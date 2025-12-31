Nodal habría rechazado vender su rancho en Argentina a sus padres para reservárselo a Inti, según Ceriani

Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

Christian Nodal vuelve al centro de la polémica tras la revelación del periodista Javier Ceriani, quien aseguró en su canal de YouTube que el cantante habría rechazado una oferta millonaria de sus padres para comprar su rancho en Argentina, pues el inmueble estaría destinado como herencia para su hija Inti.

La información, difundida el 30 de diciembre, detalla que la propiedad permanece deshabitada y que el futuro del rancho sigue generando especulaciones entre los seguidores del artista.

Lo que dijo Ceriani sobre el rancho de Nodal

Javier Ceriani señaló que la compra del rancho en Cañuelas, Argentina, se realizó originalmente para que la entonces pareja de Nodal, Cazzu, y su hija Inti tuvieran un lugar propio en ese país.

“Cristian Nodal, te lo conté doscientas mil veces, decidió comprar con su papá, porque el papá le asesoró”, relató el periodista.

Ceriani afirmó que, según sus investigaciones, Nodal adquirió varios terrenos en la zona de Cañuelas, con la intención de asegurar el futuro de Inti:

“Él compró varios terrenos porque uno iba a quedar a nombre de Cazzu y de Inti para asegurarle a la niña una herencia en Argentina que ya la niña nazca propietaria de algo. Esto nunca sucedió. Él nunca puso a nombre de nada a Cazzu. Cazzu no tiene nada de Nodal, nada, solo su hija Inti”.

De acuerdo con Ceriani, los padres de Nodal, Jaime González y Cristy Nodal, habrían intentado comprar la propiedad para garantizar que Inti tuviera una herencia segura en Argentina:

“Jaime y Cristi le habrían hecho una oferta millonaria a Nodal… comprar chacras de la Trinidad para dársela de herencia a Inti. Y que viva Cazzu, su exnuera, sin ningún problema, y que su nieta tenga ese rancho para que viva tranquila, en paz y no tengan gastos”.

Más revelaciones de Ceriani: la situación del rancho y el entorno familiar

Ceriani subrayó que la oferta de los abuelos para adquirir el rancho habría sido rechazada por Nodal, quien, según el periodista, mantiene la propiedad deshabitada y sin uso.

“El rancho se está abandonando. Ahí nadie está cuidando esa casa más que un cuidador, que andá a saber lo que debe hacer”, comentó.

Respecto a la situación de Cazzu, Ceriani destacó que la cantante argentina optó por independizarse económicamente tras la separación y adquirir una casa propia para su madre, antes que para ella:

“Cazzu le compra una casa a la madre y se queda rentando. Se queda rentando una casa. O sea, prefiere no comprarse una casa Cazzu para comprarle a su madre”.

El periodista insistió en que la decisión de Nodal de no vender la propiedad estaría motivada por el deseo de reservarla como herencia para su hija.

Ceriani recalcó que estos detalles surgen de su investigación. Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que los terrenos permanezcan desocupados y puedan sufrir ocupaciones ilegales.