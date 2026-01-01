México

¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

El grupo surcoreano confirma nueva música y un tour global tras cumplir por completo con el servicio militar

Guardar
BTS Pop-UP Store en México.
BTS Pop-UP Store en México. (Instagram)

La espera terminó: BTS vuelve a la escena musical con un anuncio doble que pone a la industria global en alerta máxima. El grupo surcoreano confirmó la salida de un nuevo álbum y el arranque de una gira mundial para 2026.

La noticia que reavivó el entusiasmo de millones de fans, especialmente en México, donde la pregunta sobre una posible visita ya domina las redes sociales.

El regreso más esperado del K-pop

FESTA 2024, un evento para
FESTA 2024, un evento para fans de la banda de K-pop BTS en Seúl, Corea del Sur, el 13 de junio de 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon

La agencia BigHit Music comunicó que BTS lanzará su nuevo disco el 20 de marzo de 2026, el primer material grupal desde Proof (2022). Este regreso marca el fin de un ciclo: todos los integrantes completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, permitiendo que la agrupación retome actividades como grupo.

El último miembro en cumplir fue Suga, en junio pasado, hecho que habilitó la reorganización colectiva. El director ejecutivo de HYBE, Lee Jae-sang, explicó que, tras este periodo, “los artistas necesitarían tiempo para reorganizarse y crear nueva música tras su regreso a la vida civil”.

La expectativa es enorme, ya que BTS no se presentaba como grupo completo desde el concierto en Busan en 2022. Desde su debut en 2013, el grupo ha dominado listas como Billboard con éxitos como “Dynamite” y “Butter”, además de romper récords de asistencia en estadios de todo el mundo.

¿Vendrá BTS a México?

(EPA/KIM HEE-CHUL)
(EPA/KIM HEE-CHUL)

Aunque el anuncio de la gira mundial sacudió a los fans mexicanos, la agencia aún no ha confirmado si el país estará incluido en las fechas del tour. BTS cuenta con una de las bases de seguidores más grandes en Latinoamérica, y su anterior paso por el país dejó huella tanto en recintos como en redes sociales.

Por el momento, HYBE no ha revelado ciudades ni fechas específicas, pero estimaciones de Hyundai Motor Securities sugieren que los conciertos podrían iniciar en mayo de 2026 y extenderse hasta diciembre del mismo año.

Según la firma, “más de 4 millones de personas asistirán a los shows, con un promedio superior a 60 mil asistentes por presentación”, cifras que reflejan el impacto del último tour global, Love Yourself: Speak Yourself en 2019.

BTS continúa como un fenómeno imparable

Foto de archivo de la
Foto de archivo de la banda de K-POP surcoreana BTS. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

El regreso de BTS no sólo marca el reinicio de sus actividades, sino que también subraya su peso como fenómeno cultural. Desde su debut, la banda ha trascendido la escena musical para influir en tendencias globales de moda, activismo y cultura pop.

Por ahora, la pregunta que todos se hacen sigue en el aire: ¿México será parte de la gira mundial de BTS en 2026? La expectativa crece, y la respuesta depende de los próximos anuncios oficiales.

Temas Relacionados

BTSBigHit MusicK-popSugaJ-Hoperedes socialesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

El periodista de Imagen Televisión habló sobre su recuento anual

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025

Sandra Cuevas comparte sus propósitos de Año Nuevo 2026, buscará estudiar para ser periodista y “cuidar de su futuro esposo”

La exalcaldesa destacó la inauguración de sus diversos negocios y sus apiraciones políticas en contra de la oposición

Sandra Cuevas comparte sus propósitos

Fátima Bosch se sincera sobre su deseo de ser madre: “Los bebés me aman”

La Miss Universo mantiene la esperanza de que muy pronto encontrará a una pareja con sus mismos valores y metas

Fátima Bosch se sincera sobre

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Las autoridades reportaron su primer cateo del 2026 en territorio del Cártel de Sinaloa

Aseguran armas de grueso calibre,

Al menos 7 heridos, varios de gravedad, por disparos al aire en festejos de Año Nuevo 2026 en distintas regiones de México

Las celebraciones iniciales del año se vieron opacadas por personas heridas en distintos estados del país

Al menos 7 heridos, varios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran armas de grueso calibre,

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Edomex recuperó más de 3 mil 500 vehículos, medio millón de huachicol y mercancía valuada en casi 268 millones de pesos en 2025

Operación Frontera Norte deja más de 10 mil detenidos y 116 toneladas de droga asegurada en 2025

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

Fátima Bosch se sincera sobre su deseo de ser madre: “Los bebés me aman”

Eduardo Salazar desata polémica al comparar al fallecido Juan Pedro Franco con un toro de lidia

El final de Stranger Things explota las redes sociales y divide a los fans mexicanos: “Como cierre de telenovela”

El tierno deseo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez para 2026: “Siempre está el sueño”

DEPORTES

Hombres y mujeres que marcaron

Hombres y mujeres que marcaron la lucha libre mexicana en 2025

Pumas vs Querétaro: estos serán los costos de los boletos para ver el primer juego de la temporada en CU

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026