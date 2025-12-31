De Valeria Márquez a Camilo Ochoa: los influencers y famosos que fueron asesinados en México en 2025

De Valeria Márquez a Camilo Ochoa, estos son los casos de famosos asesinados durante el 2025. (Redes sociales)

Durante el año 2025, la violencia alcanzó a una generación de creadores de contenido en México. Influencers, músicos y modelos con miles de seguidores en redes sociales fueron víctimas de homicidios en circunstancias vinculadas con disputas criminales, ataques directos y contextos de alta inseguridad.

Los casos se concentraron en estados como Sinaloa, Jalisco y Ciudad de México. La mayoría de las víctimas tenían una presencia relevante en plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

La mayoría de las investigaciones de estos crímenes siguen activas, aunque sin tantos avances, mientras sus fans y familiares siguen exigiendo justicia.

Agustín Paúl “El Pinky”

El influencer contaba con 32.7 mil seguidores en IG. Crédito: IG @dpaul04_

El 10 de enero de 2025, Agustín Paúl “El Pinky”, creador de contenido de Culiacán, fue hallado muerto con impactos de bala y signos de violencia en una vía del sector La Costerita. Tenía 22 años y acumulaba más de 32 mil seguidores en Instagram, donde publicaba videos de bromas y retos junto a otros jóvenes de la ciudad.

Tras el hallazgo del cuerpo, circuló un video en el que “El Pinky” confesó bajo amenaza haber dado información sobre la ubicación de miembros de una facción criminal rival en medio de la disputa Chapitos vs Mayiza. En meses previos, medios locales reportaron listas donde se relacionaba a músicos e influencers de la región con Los Chapitos.

Adal Peña “El Tata”

(Instagram/@adal.pena3)

El 23 de enero de 2025, Adalberto Peña Urquidez, conocido como “El Tata”, fue asesinado a balazos mientras hacía ejercicio en un gimnasio localizado en una plaza comercial en el sector Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

Tenía una sólida presencia en TikTok e Instagram, con miles de seguidores interesados en rutinas de entrenamiento, consejos fitness y mensajes motivacionales. En sus cuentas, Adalberto Peña compartía videos sobre su vida diaria y sus hábitos de ejercicio.

Versiones difundidas en medios locales sugirieron que “El Tata” sería familiar de un presunto operador criminal de la región, aunque las autoridades no confirmaron oficialmente esa versión.

Víctor Manuel “El Brasileño”

Asesinan al "El Brasileño" en Culiacán. (Instagram)

El 26 de marzo de 2025, Víctor Manuel, conocido como “El Brasileño”, fue hallado muerto con impactos de bala y signos de violencia en un lote baldío de Culiacán, Sinaloa.

Tenía un taller de motocicletas y era creador de contenido en TikTok, donde compartía videos sobre arreglos mecánicos y la cultura biker, sumando decenas de miles de seguidores. Fue privado de la libertad días antes de ser encontrado sin vida.

Su asesinato ocurrió en un contexto de ataques contra creadores de contenido en la región, marcada por disputas entre La Mayiza y La Chapiza.

Gail Castro

El hermano de Markitos Toys fue asesinado en un restaurante en Ensenada, Baja California, este viernes 28 de marzo. Crédito: Instagram/@gailcastro

El 28 de marzo de 2025, Gail Castro Cárdenas fue asesinado a tiros cuando salía del restaurante Villa Marina en El Sauzal, Ensenada, Baja California. Tenía 32 años y era originario de Culiacán. Era hermano de Markitos Toys y formaba parte del grupo de “Los Toys”, conocidos en redes sociales. En Instagram y TikTok acumulaba miles de seguidores y tenía su propio canal de YouTube.

El ataque ocurrió cerca de las 6 de la tarde, cuando sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra él. El vehículo de los agresores fue localizado poco después en una colonia cercana. Tras el homicidio, la familia Castro recibió amenazas directas, lo que los llevó a realizar el funeral en Guadalajara, Jalisco. La familia ha sido señalada por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos.

Hasta ahora, una persona ha sido detenida en relación con el crimen, pero el móvil y los detalles de la investigación no se han hecho públicos.

Yudiel Flores Tovar “El Coyote Consentido”

En abril de 2025, Yudiel Flores Tovar, conocido como “El Coyote Consentido”, fue encontrado muerto dentro del penal de El Amate, en Chiapas, donde cumplía condena por delitos de abuso sexual infantil. Era un creador de contenido popular en redes sociales, especialmente en Facebook y TikTok, donde sumaba decenas de miles de seguidores gracias a sus transmisiones y videos de entretenimiento antes de su detención.

Las autoridades informaron que murió por asfixia y confirmaron que se trató de un homicidio. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los responsables o el móvil directo del asesinato.

Valeria Márquez

La joven de 23 años fue atacada a balazos en su propio salón de belleza mientras hacía un en vivo en TikTok. (IG: Valeria Márquez/Captura de pantalla)

El 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, influencer de belleza de 23 años, fue asesinada a tiros durante una transmisión en vivo en TikTok desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.

Tenía miles de seguidores en TikTok e Instagram, donde compartía tutoriales de maquillaje, consejos de cuidado personal y fragmentos de su vida cotidiana. El ataque quedó registrado en video, mostrando el momento en que un hombre, haciéndose pasar por repartidor, ingresó al negocio y le disparó a corta distancia.

El caso se investigó como feminicidio y causó conmoción a nivel mundial. La investigación permanece abierta pero hasta el momento no hay detenidos ni mayores avances.

Esmeralda Ferrer Garibay “Esmeralda FG”

Esmeralda FG, la tiktokera fue asesinada junto a su familia. (Captura de pantalla)

El 22 de agosto de 2025, Esmeralda Ferrer Garibay, conocida como “Esmeralda FG”, fue localizada sin vida junto a su esposo y sus dos hijos menores dentro de una camioneta abandonada en Guadalajara, Jalisco.

Esmeralda era influencer de estilo de vida, viajes y procedimientos estéticos, y en TikTok e Instagram sumaba miles de seguidores.

La familia había salido de Michoacán días antes y fue privada de la libertad antes del hallazgo. Los cuerpos estaban envueltos en plástico dentro del vehículo. Inicialmente, se detuvo a empleados de un taller mecánico, pero fueron liberados por falta de pruebas.

El caso sigue bajo investigación y hay un detenido, identificado como Víctor Manuel “N”, alias “La Araña”, pero no se han dado a conocer las líneas de investigación que se siguen.

Camilo Ochoa

Foto: Captura de pantalla / YouTube

El 16 de agosto de 2025, Camilo Ochoa Delgado fue asesinado a tiros dentro de su domicilio en un fraccionamiento de Temixco, Morelos. Tenía 42 años y era originario de Sinaloa.

Se hizo conocido en redes sociales por narrar su historia como supuesto exintegrante del Cártel de Sinaloa, y sumaba más de 120 mil seguidores entre YouTube, Facebook y TikTok. Sus videos y entrevistas, en los que hablaba de su vida en el narcotráfico y buscaba advertir a los jóvenes sobre los riesgos de ese entorno, acumulaban cientos de miles de vistas.

Poco antes de su asesinato, Ochoa denunció amenazas y también fue mencionado en narcovolantes que lo señalaban por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, a quienes apoyó abiertamente en la guerra en Sinaloa. El ataque ocurrió cuando un hombre armado irrumpió en su domicilio y le disparó a corta distancia en diversas ocasiones. El caso sigue bajo investigación, sin detenidos ni un móvil confirmado oficialmente.

B King y DJ Regio Clown

Red implicada en el crimen de Regio Clown y B-King. (Captura de pantalla)

El 17 de septiembre de 2025, los cuerpos de Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, tras haber sido reportados como desaparecidos en la Ciudad de México.

B King, cantante colombiano de 29 años, tenía más de 175 mil seguidores en Instagram y una amplia presencia en plataformas musicales. DJ Regio Clown, también colombiano, contaba con decenas de miles de seguidores y era conocido por presentarse en clubes nocturnos de México y Sudamérica.

Ambos estaban en México para participar en un evento privado. Antes de su desaparición, fueron vistos en la colonia Polanco, CDMX, donde abordaron un vehículo tras una presentación. Fueron llevados a un domicilio en Iztapalapa y luego trasladados sin vida al Estado de México.

Las investigaciones apuntan a una disputa relacionada con la venta y distribución de drogas en eventos, en un contexto de rivalidad entre grupos criminales. El caso se relacionó con La Unión Tepito. Por el doble homicidio han sido detenidas al menos 16 personas, incluido un presunto autor intelectual. La Fiscalía mantiene abierta la investigación.

Micky Hair (Miguel de la Mora)

Micky Hair, estilista asesinado en Polanco. (Instagram: micky_hair)

El 29 de septiembre de 2025, Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, fue asesinado a tiros al salir de su estética en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Tenía 34 años y era reconocido como estilista de celebridades, además de influencer en Instagram, donde sumaba más de 100 mil seguidores. Compartía contenido sobre tendencias de belleza, cambios de imagen y viajes, y llegó a arreglar a Ángela Aguilar, Diana Esparragoza, entre otros.

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a un hombre señalado de ayudar a los agresores a escapar.

Fede Dorcaz

(Captura Programa Hoy)

El 9 de octubre de 2025, Fede Dorcaz, modelo y cantautor argentino, fue asesinado en un ataque directo mientras conducía sobre la lateral de Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tenía 28 años y contaba con más de 65 mil seguidores en Instagram, donde compartía música, sesiones fotográficas y colaboraciones con otros artistas. También participaba en programas de televisión y reality shows en México.

El ataque ocurrió en plena vía pública y las primeras versiones apuntan a un asalto armado como móvil del crimen. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la pareja de Dorcaz, también figura pública, resultó ilesa. Las investigaciones continúan abiertas sin grandes avances.

Gerardo Moya “El Jerry”

El Jerry, influencer asesinado este domingo en Culiacán, Sinaloa. (Capturas de pantalla)

El 16 de noviembre de 2025, Gerardo Moya, conocido como “El Jerry”, fue asesinado a balazos mientras viajaba en una camioneta de lujo en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa. Tenía 35 años y era creador de contenido con miles de seguidores en Instagram y TikTok, donde compartía videos sobre autos, estilo de vida y música regional. En el ataque también murió la persona que lo acompañaba.

Moya era parte del círculo de influencers sinaloenses. Su asesinato se sumó a una serie de ataques contra creadores de contenido en Sinaloa y actualizó el recuento de figuras públicas asesinadas en la entidad durante el año.