México

Critics Choice Awards 2026: cuándo y dónde ver desde México

Con una ceremonia llena de favoritos todos los cinéfilos mexicanos esperan los premios que darán inicio a la carrera por el Oscar

Guardar
Critics Choice Awards 2026: cuando
Critics Choice Awards 2026: cuando y donde ver desde México

La temporada de premios no da tregua y los Critics Choice Awards 2026 se posicionan como el evento clave para medir el pulso de la industria audiovisual en un momento donde el contenido parece inagotable para los espectadores mexicanos.

Con el streaming dominando y un alud de nuevas producciones compitiendo por la atención de los espectadores, lograr destacar se vuelve cada vez más complejo. Sin embargo, hay títulos que este año lograron imponerse en las nominaciones y que apuntan a dominar la conversación durante la ceremonia.

¿Cuales son las películas más nominadas?

Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro

En un escenario saturado de estrenos, sólo unas pocas películas lograron sobresalir. Pecadores encabeza la lista con 17 nominaciones, consolidándose como la favorita de la noche y posicionándose como posible contendiente fuerte para la temporada de premios. Le siguen Una batalla tras otra, que suma 14 menciones, así como Frankenstein de Guillermo del Toro y Hamnet, ambas con 11.

El peso de los Critics Choice Awards va más allá de la estatuilla: la ceremonia suele anticipar tendencias y posibles ganadores en los prestigiosos Oscars y Emmy, sirviendo de termómetro para la industria y para quienes apuestan por adivinar qué títulos se llevarán los máximos honores más adelante.

¿Quién conducirá los Critics Choice Awards 2026?

Chelsea Handler speaks onstage during
Chelsea Handler speaks onstage during the 30th Annual Critics Choice Awards, in Santa Monica, California, U.S., February 7, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Los Critics Choice Awards 2026, celebrados anualmente para reconocer a los actores, directores, películas y series más destacados, se realizarán en The Barker Hangar, Santa Mónica, California, una sede ya emblemática para la premiación.

La anfitriona de la noche será, por cuarto año consecutivo, Chelsea Handler, actriz, comediante y escritora, quien regresa para imprimir su sello personal y mantener el ritmo en una gala que suele extenderse entre dos y tres horas.

Handler se ha ganado el reconocimiento de la audiencia por su humor irreverente y su capacidad para conectar con los protagonistas de la industria, por lo que se espera una ceremonia dinámica y con momentos memorables.

¿Quiénes son los favoritos?

Esta imagen, publicada por Warner
Esta imagen, publicada por Warner Bros. Pictures, muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de "One Battle After Another". (Warner Bros. Pictures vía AP)

El carácter predictivo de los Critics Choice Awards es indiscutible. Las películas y series que ganan aquí suelen repetir en los Oscar y Emmy, lo que convierte esta gala en una parada obligada para quienes siguen la carrera por los premios más importantes.

En esta edición, Pecadores, Una batalla tras otra, Frankenstein y Hamnet encabezan las listas, marcando la narrativa que dominará los próximos meses.

La competencia será feroz: con una industria en constante cambio y una audiencia fragmentada, cada victoria cobra un significado especial. La atención estará puesta en quiénes logran destacarse en un mar de opciones y en qué medida esto influirá en los resultados de las galas venideras.

¿Cómo y dónde ver los Critics Choice Awards 2026 desde México?

Director Sean Baker accepts the
Director Sean Baker accepts the Best Picture award for "Anora" during the 30th Annual Critics Choice Awards, in Santa Monica, California, U.S., February 7, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La ceremonia de los Critics Choice Awards 2026 se celebrará el domingo 4 de enero, comenzando a las 17:00 horas (centro de México) con la alfombra roja.

La entrega de premios iniciará alrededor de las 20:00 horas y puede extenderse hasta tres horas. Para quienes deseen seguir el evento en vivo desde México, estará disponible a través de la señal de TNT y también en la plataforma de streaming HBO Max, que incluirá la gala en su catálogo regular.

Temas Relacionados

Critics Choice AwardsCritics Choice Awards 2026HBO MaxstreamingTemporada de premiosOscarFrankensteinChelsea Handlermexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin rastro en EEUU del paradero de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Aunque se esperaba una resolución clara sobre la situación legal del abogado mexicano, su paradero es un misterio

¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Las competencias programadas colocan al mexicano en algunos de los eventos más exigentes del pelotón profesional durante 2026

Isaac del Toro en 2026:

Morena se perfila como el partido con mayor financiamiento público en Edomex para 2026

El partido de la gobernadora podría obtener más de 360 millones de pesos

Infobae

Beca Rita Cetina 2026: fechas de pago del primer bimestre

Algunos programas sociales del Bienestar mejorarán en 2026 acorde al aumento salarial

Beca Rita Cetina 2026: fechas

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

El operativo para arrestar al segundo al mando del Cártel de Guasave fue coordinado por elementos de la FGR, SSPC, y Semar

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Ellas fueron las artistas más

Ellas fueron las artistas más escuchadas del 2025 en México: ¿cuánto ganaron?

¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin rastro en EEUU del paradero de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Violinista de Nodal y el video que aviva rumores de un romance: “Debí tirar más fotos de cuando te tuve”

Joanna Vega Biestro llora en “Sale el Sol” tras recordar el momento del 2025 que la rompió

Residente y J Balvin sellan la paz con una fotografía histórica: “Hace meses nos entendimos”

DEPORTES

Osmar Olvera va por la

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Chicharito admite que llegar a Chivas fue un retroceso en vez de progresar, así se despidió del 2025

Cuáles fueron los equipos campeones en cada una de las ligas mexicanas en el 2025

Partidos NBA: todos los enfrentamientos programados de este 1 de enero