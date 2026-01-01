Critics Choice Awards 2026: cuándo y dónde ver desde México

Critics Choice Awards 2026: cuando y donde ver desde México

La temporada de premios no da tregua y los Critics Choice Awards 2026 se posicionan como el evento clave para medir el pulso de la industria audiovisual en un momento donde el contenido parece inagotable para los espectadores mexicanos.

Con el streaming dominando y un alud de nuevas producciones compitiendo por la atención de los espectadores, lograr destacar se vuelve cada vez más complejo. Sin embargo, hay títulos que este año lograron imponerse en las nominaciones y que apuntan a dominar la conversación durante la ceremonia.

¿Cuales son las películas más nominadas?

Frankenstein de Guillermo del Toro

En un escenario saturado de estrenos, sólo unas pocas películas lograron sobresalir. Pecadores encabeza la lista con 17 nominaciones, consolidándose como la favorita de la noche y posicionándose como posible contendiente fuerte para la temporada de premios. Le siguen Una batalla tras otra, que suma 14 menciones, así como Frankenstein de Guillermo del Toro y Hamnet, ambas con 11.

El peso de los Critics Choice Awards va más allá de la estatuilla: la ceremonia suele anticipar tendencias y posibles ganadores en los prestigiosos Oscars y Emmy, sirviendo de termómetro para la industria y para quienes apuestan por adivinar qué títulos se llevarán los máximos honores más adelante.

¿Quién conducirá los Critics Choice Awards 2026?

Chelsea Handler speaks onstage during the 30th Annual Critics Choice Awards, in Santa Monica, California, U.S., February 7, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Los Critics Choice Awards 2026, celebrados anualmente para reconocer a los actores, directores, películas y series más destacados, se realizarán en The Barker Hangar, Santa Mónica, California, una sede ya emblemática para la premiación.

La anfitriona de la noche será, por cuarto año consecutivo, Chelsea Handler, actriz, comediante y escritora, quien regresa para imprimir su sello personal y mantener el ritmo en una gala que suele extenderse entre dos y tres horas.

Handler se ha ganado el reconocimiento de la audiencia por su humor irreverente y su capacidad para conectar con los protagonistas de la industria, por lo que se espera una ceremonia dinámica y con momentos memorables.

¿Quiénes son los favoritos?

Esta imagen, publicada por Warner Bros. Pictures, muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de "One Battle After Another". (Warner Bros. Pictures vía AP)

El carácter predictivo de los Critics Choice Awards es indiscutible. Las películas y series que ganan aquí suelen repetir en los Oscar y Emmy, lo que convierte esta gala en una parada obligada para quienes siguen la carrera por los premios más importantes.

En esta edición, Pecadores, Una batalla tras otra, Frankenstein y Hamnet encabezan las listas, marcando la narrativa que dominará los próximos meses.

La competencia será feroz: con una industria en constante cambio y una audiencia fragmentada, cada victoria cobra un significado especial. La atención estará puesta en quiénes logran destacarse en un mar de opciones y en qué medida esto influirá en los resultados de las galas venideras.

¿Cómo y dónde ver los Critics Choice Awards 2026 desde México?

Director Sean Baker accepts the Best Picture award for "Anora" during the 30th Annual Critics Choice Awards, in Santa Monica, California, U.S., February 7, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La ceremonia de los Critics Choice Awards 2026 se celebrará el domingo 4 de enero, comenzando a las 17:00 horas (centro de México) con la alfombra roja.

La entrega de premios iniciará alrededor de las 20:00 horas y puede extenderse hasta tres horas. Para quienes deseen seguir el evento en vivo desde México, estará disponible a través de la señal de TNT y también en la plataforma de streaming HBO Max, que incluirá la gala en su catálogo regular.