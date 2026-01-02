Ferka muestra daños estructurales en hotel de Acapulco tras sismo de 6.5: “Se cayeron pedazos de pared”

La presentadora se encontraba de vacaciones en Acapulco. (IG: @ferk_q)

María Fernanda Quiroz, mejor conocida en el medio artístico nacional como Ferka, exhibió los daños estructurales que sufrió el hotel de Acapulco en donde se hospedó. Esto tras el sismo de magnitud 6.5 que se registró el 2 de enero en San Marcos, Guerrero.

De acuerdo con la información que compartió la conductora, se encontraba en una habitación del piso 9 cuando se comenzó el movimiento telúrico.

“Lo peor que he vivido, se los juro. Horrible es poco. Van a decir que estoy exagerando... De película. La cama no dejaba de temblar, de moverse. Yo, noveno piso, un niño, un señor mayor. Horrible”, narró.

Los huéspedes evacuaron el hotel, conforme a las indicaciones del personal y, mientras lo hacían, Ferka notó posibles grietas en las paredes que rodeaban las escaleras.

“Lo peor fue ahorita que estábamos bajando las escaleras, ver, sí se cuartearon cosas. O sea, que se cayó pedazos de la pared, luego acá, por acá. Por ahí ya empezamos a ver desperfectos”, continuó.

La conductora permaneció afuera del hotel hasta que el personal de seguridad permitió el acceso. Fue entonces cuando sacó sus cosas y grabó las grietas que había visto anteriormente.

“Ya me quiero ir de aquí. Estuvo horrible, fue horrible”, concluyó.

No solo Ferka vivió el sismo en Acapulco, también la actriz Erika Buenfil y la periodista Danielle Dithurbide.

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, comparte un informe de daños tras sismo

La gobernadora de Guerrero compartió un reporte sobre los daños que se han registrado en el estado tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en la comunidad de San Marcos.

“Personal de @PC_Guerrero se encuentra recorriendo y revisando diferentes puntos, en coordinación con autoridades municipales, para descartar cualquier riesgo a la población tras el sismo registrado esta mañana, con epicentro en el municipio de San Marcos. Hasta ahora se reportan afectaciones menores“, tuiteó.

También reposteó un informe de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), donde se informa que el temblor ocasionó derrumbes en la carretera Tixtla-Chilpancingo.

“Las autoridades estatales reportan la caída de una barda y derrumbes menores sobre la carretera Tixtla–Chilpancingo. Se mantienen recorridos de verificación y evaluación en campo, sin mayores afectaciones, hasta el momento. El IMSS Bienestar informó que, tras el sismo, tres unidades médicas ubicadas en San Marcos, Chilpancingo y Acapulco presentan únicamente daños menores en su infraestructura, principalmente en plafones y acabados, sin que se registren personas lesionadas”, se lee en el documento.