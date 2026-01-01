México

Ellas fueron las artistas más escuchadas del 2025 en México: ¿cuánto ganaron?

Mon Laferte, Belinda, Ha*Ash, Yuridia y Kenia Os lideraron las reproducciones en plataformas digitales y destacaron por su impacto cultural en el país

Mon Laferte lideró la lista
Mon Laferte lideró la lista de las artistas mexicanas más escuchas en plataformas digitales Crédito: (Jesús Avilés/Infobae)

Durante 2025, la música interpretada por mujeres mexicanas fortaleció su presencia en el panorama nacional. Estrenos constantes, colaboraciones bien recibidas y una conexión con la audiencia impulsaron a varias artistas a encabezar las listas de reproducción en las principales plataformas digitales del país.

El comportamiento del público evidenció una preferencia por propuestas lideradas por mujeres. Los resultados musicales de fin de año mostraron que las intérpretes no solo dominaron playlists y tendencias, sino que también influyeron en el pulso cultural del año, con estilos variados y audiencias ya más directas.

Entre las más escuchadas del año 2025 destacaron Mon Laferte, artista mexicana de origen chileno, quien encabezó las reproducciones en Spotify Wrapped en México. Junto a ella, nombres como Belinda, Ha*Ash, Yuridia y Kenia Os, confirmaron que el talento femenino continúa siendo una fuerza central en la industria musical.

Las artistas que dominaron las plataformas en 2025

En la lista la acompañan
En la lista la acompañan Belinda, Ha*Ash, Yuridia y Kenia Os - (Ocesa)

El protagonismo de estas intérpretes en el entorno digital fue resultado de estrategias bien estructuradas y planeadas. Algunas apostaron por lanzamientos cargados de emoción y baladas que conectaron con el público, mientras que otras impulsaron proyectos pop y regional mexicano con una fuerte identidad visual y presencia constante en redes sociales.

El alcance logrado en plataformas de streaming se explicó tanto por sus seguidores como por su capacidad de adaptarse a las dinámicas del consumo musical actual, donde la frecuencia de estrenos y la interacción directa con la audiencia se han vuelto puntos clave para mantenerse en tendencia.

Las artistas mexicanas más escuchadas durante 2025 fueron:

  • Mon Laferte
  • Belinda
  • Ha*Ash
  • Yuridia
  • Kenia Os

Este grupo refleja la variedad de la escena musical mexicana, donde conviven distintos géneros y generaciones bajo el consumo digital.

¿Cuánto pudieron ganar en 2025?

Aunque no hay datos oficiales
Aunque no hay datos oficiales se puede realizar un estimado de acuerdo a sus reproducciones a lo largo del año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no hay cifras oficiales de lo que cada artista ganó, sí se puede tener una idea aproximada a partir de cómo funciona la música en streaming y considerando otras fuentes de ingresos. Las reproducciones en plataformas como Spotify generan regalías y cada oyente aporta solo una pequeña cantidad, pero cuando una canción alcanza millones de reproducciones, esos pagos se vuelven un poco más significativos.

Por ejemplo, 1 millón de reproducciones puede generar entre 3 000 y 5 000 dólares, si una artista tiene varias canciones populares que suman decenas de millones de streams, los ingresos por streaming pueden alcanzar decenas de miles o incluso más de 100 000 dólares en un año. A esto se suman conciertos, giras, derechos de autor por radio y licencias, y patrocinios, que aumentan todavía más el valor total de su trabajo.

Más allá del dinero, estas cifras muestran el alcance de su música, ser de las artistas más escuchadas en 2025 significa que lograron conectar con millones de personas y que se mantienen relevantes y abren nuevas oportunidades dentro de la industria musical, demostrando la fuerza del talento femenino en México.

