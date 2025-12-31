Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El año 2025 ha estado marcado por el seguimiento público y judicial de casos en los que diversas celebridades mexicanas han sido señaladas públicamente por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Diversos nombres han surgido con diferente grado de implicación, desde actrices y conductoras mencionadas en libros y testimonios, hasta figuras cuyas historias han sido retomadas en investigaciones criminales y documentales.

Caso Valeria Márquez: obstáculos en la investigación de su asesinato en vivo en TikTok

A casi cinco meses del asesinato de Valeria Márquez, influencer reconocida en redes sociales por sus transmisiones en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco, las autoridades estatales reportan un escenario complejo.

Según la Fiscalía General del Estado de Jalisco,, la investigación permanece estancada debido a la falta de cooperación en las declaraciones de testigos.

Caso Valeria Márquez: obstáculos en la investigación de su asesinato en vivo en TikTok (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, explicó que las pesquisas han supuesto la revisión de videos, múltiples entrevistas y otras diligencias, aunque advirtió que han enfrentado fuertes resistencias por parte de quienes podrían aportar información clave.

“Se ha obtenido mucha información, lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia por algunas personas por declararnos algunas cuestiones que a lo mejor pudieran ayudarnos a resolver mejor este tema”, señaló el funcionario en rueda de prensa.

El ataque ocurrió el 13 de mayo, cuando un hombre ingresó al local en el cual Márquez se encontraba transmitiendo en TikTok, y presuntamente le disparó hasta causar su muerte. El asesinato quedó registrado en video, cuyo contenido generó conmoción nacional.

Posteriormente, apareció fuera del establecimiento un ramo de rosas rojas con la palabra “Perdón”, lo que alimentó versiones no confirmadas sobre posibles motivaciones ligadas a conflictos personales o a organizaciones criminales.

Las autoridades mantienen activas varias líneas de investigación y continúan la recolección de testimonios pendientes, aunque por ahora no han divulgado avances sustanciales ni existen personas detenidas. El caso de Márquez, por las circunstancias del ataque y la notoriedad de la víctima, permanece como uno de los expedientes de mayor seguimiento en el estado.

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo dentro de su salón de belleza en Zapopan mientras realizaba una transmisión en vivo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Patricia Navidad y la batalla judicial contra Anabel Hernández en este 2025

La confrontación pública entre la actriz Patricia Navidad y la periodista Anabel Hernández cobró nueva fuerza este año, a raíz de la resolución judicial que ordenó a la editorial Penguin Random House publicar la réplica de la actriz en el libro “Las señoras del narco: amar en el infierno”.

Navidad celebró el fallo y reiteró la falsedad de todas las versiones que la vinculan con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Navidad ha sostenido que no existe ninguna prueba que respalde su involucramiento con el crimen organizado. Su nombre apareció en la obra de Hernández junto al de otras celebridades del espectáculo. En respuesta, la actriz ha relatado que fue invitada, bajo un engaño, a una reunión donde se encontraba Beltrán Leyva, rechazando de inmediato cualquier vínculo posterior. Declaró en redes sociales: “Si algo no vendo, es esa, mi integridad”.

El tribunal de apelación de La Paz, Baja California Sur, ordenó que se reconozca en las futuras ediciones del libro la falta de pruebas en los capítulos señalados y se ofrezca una disculpa pública. La polémica incluyó declaraciones recientes de Hernández en el podcast Criminalmente, donde describió a Navidad como “una mujer de segunda”. La respuesta de la actriz acentuó la disputa: “Conmigo se equivocó. Te topaste con pared”.

Navidad advirtió que no ha iniciado acciones legales civiles, pues el análisis de sus abogados concluyó que las expresiones (“alegadamente” o “según una fuente”) vuelven complejo judicializar el caso. Además, recomendó a otras personalidades, como Galilea Montijo, Ninel Conde y Alicia Machado, cautela respecto al desgaste emocional y jurídico que conlleva encarar difamaciones públicas.

Patricia Navidad y la batalla judicial contra Anabel Hernández en este 2025

Galilea Montijo y Ninel Conde, nombres recurrentes en los libros y el debate mediático aún en 2025

Galilea Montijo y Ninel Conde han sido recurrentemente referidas por diversas publicaciones sobre supuestas relaciones personales con figuras como Arturo Beltrán Leyva.

Aunque estas menciones no son exclusivas de 2025 y su contexto suele remontarse a episodios anteriores, las especulaciones resurgieron tras el éxito mediático del libro de Hernández. Hasta ahora, ninguna investigación judicial sólida ha presentado resultados tangibles en contra de ambas, quienes han defendido su reputación en repetidas ocasiones.

Emma Coronel, la vida privada de la esposa de “El Chapo” Guzmán

El estreno de un nuevo documental en 2025, “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, puso nuevamente en foco el nombre de Emma Coronel Aispuro, quien compartió detalles acerca de su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. El material, ahonda en la evolución de su vínculo con el exlíder del Cártel de Sinaloa, desde su adolescencia en Durango hasta su vida en Estados Unidos.

Coronel narró cómo llegó a conocer a Guzmán en una fiesta cuando tenía 17 años, en un pueblo sin televisión ni servicios públicos: “Vivía en mi casa con mis papás, mis tres hermanos. No había agua potable, no había electricidad, y por supuesto que no había televisión. Estábamos realmente incomunicados del mundo”. Recordó que el contacto con Guzmán se formalizó tras varias reuniones sociales y se volvió sistemático, bajo condiciones de clandestinidad y asimetría de poder.

(IG @emma.coronel.official)

En el documental, Coronel describió episodios como la llegada de Guzmán en helicóptero a su rancho, su matrimonio simbólico y la posterior convivencia bajo vigilancia, intercambiando cambios de ubicación constantemente. “Para mí esa era la vida normal, ahora me doy cuenta que no era normal”, compartió. También explicó que nunca presenció un hecho violento mientras estuvo con él y que “no le pregunté de dónde venía su dinero… No le pregunté de dónde me das el dinero para comer o cómo”.

Coronel enfatizó la carga y las consecuencias familiares de su relación con el narcotraficante: “Si yo no me hubiera casado con él, mis papás y mis hermanos nunca hubieran ido a la cárcel”. Sobre el juicio social, puntualizó: “Yo conviví mucho con él personalmente, yo tengo buenos recuerdos de él. Entonces, yo no puedo decir que Joaquín es malo”.