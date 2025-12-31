A partir del 1° de enero los capitalinos deberán separar su basura: ¿Qué pasa si no lo hago?

Clara Brugada presenta la campaña “Transforma tu Ciudad” para impulsar la separación de residuos en la Ciudad de México. (Gobierno de la CDMX)

Este 1° de enero de 2026 marca el inicio de un nuevo periodo temporal, una etapa que suele venir acompañada de expectativas y propósitos de Año Nuevo. De acuerdo con la firma Kantar, el 30 por ciento de las personas en México se propone crear un nuevo hábito al comenzar el año.

En ese contexto, a partir de este jueves, las y los capitalinos tienen la oportunidad de arrancar 2026 contribuyendo a la reducción de la dispersión de basura y residuos, con el objetivo de evitar la contaminación de calles, coladeras y del medio ambiente en general.

La recolección diferenciada de residuos sólidos por tipo y día de la semana arrancará a partir del 1 de enero de 2026. (Gobierno de la CDMX)

Y es que el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha este 1 de enero la estrategia “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”, la cual establece la obligatoriedad de separar los residuos en cuatro categorías, conforme a un calendario específico de recolección para cada tipo.

Calendario de separación de basura y residuos

La estrategia forma parte del programa “Cero Basura”, cuyo objetivo es que los hogares capitalinos separen sus residuos de manera obligatoria para reciclar o aprovechar hasta el 50 por ciento de las 8 mil 600 toneladas de basura que se generan diariamente en la Ciudad de México.

Este será el calendario de recolección de basura en la CDMX (X/ @SEDEMA_CDMX)

A partir de este 1 de enero, la recolección de residuos se realizará en distintos días de la semana, de acuerdo con su clasificación:

Lunes, miércoles, viernes y domingo: los servicios de limpia recogerán residuos reciclables —como botellas, cartón y aluminio—, así como residuos no reciclables, entre ellos los desechos provenientes del baño y otros similares.

Martes, jueves y sábado: la recolección estará destinada exclusivamente a residuos orgánicos, como restos de comida.

Lunes, miércoles y domingo: se recogerán residuos no reciclables como pañales o toallas sanitaras, entre otros.

El personal de limpia será responsable de recolectar los residuos, los cuales deberán ser entregados por la ciudadanía de forma separada para facilitar su correcta clasificación.

¿Qué pasa si no separo mi basura?

Aunque la estrategia es de carácter obligatorio, de acuerdo con la jefa de Gobierno, hasta el momento no se ha difundido de manera oficial información sobre las sanciones o multas que podrían aplicarse a quienes no cumplan con la separación de residuos.

Las autoridades han señalado que el propósito central de esta medida es promover una cultura ambiental y la corresponsabilidad de la ciudadanía, con el fin de disminuir el impacto de los residuos en la capital.

Por esta razón, se considera esencial que la población siga el calendario establecido, con el objetivo de evitar la sobrecarga de los camiones recolectores y asegurar que los desechos orgánicos sean trasladados adecuadamente a las plantas de compostaje.