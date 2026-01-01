¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

BTS Pop-UP Store en México. (Instagram)

La espera terminó: BTS vuelve a la escena musical con un anuncio doble que pone a la industria global en alerta máxima. El grupo surcoreano confirmó la salida de un nuevo álbum y el arranque de una gira mundial para 2026.

La noticia que reavivó el entusiasmo de millones de fans, especialmente en México, donde la pregunta sobre una posible visita ya domina las redes sociales.

El regreso más esperado del K-pop

FESTA 2024, un evento para fans de la banda de K-pop BTS en Seúl, Corea del Sur, el 13 de junio de 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon

La agencia BigHit Music comunicó que BTS lanzará su nuevo disco el 20 de marzo de 2026, el primer material grupal desde Proof (2022). Este regreso marca el fin de un ciclo: todos los integrantes completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, permitiendo que la agrupación retome actividades como grupo.

El último miembro en cumplir fue Suga, en junio pasado, hecho que habilitó la reorganización colectiva. El director ejecutivo de HYBE, Lee Jae-sang, explicó que, tras este periodo, “los artistas necesitarían tiempo para reorganizarse y crear nueva música tras su regreso a la vida civil”.

La expectativa es enorme, ya que BTS no se presentaba como grupo completo desde el concierto en Busan en 2022. Desde su debut en 2013, el grupo ha dominado listas como Billboard con éxitos como “Dynamite” y “Butter”, además de romper récords de asistencia en estadios de todo el mundo.

¿Vendrá BTS a México?

(EPA/KIM HEE-CHUL)

Aunque el anuncio de la gira mundial sacudió a los fans mexicanos, la agencia aún no ha confirmado si el país estará incluido en las fechas del tour. BTS cuenta con una de las bases de seguidores más grandes en Latinoamérica, y su anterior paso por el país dejó huella tanto en recintos como en redes sociales.

Por el momento, HYBE no ha revelado ciudades ni fechas específicas, pero estimaciones de Hyundai Motor Securities sugieren que los conciertos podrían iniciar en mayo de 2026 y extenderse hasta diciembre del mismo año.

Según la firma, “más de 4 millones de personas asistirán a los shows, con un promedio superior a 60 mil asistentes por presentación”, cifras que reflejan el impacto del último tour global, Love Yourself: Speak Yourself en 2019.

BTS continúa como un fenómeno imparable

Foto de archivo de la banda de K-POP surcoreana BTS. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

El regreso de BTS no sólo marca el reinicio de sus actividades, sino que también subraya su peso como fenómeno cultural. Desde su debut, la banda ha trascendido la escena musical para influir en tendencias globales de moda, activismo y cultura pop.

Por ahora, la pregunta que todos se hacen sigue en el aire: ¿México será parte de la gira mundial de BTS en 2026? La expectativa crece, y la respuesta depende de los próximos anuncios oficiales.