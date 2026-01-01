Impulsan en TikTok demanda contra Yordi Rosado por despedir a empleada que le atraía

Yordi Rosado vuelve a estar al centro de la polémica. (Yordi Rosado / Facebook)

Las confesiones que surgen en los espacios donde participa Yordi Rosado suelen tener repercusiones emocionales, mediáticas e incluso legales.

En 2022, una charla con el productor Luis de Llano dio pie a un proceso judicial en su contra por abuso sexual promovido por su expareja, Sasha Sokol, iniciado por el principio de revictimización.

Tres años después, Yordi Rosado podría enfrentar acciones legales por tomar con la misma ligereza una anécdota ocurrida en el pasado, cuando estaba casado con la ex Miss Universo Honduras, Rebeca Rodríguez (de 2003 a 2019).

Yordi Rosado despidió a una mujer porque sintió atracción por ella

¿Qué dijo Yordi Rosado?

En una reciente participación en el pódcast El Mitote, Rosado confesó que tiempo atrás despidió a una empleada por la que se sentía atraído para evitar una infidelidad que pusiera en riesgo la estabilidad de su matrimonio.

“Yo estaba casado y de repente llegó a trabajar una persona que dije: ‘En la madre. Esta persona tiene muchas cosas que me llaman la atención’. Y a la semana le dije: ‘Te quiero ofrecer una disculpa, pero te voy a correr’”, recordó.

Argumentó que era la mejor medida de prevención, debido a que se sentía incapaz de controlar sus impulsos. Incluso, expresó que mantiene el principio.

“Si veo a una chava que llega a mi trabajo y verdaderamente podría generarnos una peligro, alejarme. Yo no puedo controlar a los demás, pero sí puedo controlarme a mí”.

Impulsan cancelación y demanda contra Yordi Rosado

El episodio abrió un debate en redes sociales en torno al abuso del poder en estructuras laborales; sin embargo, también impulsó una iniciativa que propone posibles acciones legales contra Rosado por despido injustificado.

Una usuaria de TikTok identificada como Wendy Martínez abordó el tema desde un ángulo que contemplaba la cancelación digital del conductor y acciones legales.

En un video compartido en la plataforma, la tiktoker modifica la letra del tema “Múevelo” de Kali Uchis para expresar: “Si un Yordi Rosado viene y te dice ‘te voy a despedir porque me gustas y soy débil con mis impulsos de hombre asqueroso’, dile ‘te voy a demandar por despido injustificado”.

Una usuaria de TikTok promovió cancelar a Yordi Rosado e incluso acciones legales, tras confesar un presunto despido injustificado Crédito: @wendymartinez_99, TikTok

En la descripción del clip, la usuaria escribió “fina a Yordi Rosado, ok”, una invitación a sumarse a la cancelación digital del creador digital.

En 24 horas, el clip aumentó su visibilidad y superó las 1,500 visualizaciones. Además, propició un debate marcado por la polarización. Para un amplio segmento, Rosado incurrió en un abuso de autoridad; no obstante, surgieron comentarios que defendían sus acciones, al contextualizar que la desvinculación laboral fue acordada e incluso el locutor la colocó en una nueva empresa.

¿Puede ser demandado por despido injustificado?

Al margen del debate, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la persona despedida por Yordi Rosado no podría tomar acciones legales.

La prescripción para demandar un despido injustificado en México es de dos meses, contados a partir del día siguiente al despido, según el Artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo (LFT); este plazo se suspende al presentar la solicitud de conciliación ante el Centro de Conciliación y se reanuda al día siguiente de que concluye esa etapa, debiendo presentarse la demanda laboral ante el Tribunal Laboral correspondiente.

Hasta el momento, Yordi Rosado no se ha pronunciado sobre la ola de críticas en su contra por compartir ese episodio de su vida.