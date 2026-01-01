Estos son los retos que enfrenterá el gobierno de Sheinbaum en 2026, según Ricardo Monreal: “Marcarán el rumbo de México”

Monreal indicó que el manejo de los retos del 2026 definirán el futuro de México a mediano y largo plazo. | Jesús Áviles

El diputado Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que el 2026 será de “grandes definiciones y consolidación” para el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que hay retos “bastante claros” y que su manejo marcará el rumbo de México en el mediano y largo plazo.

“No se trata de un año cualquiera, será el segundo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y un periodo de grandes definiciones. Ya no se trata de arrancar, sino de consolidar. Los retos están bastante claros y su manejo marcará el rumbo de México en el mediano y largo plazo”, dice en un mensaje publicado en redes sociales, titulado ‘Retos’.

¿Cuáles son los retos que enfrentará Sheinbaum en 2026?

El diputado morenista indicó que uno de los principales desafíos será “cerrar la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)“, al aseverar que la renegociación “no es un trámite técnico ni una nota al pie de la agenda económica”, de esta dependen reglas clave para la integración productiva, la certidumbre de la inversión y el aprovechamiento pleno del ‘nearshoring’.

En este sentido, sostuvo que la capacidad de Sheinbaum para mostrar liderazgo y serenidad ante la postura de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, será determinante para alcanzar un acuerdo que respete la soberanía nacional e impulse el crecimiento.

“Habrá una oportunidad única para fortalecer la posición de México como socio estratégico en América del Norte. El liderazgo y la serenidad de la presidenta Sheinbaum ante la postura de su homólogo estounidense será determinante para lograr un acuerdo que respete nuestra soberanía e impulse el crecimiento”, abundó.

El segundo gran desafío, según el coordinador parlamentario, involucra la inversión pública, luego de que el gobierno de México anunció que 2026 representará el mayor esfuerzo inversor en décadas, con énfasis en infraestructura, transporte, energía, vivienda y obra social, destacando que esta apuesta implica la expectativa de resultados tangibles.

“El pueblo de México espera obras que se vean, que funcionen y que mejoren la vida cotidiana”, puntualizó.

Dentro de este contexto económico, el legislador resaltó el fortalecimiento de la clase media como un fenómeno central, pues recordó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que más del 42% de los hogares mexicanos integran este segmento, con ingresos que les permiten asegurar vivienda, ahorro y consumo estable.

“Millones de hogares han mejorado sus ingresos, su acceso a servicios y su capacidad de ahorro. Esto no solo dinamiza el mercado interno, también transforma la cultura política. Para planear el futuro, una clase media más amplia demanda instituciones sólidas, servicios públicos de calidad y un entorno seguro”, agregó.

En materia de seguridad, el diputado expuso que el país enfrenta el reto de continuar con la pacificación, al calificar como imprescindible la continuidad de la estrategia nacional, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y una mejor coordinación con los gobiernos estatales y municipales, loq ue se complementaría con la atención a las causas de la violencia, como la desigualdad y la fractura del tejido social.

“Pero también lo es seguir atendiendo las causas de la violencia: la desigualdad, la falta de oportunidades y la fractura del tejido social. La presidenta ha sido clara: la paz no se decreta, se construye todos los días. Los avances deben consolidarse para que la tranquilidad llegue a cada región del país”, añadió.

Otros retos señalados por Monreal incluyen la consolidación del sistema de salud y de la educación pública. En su opinión, la inversión social no debe entenderse como gasto, sino como justicia.

Consideró que las áreas de comercio, inversión, seguridad, salud y educación forman parte de un entramado indivisible y que el año 2026 demandará decisiones firmes.

El legislador insistió en que la presidenta ha mostrado liderazgo, claridad de rumbo y capacidad de convocatoria, y aseguró que desde el Congreso, quienes forman parte de la Cuarta Transformación estarán acompañando, respaldando y enriqueciendo las propuestas en beneficio del pueblo de México.

Monreal cerró su mensaje al subrayar que el próximo año exigirá madurez política y compromiso social, augurando para México un periodo de acuerdos, resultados y esperanza renovada.