3 rituales para recibir el Año Nuevo con abundancia

El origen de la costumbre de las doce uvas se remonta a una cosecha excepcional en España a comienzos del siglo XX - crédito iStock

La llegada del Año Nuevo despierta en muchas personas emociones y expectativas sobre lo que vendrá.

Esta fecha representa el comienzo de una nueva etapa y es común que se busquen maneras de atraer la abundancia y la buena suerte para los siguientes meses.

Los rituales de Año Nuevo, con su fuerte carga simbólica y cultural, ayudan a marcar el fin y el inicio de ciclos importantes, además de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a una comunidad.

¿Por qué hacemos rituales en Año Nuevo?

Los rituales no solo son costumbres heredadas de generación en generación; también cumplen una función social muy importante. Participar en ellos permite sentirnos parte de algo más grande y compartir deseos y valores con quienes nos rodean.

Debemos prestarle atención al buen uso de los signos de interrogación y exclamación. (Freepik)

Según la zona y la cultura, cada ritual adopta distintas formas, pero siempre busca dar sentido y esperanza para el año que comienza.

3 rituales para atraer la abundancia en Año Nuevo

En la actualidad, muchas familias mexicanas mantienen y adaptan estos rituales para atraer la prosperidad y la buena fortuna en el Año Nuevo.

Los elementos y las prácticas pueden variar, pero todos buscan el mismo objetivo: empezar el año con energía positiva y esperanza renovada. A continuación, te compartimos tres rituales que evocan abundancia:

Agua nueva

A través de la cuenta de Facebok ‘Brujas Morenas’ compartieron un ritual que existe desde la época colonial. Este, se recomienda realizarlo el 1° de enero, donde se debe de llenar un cuenco de madera u olla de barro de agua (de al menos un litro), la cual se debe de sacar la noche del 31 de diciembre y que reposé toda la noche.

(iMAGEN iLUSTRATIVA iNFOBAE)

Cuando inicié el 1° de enero, el agua debe de recibir los rayos del sol, posteriormente este líquido puede ser utilizado para lavar la cara, cuerpo o incluso el hogar, lo que, asegura la creadora de contenido de ‘Brujas Morenas’, este acto representa “una bendición para ti, tu familia y las personas que quieres”.

Nota: Importante que se utilicé durante el primer día del año.

Lentejas de la abundancia

El ritual de las lentejas tiene un origen romano y se ha mantenido vigente tanto en México como en otros países. La creencia popular atribuye a las lentejas la capacidad de atraer prosperidad debido a su forma redonda, que simboliza monedas y, por lo tanto, riqueza.

Las lentejas en la mesa y los bolsillos representan un amuleto de abundancia y bienestar económico en la celebración de Año Nuevo - crédito iStock

La tradición consiste en comer o regalar lentejas la noche del 31 de diciembre, preferentemente entregándolas en una bolsa de color rojo. Este color se asocia con la fortuna y la buena energía.

Borreguito de la abundancia

Durante los días previos al Año Nuevo, es común observar figuras de borreguitos en los mercados y calles de México. Este ritual, adoptado y adaptado por la cultura mexicana, tiene raíces en símbolos europeos como el trébol de la prosperidad, pero ha adquirido un significado propio en el contexto local.

Figura de borrego de juguete acompañada de monedas doradas, un símbolo asociado a la prosperidad y la buena fortuna. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual consiste en regalar figuras de borreguitos, elaboradas en materiales diversos como amaranto, plástico, barro o cerámica. La práctica se relaciona con el sincretismo lingüístico, ya que en el habla popular la palabra “lana” se utiliza para referirse al dinero. Por esta razón, los borreguitos se asocian con la abundancia y la buena fortuna económica.

Las figuras suelen obsequiarse entre familiares y amigos durante las celebraciones de fin de año, con la intención de desearles prosperidad y bienestar en el ciclo que comienza.

México y la importancia de los rituales

En México, los rituales tienen raíces profundas que se remontan a los pueblos originarios. De acuerdo con el artículo “Algunas plantas aromáticas introducidas de Europa, Perú y Asía en la medicina tradicional mexicana en el siglo IVI”, los mexicas y otras culturas de Mesoamérica realizaban rituales purificadores usando plantas como elemento central.

Estas plantas no solo tenían un valor medicinal, sino que también servían como puente entre el inframundo, la tierra y el cosmos, ayudando a proteger a las personas de las “energías dañinas”.