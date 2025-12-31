México

Metro CDMX anuncia ampliación de horario de cierre este 31 de diciembre

Adrián Rubalcaba, director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC), señaló que aplicará en algunas rutas

El Metro de la Ciudad
El Metro de la Ciudad de México anunció de último momento ampliación de horario en algunas Líneas. Foto: X/ @MetroCDMX.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció la ampliación de horario de cierre en algunas Líneas este miércoles 31 de diciembre.

La noticia fue dada a conocer por Adrián Rubalcava, director general del STC, quien a través de sus redes sociales confirmó la noticia.

De último momento, por la tarde de este miércoles 31 de diciembre, Rubalcava indicó que se ampliará el horario de cierre en cinco Líneas del Metro capitalino.

Inicialmente, las 12 Líneas del Metro de la Ciudad de México dejarían de operar a las 23:00 horas, siendo las 22:30 el tiempo en que sería la última salida de trenes en cada ruta.

Cinco de las 12 Líneas
Cinco de las 12 Líneas del Metro de la Ciudad de México ampliarán su horario para Año Nuevo. Foto: Cuartoscuro.com.

Ante esto, el funcionario capitalino mencionó que en cinco rutas del transporte público se ampliará el horario hasta la 01:00 horas.

Estas serán las Líneas del Metro de CDMX que ampliarán su horario de cierre este miércoles 31 de diciembre

Se tratará de las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 del Metro de la Ciudad de México que ampliarán su horario de cierre para este miércoles 31 de diciembre.

Estas cinco rutas del transporte público local dejarán de dar servicio a las 01:00 horas del jueves 1 de enero de 2026, de acuerdo con lo notificado por Adrián Rubalcava.

“Con motivo de las celebraciones de fin de año, hoy 31 de diciembre ampliamos el horario de servicio hasta la 1:00 de la mañana en las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 del @MetroCDMX, para facilitar los traslados de las personas usuarias”, expuso el funcionario capitalino a través de sus redes sociales oficiales.

Adrián Rubalcava, director General del
Adrián Rubalcava, director General del Metro de CDMX, anunció la ampliación del horario de cierre. Foto: X/@AdrianRubalcava.

Rubalcava detalló que este cambio de horario de último momento en algunas rutas se da por instrucciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Pese a cambio de horario de cierre este miércoles 31 de diciembre en el Metro de CDMX, hacen llamado a tomar previsiones

Adrián Rubalcava hizo un llamado a la población a tomar previsiones pese al cambio de horario de cierre para cinco Líneas del Metro de la Ciudad de México.

De igual manera, el funcionario local lanzó estas recomendaciones para todos los usuarios durante sus viajes de este miércoles 31 de diciembre:

  • Planear sus viajes con anticipación.
  • Atender las indicaciones del personal.
  • Tomar previsiones.
  • Realizar recorridos seguros y ordenados.
Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, informó que modernizarán las instalaciones de algunas estaciones con motivo del Mundial 2026 Crédito: X/@AdrianRubalcava

Este será el horario de apertura en todas las Líneas del Metro de CDMX para este jueves 1 de enero de 2026

El Director General del Metro de la Ciudad de México dio a conocer el horario de apertura en todas las Líneas para este jueves 1 de enero de 2026.

De acuerdo con lo revelado por el funcionario capitalino, el inicio del servicio en este primer día del año será de las 07:00 horas y finalizará a las 24:00.

