, consolidándose como referente deportivo y fortaleciendo la rivalidad constante entre los equipos en TV Azteca. (Facebook/ExatlonMx)

La competencia entre Televisa y TV Azteca se intensificará con formatos de larga duración y una interacción digital cada vez más sofisticada, lo que confirma que los realities en 2026 no solo dominarán la pantalla tradicional, sino que también ocuparán un espacio central en las plataformas virtuales.