¿Se cancela el Hoy No Circula para el 1 de enero? Esto es lo que debes saber

Los bancos de niebla durante la madrugada de este 31 de diciembre activaron el Plan de Contingencia Ambiental. (Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) llamó a los ciudadanos de CDMX, Edomex, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala a no realizar incineraciones, fogateros ni pirotecnia en las festividades de fin de año 2026, con el fin de disminuir las emisiones contaminantes y lograr un ambiente respirable durante las primeras horas del nuevo año.

Asimismo, alertaron que los bancos de niebla registrados la mañana de este 31 de diciembre activaron el Plan de Contingencia Ambiental, lo que implica restricciones vehiculares para ciertos autos.

La medida busca mitigar la acumulación de contaminantes ante las condiciones adversas de visibilidad y calidad del aire.

Qué autos no pueden circular este 1 de enero

Estos vehículos no podrán salir a las calles este 1 de enero. (Jorge Contreras/Infobae México)

Para el jueves 1 de enero de 2026, el Plan de Contingencia Ambiental restringirá la circulación de vehículos con engomado verde, placas terminadas en 1 y 2, y holograma 1 o 2.

Con ello, quedan exentos los hologramas 0 y 00, así como los autos híbridos.

La CAMe también recordó que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para partículas y ozono se endurecieron desde el 26 y 27 de diciembre de 2025, respectivamente, con el objetivo de reforzar la protección a la salud pública.

“La aplicación de estos límites más estrictos podría reducir los días con estándares cumplidos, pero esto responde a la mayor rigurosidad de las normas, no a un aumento de la contaminación”, aclaró la autoridad ambiental.

Dónde aparecieron estos bancos de niebla

Se suspendieron aterrizajes y despegues debido a los bancos de niebla en el AICM por algunas horas. Sin embargo, ya las actividades fueron reanudadas (X/@webcamsdemexico)

Alrededor de las 05:00 horas de este 31 de diciembre, un banco de niebla afectó operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), generando retrasos y complicaciones en despegues y aterrizajes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atribuye este fenómeno al Frente Frío 25, que impactará el Valle de México con condiciones adversas durante las próximas horas.

Se esperan bajas temperaturas, lluvias aisladas, bancos de niebla, heladas en zonas serranas y nevadas en cimas elevadas como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.