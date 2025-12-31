México

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Diversos nombres han surgido con diferente grado de implicación, desde actrices y conductoras mencionadas en libros y testimonios

Guardar
Ellas son las famosas mexicanas
Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El año 2025 ha estado marcado por el seguimiento público y judicial de casos en los que diversas celebridades mexicanas han sido señaladas públicamente por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Diversos nombres han surgido con diferente grado de implicación, desde actrices y conductoras mencionadas en libros y testimonios, hasta figuras cuyas historias han sido retomadas en investigaciones criminales y documentales.

Caso Valeria Márquez: obstáculos en la investigación de su asesinato en vivo en TikTok

A casi cinco meses del asesinato de Valeria Márquez, influencer reconocida en redes sociales por sus transmisiones en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco, las autoridades estatales reportan un escenario complejo.

Según la Fiscalía General del Estado de Jalisco,, la investigación permanece estancada debido a la falta de cooperación en las declaraciones de testigos.

Caso Valeria Márquez: obstáculos en
Caso Valeria Márquez: obstáculos en la investigación de su asesinato en vivo en TikTok (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, explicó que las pesquisas han supuesto la revisión de videos, múltiples entrevistas y otras diligencias, aunque advirtió que han enfrentado fuertes resistencias por parte de quienes podrían aportar información clave.

“Se ha obtenido mucha información, lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia por algunas personas por declararnos algunas cuestiones que a lo mejor pudieran ayudarnos a resolver mejor este tema”, señaló el funcionario en rueda de prensa.

El ataque ocurrió el 13 de mayo, cuando un hombre ingresó al local en el cual Márquez se encontraba transmitiendo en TikTok, y presuntamente le disparó hasta causar su muerte. El asesinato quedó registrado en video, cuyo contenido generó conmoción nacional.

Posteriormente, apareció fuera del establecimiento un ramo de rosas rojas con la palabra “Perdón”, lo que alimentó versiones no confirmadas sobre posibles motivaciones ligadas a conflictos personales o a organizaciones criminales.

Las autoridades mantienen activas varias líneas de investigación y continúan la recolección de testimonios pendientes, aunque por ahora no han divulgado avances sustanciales ni existen personas detenidas. El caso de Márquez, por las circunstancias del ataque y la notoriedad de la víctima, permanece como uno de los expedientes de mayor seguimiento en el estado.

Valeria Márquez fue asesinada el
Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo dentro de su salón de belleza en Zapopan mientras realizaba una transmisión en vivo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Patricia Navidad y la batalla judicial contra Anabel Hernández en este 2025

La confrontación pública entre la actriz Patricia Navidad y la periodista Anabel Hernández cobró nueva fuerza este año, a raíz de la resolución judicial que ordenó a la editorial Penguin Random House publicar la réplica de la actriz en el libro “Las señoras del narco: amar en el infierno”.

Navidad celebró el fallo y reiteró la falsedad de todas las versiones que la vinculan con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Navidad ha sostenido que no existe ninguna prueba que respalde su involucramiento con el crimen organizado. Su nombre apareció en la obra de Hernández junto al de otras celebridades del espectáculo. En respuesta, la actriz ha relatado que fue invitada, bajo un engaño, a una reunión donde se encontraba Beltrán Leyva, rechazando de inmediato cualquier vínculo posterior. Declaró en redes sociales: “Si algo no vendo, es esa, mi integridad”.

El tribunal de apelación de La Paz, Baja California Sur, ordenó que se reconozca en las futuras ediciones del libro la falta de pruebas en los capítulos señalados y se ofrezca una disculpa pública. La polémica incluyó declaraciones recientes de Hernández en el podcast Criminalmente, donde describió a Navidad como “una mujer de segunda”. La respuesta de la actriz acentuó la disputa: “Conmigo se equivocó. Te topaste con pared”.

Navidad advirtió que no ha iniciado acciones legales civiles, pues el análisis de sus abogados concluyó que las expresiones (“alegadamente” o “según una fuente”) vuelven complejo judicializar el caso. Además, recomendó a otras personalidades, como Galilea Montijo, Ninel Conde y Alicia Machado, cautela respecto al desgaste emocional y jurídico que conlleva encarar difamaciones públicas.

Patricia Navidad y la batalla
Patricia Navidad y la batalla judicial contra Anabel Hernández en este 2025

Galilea Montijo y Ninel Conde, nombres recurrentes en los libros y el debate mediático aún en 2025

Galilea Montijo y Ninel Conde han sido recurrentemente referidas por diversas publicaciones sobre supuestas relaciones personales con figuras como Arturo Beltrán Leyva.

Aunque estas menciones no son exclusivas de 2025 y su contexto suele remontarse a episodios anteriores, las especulaciones resurgieron tras el éxito mediático del libro de Hernández. Hasta ahora, ninguna investigación judicial sólida ha presentado resultados tangibles en contra de ambas, quienes han defendido su reputación en repetidas ocasiones.

Emma Coronel, la vida privada de la esposa de “El Chapo” Guzmán

El estreno de un nuevo documental en 2025, “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, puso nuevamente en foco el nombre de Emma Coronel Aispuro, quien compartió detalles acerca de su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. El material, ahonda en la evolución de su vínculo con el exlíder del Cártel de Sinaloa, desde su adolescencia en Durango hasta su vida en Estados Unidos.

Coronel narró cómo llegó a conocer a Guzmán en una fiesta cuando tenía 17 años, en un pueblo sin televisión ni servicios públicos: “Vivía en mi casa con mis papás, mis tres hermanos. No había agua potable, no había electricidad, y por supuesto que no había televisión. Estábamos realmente incomunicados del mundo”. Recordó que el contacto con Guzmán se formalizó tras varias reuniones sociales y se volvió sistemático, bajo condiciones de clandestinidad y asimetría de poder.

(IG @emma.coronel.official)
(IG @emma.coronel.official)

En el documental, Coronel describió episodios como la llegada de Guzmán en helicóptero a su rancho, su matrimonio simbólico y la posterior convivencia bajo vigilancia, intercambiando cambios de ubicación constantemente. “Para mí esa era la vida normal, ahora me doy cuenta que no era normal”, compartió. También explicó que nunca presenció un hecho violento mientras estuvo con él y que “no le pregunté de dónde venía su dinero… No le pregunté de dónde me das el dinero para comer o cómo”.

Coronel enfatizó la carga y las consecuencias familiares de su relación con el narcotraficante: “Si yo no me hubiera casado con él, mis papás y mis hermanos nunca hubieran ido a la cárcel”. Sobre el juicio social, puntualizó: “Yo conviví mucho con él personalmente, yo tengo buenos recuerdos de él. Entonces, yo no puedo decir que Joaquín es malo”.

Temas Relacionados

Narco en Méxicomexico-entretenimientoEmma CoronelGalilea MontijoValeria Márquez

Más Noticias

México: cotización de cierre del dólar hoy 31 de diciembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de diciembre: STC recuerda a usuarios horarios de cierre este último día del 2025

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Funcionaria municipal de Tecámac sufre ataque armado, reportes señalan que sería la directora del DIF local

El gobierno municipal informó que la servidora pública, identificada como Tania “N”, se encuentra recibiendo atención médica

Funcionaria municipal de Tecámac sufre

CDMX: camioneta a exceso de velocidad vuelca aparatosamente en Iztapalapa, cerca del Eje 5 Sur

Algunas versiones señalan que el conductor se encontraba en presunto estado de ebriedad

CDMX: camioneta a exceso de

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

En entrevista para Infobae México, Thomas Favennec y Ángel Serrano Gálvez de LAB-CO explicaron cómo el desarrollo de las dos herramientas virtuales ha sido bien recibida colectivos, activistas y hasta autoridades judiciales en distintos estados

IA forense avanza ante la
MÁS NOTICIAS

NARCO

IA forense avanza ante la

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

Plan Michoacán por la Paz: detienen a 9 personas y aseguran armas durante operativos en zonas aguacateras y limoneras

Procesan a “El Dóber”, objetivo prioritario de Quintana Roo acusado de narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Paola Rojas regresa a la

Paola Rojas regresa a la soltería, él es el arquitecto argentino con el que recientemente terminó

Angelique Boyer: ¿la nueva reina de las telenovelas?

¿A qué hora se estrena en México el último capítulo de Stranger Things?

Ángela Aguilar es llamada “la Taylor Swift latina” tras sorprender en los Grammy

Capi Pérez e Itzel Barro serán papás por segunda vez: “Te esperamos con muchísimo amor”

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Playoffs

Checo Pérez y su salida de Red Bull: la presión interna y un proyecto enfocado en Max Verstappen

Definidos los cruces para la primera ronda de playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico