México

Nodal habría rechazado vender su rancho en Argentina a sus padres para reservárselo a Inti, según Ceriani

El periodista argentino mencionó que la información surgió como parte de sus investigaciones

Guardar
Christian Nodal y su hija,
Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

Christian Nodal vuelve al centro de la polémica tras la revelación del periodista Javier Ceriani, quien aseguró en su canal de YouTube que el cantante habría rechazado una oferta millonaria de sus padres para comprar su rancho en Argentina, pues el inmueble estaría destinado como herencia para su hija Inti.

La información, difundida el 30 de diciembre, detalla que la propiedad permanece deshabitada y que el futuro del rancho sigue generando especulaciones entre los seguidores del artista.

Lo que dijo Ceriani sobre el rancho de Nodal

Javier Ceriani señaló que la compra del rancho en Cañuelas, Argentina, se realizó originalmente para que la entonces pareja de Nodal, Cazzu, y su hija Inti tuvieran un lugar propio en ese país.

(Captura de pantalla // Telemundo:
(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

“Cristian Nodal, te lo conté doscientas mil veces, decidió comprar con su papá, porque el papá le asesoró”, relató el periodista.

Ceriani afirmó que, según sus investigaciones, Nodal adquirió varios terrenos en la zona de Cañuelas, con la intención de asegurar el futuro de Inti:

“Él compró varios terrenos porque uno iba a quedar a nombre de Cazzu y de Inti para asegurarle a la niña una herencia en Argentina que ya la niña nazca propietaria de algo. Esto nunca sucedió. Él nunca puso a nombre de nada a Cazzu. Cazzu no tiene nada de Nodal, nada, solo su hija Inti”.

Este lunes, el periodista Gustavo
Este lunes, el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que los intérpretes libran un juicio. (Infobae México / Jovani Pérez)

De acuerdo con Ceriani, los padres de Nodal, Jaime González y Cristy Nodal, habrían intentado comprar la propiedad para garantizar que Inti tuviera una herencia segura en Argentina:

“Jaime y Cristi le habrían hecho una oferta millonaria a Nodal… comprar chacras de la Trinidad para dársela de herencia a Inti. Y que viva Cazzu, su exnuera, sin ningún problema, y que su nieta tenga ese rancho para que viva tranquila, en paz y no tengan gastos”.

Más revelaciones de Ceriani: la situación del rancho y el entorno familiar

Ceriani subrayó que la oferta de los abuelos para adquirir el rancho habría sido rechazada por Nodal, quien, según el periodista, mantiene la propiedad deshabitada y sin uso.

“El rancho se está abandonando. Ahí nadie está cuidando esa casa más que un cuidador, que andá a saber lo que debe hacer”, comentó.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Respecto a la situación de Cazzu, Ceriani destacó que la cantante argentina optó por independizarse económicamente tras la separación y adquirir una casa propia para su madre, antes que para ella:

“Cazzu le compra una casa a la madre y se queda rentando. Se queda rentando una casa. O sea, prefiere no comprarse una casa Cazzu para comprarle a su madre”.

El periodista insistió en que la decisión de Nodal de no vender la propiedad estaría motivada por el deseo de reservarla como herencia para su hija.

Ceriani recalcó que estos detalles surgen de su investigación. Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que los terrenos permanezcan desocupados y puedan sufrir ocupaciones ilegales.

Temas Relacionados

Christian NodalIntiJaime NodalCristy NodalArgentinaJavier Cerianimexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 31 de diciembre

Ya sea en auto o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

Los implicados habían intentado huir tras chocar con un vehículo

Procesan a tres personas tras

Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

El músico y productor atraviesa un gran momento profesional con una carrera marcada por temas que ya son clásicos

Jesse Huerta integrante Jesse &

Cinco temas de conversación que conviene evitar durante la cena de Año Nuevo para mantener la armonía

Descubre cuáles son y cómo mantener un ambiente pacífico y alegre en una de las noches más importantes del año. Evita discusiones y disfruta una celebración sin tensiones con estos consejos clave

Cinco temas de conversación que

Influencer denuncia corrupción en caso contra Ricardo Pérez y Slobotzky por acoso sexual

Jesica Bustos reaccionó a publicaciones de los creadores digitales anunciando un victoria definitiva en su proceso judicial

Influencer denuncia corrupción en caso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tres personas tras

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

ONU presenta en CDMX guía para apoyar la recuperación de niñas y adolescentes víctimas de trata

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

ENTRETENIMIENTO

Jesse Huerta integrante Jesse &

Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

Ventaneando despide 2025 con tristeza tras recordar muerte de Daniel Bisogno: “Lo que más dolió este año”

“Quiero ganar un Oscar”: la ambiciosa meta de Bárbara de Regil divide opiniones

Emiliano Aguilar arremete contra su hermano Leonardo y lo compara con el “Nene Consentido”

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Liga MX Femenil: las jugadoras que marcaron el 2025 en el futbol mexicano

América vence al Puebla en amistoso a puerta cerrada previo al Clausura 2026

Comienzan los cuartos de final del futbol americano colegial: cuándo y dónde ver en México

Pese a rumores de salida, Marcelo Flores se presenta a entrenamientos con Tigres