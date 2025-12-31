México

Susana Zabaleta recuerda lo triste que fue despedirse de su papá por teléfono antes de morir

La reconocida cantante compartió cómo, entre lágrimas, logró decir adiós por teléfono a su padre don Alfonso José Zabaleta, momentos antes de su fallecimiento, mientras cumplía compromisos artísticos en Mérida

La cantante suspendió su concierto
La cantante suspendió su concierto en el Palacio de la Música en Mérida tras recibir la noticia de la grave situación de su padre, don Alfonso José Zabaleta (IG/susanazabaleta)

Susana Zabaleta relató entre lágrimas en el programa Pinky Promise cómo se despidió de su padre por teléfono antes de su muerte, mientras se encontraba cumpliendo compromisos profesionales.

La cantante, que viajaba para presentarse en el Palacio de la Música en Mérida, explicó que el fallecimiento de don Alfonso José Zabaleta, ocurrido en septiembre de 2024 cuando tenía 91 años, la obligó a posponer su concierto programado para esa noche.

La artista reveló cómo, en
La artista reveló cómo, en su última conversación, su padre rompió el silencio emocional y le expresó un cariño que nunca antes había puesto en palabras, marcando un momento inolvidable (Instagram)

Zabaleta, de 59 años, había anunciado en un video publicado en su cuenta de Instagram que no podría presentarse, expresando visiblemente su tristeza:

“Surgió un evento familiar, mi padre se puso muy mal y yo sé que como artista mi obligación es estar arriba en el escenario, pero mi obligación como hija es estar ahí con mis hermanos y mi mamá, es muy difícil cantar y tener el alma hecha mierda”.

Los novios de Susana Zabaleta tenían que presentarse con sus padre. Crédito: Unicable

Durante la conversación en el programa de YouTube junto a Omar Chaparro y Freddy Ortega, Zabaleta compartió el momento exacto en el que pudo despedirse a distancia.

Una dura despedida a kilómetros de distancia

“Esa noche yo cantaba y me acuerdo que me habla mi hermano y me dice: ‘oye, te paso a papá’, y le digo ‘¿por qué me lo pasas?’, y me dijo: ‘para que te despidas’. Y dije ‘Dios Santo’”, recordó la artista.

Zabaleta relató el contenido de esa última llamada:

“Entonces le digo ‘pásamelo’. Y le digo: ‘Papá, hola’. Y mi papá era de cero palabras, era muy macho. Entonces le digo ‘Pa, te quiero mucho, te amo. Tú sabes lo que yo te amo y quisiera regresarme ahorita, pero es que no puedo regresarme. Ahorita no hay vuelos, pero mañana en la mañana estoy ahí”.

La artista de 59 años
La artista de 59 años compartió el emotivo momento de la última llamada telefónica con su padre, en pleno cumplimiento de compromisos profesionales (Instagram)

La sorpresiva respuesta de su padre

De acuerdo con la soprano, la reacción de don Alfonso José Zabaleta la sorprendió:

“Y me dijo: ‘Oye, tranquila. Yo no sólo te amo, te adoro Susana’. Y yo dije ‘se va a morir, en su ch*ngada vida me ha dicho eso’. En su vida me lo dijo, pero me lo dijo. Y se murió. Se murió y ya no llegué”.

Durante el programa, sus compañeros Omar Chaparro, Freddy Ortega y Karla Díaz expresaron su apoyo a Zabaleta y hablaron sobre la dificultad de equilibrar la vida en el entretenimiento con los momentos familiares esenciales.

La actriz se despidió de su padre por teléfono |Crédito: TikTok Pinky Promise

El padre de Susana Zabaleta, el doctor Alfonso José Zabaleta Margain, falleció el 7 de septiembre de 2024 a los 91 años en Monclova, Coahuila. No se han dado a conocer públicamente las causas específicas de su muerte, aunque se reportó que su salud se deterioró gravemente en los días previos.

Susana Zabaleta compartió el fallecimiento a través de sus redes sociales y canceló un concierto programado para poder estar con su familia.

