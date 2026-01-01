México

Tania Rincón quedaría fuera de ‘Hoy’ en 2026 y esta conductora sería su suplente

El matutino de Televisa se prepara para uno de los años más intensos, con ajustes en su equipo de conductores y cobertura especial del esperado Mundial de fútbol que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos

Tania Rincón podría ausentarse de Hoy a mediados de 2026 para cubrir el Mundial de fútbol en México, Canadá y Estados Unidos (Crédito: @taniarin)

El programa matutino Hoy experimentará grandes cambios en su equipo de conductores durante 2026, año en el que se celebrará el Mundial con sede en México, Canadá y Estados Unidos.

Entre las modificaciones previstas se especula sobre la posible ausencia de Tania Rincón a mediados del año, mientras se confirma la llegada de Aarón Mercury como uno de los nuevos presentadores.

Ante la posibilidad de que Tania Rincón deje temporalmente la emisión, los rumores se han centrado en la cobertura del Mundial 2026 como principal motivo de su alejamiento, ya que la conductora ha estado ausente anteriormente para realizar labores periodísticas en eventos deportivos internacionales como los Juegos Olímpicos de París.

El programa Hoy anuncia grandes cambios en su equipo de conductores para el año 2026 ante la llegada del Mundial (Foto: Programa Hoy, Facebook)

Aunque la información sobre su salida aún no es oficial ni por parte de Rincón ni de la producción, las probabilidades aumentan ante la demanda laboral que implica la cobertura de la cita deportiva.

Consultado recientemente, Paul Stanley declaró que se prevén modificaciones en el programa debido a la compleja logística del Mundial. Al ser cuestionado sobre si Karime Pindter podría suplir a Tania Rincón durante su ausencia, Stanley aclaró:

No sabía, fíjate, te lo juro por Dios que no sabía, pero seguramente sí, porque se viene lo del mundial, se viene pesado para todos, sí para todos, tenemos que estar cubriendo aparte del mundial, enlaces en el mercadito, en todos lados, como lo veníamos haciendo en el mundial anterior que yo lo hice”.

Los detalles sobre la reconfiguración definitiva de Hoy y la participación de sus conductores aún están por definirse.

Aarón Mercury se confirma como uno de los nuevos presentadores que se sumará al elenco del programa Hoy en 2026 (Instagram: Aarón Mercury)

La trayectoria de Tania Rincón

Tania Vanessa Rincón Sánchez nació el 15 de diciembre de 1986 en La Piedad, Michoacán. Su carrera televisiva comenzó en 2004 en Videa Televisión con el programa “Oxígeno”. En 2006 fue coronada Nuestra Belleza Michoacán y participó como semifinalista en Nuestra Belleza México.

En 2008 se integró a TV Azteca, donde condujo “Top Ten” y “Venga la Alegría”, consolidándose como una de las presentadoras más reconocidas del país. En 2019 dejó la empresa para iniciar nuevos proyectos y, en 2020, se unió a Televisa como conductora del reality “Guerreros 2020”. Desde octubre de 2021 forma parte del equipo de conductores del programa “Hoy”.

Además, en 2024 condujo el programa de concursos “Cero Ruido” en Canal 5. Ha participado en eventos deportivos y familiares, como la carrera “Hello Kitty Fun Run CDMX” junto a sus hijos. En enero de 2025 anunció su renuncia como presidenta del equipo femenil “Peluche Caligari” de la Queen League Oysho Americas, debido a nuevos compromisos laborales.

En su vida personal, estuvo casada con Daniel Pérez, con quien tuvo dos hijos. En 2023 comunicó su separación tras más de 16 años juntos.

Tania Rincón es considerada una de las conductoras más influyentes y versátiles de la televisión mexicana, reconocida por su profesionalismo y cercanía con el público.

