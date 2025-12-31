IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

| Galo Cañas / Cuartoscuro

En vísperas de fin de año y el inicio del Año Nuevo 2026, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) cierra con un nuevo impulso tecnológico en uno de los desafíos más graves del país: la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de personas fallecidas sin nombre en México.

En un contexto donde las cifras oficiales superan las 100 mil personas desaparecidas y no localizadas en México, autoridades, organismos internacionales y organizaciones especializadas han comenzado a incorporar herramientas de inteligencia artificial para fortalecer procesos históricamente rebasados.

En ese escenario se inscribe el proyecto “Construyendo alianzas para la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación humana”, financiado por la Unión Europea e implementado por LAB-CO.

Esta última es una organización del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas con enfoque en derechos humanos, justicia y fortalecimiento institucional.

El proyecto tiene como objetivo promover los derechos humanos de las personas desaparecidas y de sus familiares en México, a través del fortalecimiento de los procesos locales de búsqueda en vida y de identificación humana.

Para ello, se articula en tres ejes estratégicos:

Búsqueda inmediata

Búsqueda por patrones

Identificación humana

El impulso de la IA Forense: el respaldo a la labor de los colectivos de búsqueda

De acuerdo con Thomas Favennec, director ejecutivo de LAB-CO, desde el segundo semestre de 2025, la iniciativa comenzó a operar en estados del país con dos herramientas clave: “IdentIA” y la Herramienta con IA para el Análisis de Contexto, la cual se basa en modelos de RAG (Retrieval-Augmented Generation en inglés).

El objetivo para él y su equipo formado desde 2020 es claro: mejorar la capacidad institucional para buscar, analizar e identificar, sin sustituir a las autoridades ni a los peritos, pero sí reduciendo tiempos, errores y cargas operativas en investigaciones complejas.

Un problema estructural y similar a la Guerra en Yugoslavia o la crisis en Medio Oriente

De acuerdo con registros oficiales federales, México enfrenta una crisis prolongada de desapariciones y con impactos directos en familias, fiscalías y servicios forenses. A esto se suma un rezago histórico en la identificación humana, donde miles de cuerpos permanecen sin nombre en servicios médicos forenses y panteones.

En muchos casos, la información existe, pero está fragmentada en carpetas de investigación extensas, documentos escaneados, informes periciales y bases de datos que no dialogan entre sí.

Esta dispersión ha sido señalada reiteradamente por colectivos de familias, comisiones de búsqueda y organismos internacionales como uno de los principales obstáculos para avanzar.

Es en ese punto donde la inteligencia artificial aplicada a derechos humanos comienza a ganar terreno como una herramienta de apoyo, no como sustituto de la investigación humana.

“IdentIA”: inteligencia artificial para reconocer tatuajes

IdentIA es una herramienta desarrollada para reconocer, clasificar y buscar tatuajes de personas fallecidas no identificadas, uno de los rasgos más relevantes en procesos de identificación forense cuando no existen huellas dactilares o perfiles genéticos disponibles de inmediato.

La herramienta opera de dos maneras:

Búsqueda por texto mediante palabras clave asociadas a descripciones de tatuajes.

Búsqueda por imagen al comparar fotografías directamente contra un repositorio histórico de tatuajes de personas fallecidas sin identificar.

Este enfoque responde a una realidad documentada por autoridades forenses: un porcentaje significativo de cuerpos no identificados presenta tatuajes visibles, pero su descripción manual suele ser ambigua, incompleta o inconsistente entre expedientes.

En una demostración exclusiva a este medio de comunicación, Ángel Gálvez, coordinador de datos de la organización LAB-CO, mostró cómo IdentIA permite que el proceso de búsqueda, que antes podía tomar horas o incluso días, se realiza en segundos, lo cual permite cruces más eficientes con reportes de personas desaparecidas.

“RAG” y análisis contextual: leer miles de páginas de expedientes judiciales en minutos

La segunda herramienta es la Herramienta con IA para el Análisis de Contexto, misma que utiliza modelos de RAG, una tecnología que combina inteligencia artificial con sistemas de búsqueda documental.

En términos sencillos, explicaron Favennec y Gálvez, el modelo “no genera información nueva ni interpreta fuera del expediente”. Primero busca dentro de las carpetas de investigación los fragmentos más relevantes y, a partir de ahí, construye respuestas basadas exclusivamente en documentos existentes con citas textuales y referencias precisas a páginas y archivos.

Su función principal es procesar grandes volúmenes de información contenida en carpetas de investigación, incluso cuando se trata de documentos escaneados en PDF, y extraer datos clave con respaldo documental.

Entre sus capacidades actuales destacan:

Interacción dinámica con una o varias carpetas de investigación.

Consultas específicas con citas textuales y referencia de páginas .

Extracción automática de entidades relevantes , como teléfonos, placas vehiculares y coordenadas geográficas.

Generación de análisis contextual conforme a normativas nacionales e internacionales en materia de análisis de contexto.

Todo el proceso se realiza en menos de un minuto, y sin que la herramienta “invente” información: las respuestas se anclan siempre a documentos existentes, tal como lo mostraron Gálvez y Favennec a Infobae México.

Seguridad, datos sensibles y cumplimiento normativo: los límites pensados por LAB-CO

Uno de los puntos más sensibles en el uso de inteligencia artificial en investigaciones penales es la protección de datos personales y sensibles. En este caso, el sistema fue diseñado para operar en entornos controlados, con acceso restringido a personal autorizado y registro de todas las acciones realizadas.

Además, la herramienta muestra únicamente la información necesaria para cada consulta y ha sido calibrada con base en guías nacionales e internacionales de análisis de contexto, lo que busca evitar usos indebidos o interpretaciones fuera del marco legal.

Implementación territorial y próximo lanzamiento en 2026

Durante 2025, según narran los dos entrevistados, el proyecto comenzó a implementarse en entidades como Zacatecas, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco, estados que enfrentan problemáticas diferenciadas de desaparición y violencia, pero con un denominador común: sobrecarga institucional.

Aunque las herramientas se encuentran en una fase de consolidación, Thomas Favennec y Ángel Gálvez señalan que su valor principal no está en sustituir investigaciones, sino en ordenar información, detectar patrones y acelerar hallazgos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.

Ante esto, sería en febrero de 2026 cuando “IdentIA” y “RAG” puedan salir de su fase de experimentación, para así presentarla como una alternativa frente a la problemática de los desaparecidos en el país.

Inteligencia artificial y derechos humanos: el reto hacia 2026

En el cierre de 2025 y de cara al año nuevo, el uso de IA en la búsqueda de personas desaparecidas en México abre un debate clave: cómo escalar estas tecnologías sin perder el enfoque humanitario ni el control institucional.

En un país donde cada avance en identificación representa una verdad recuperada y un duelo posible, herramientas como IdentIA y el análisis RAG marcan una ruta emergente: usar la innovación no como promesa futurista, sino como respuesta concreta a una deuda histórica.