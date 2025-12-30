México

Hígado graso: los síntomas que pueden indicar inflamación en el órgano tras excesos por comidas navideñas

Un exceso en las mesas festivas puede traer consecuencias para quienes ya enfrentan problemas hepáticos y desean disfrutar sin poner en riesgo su salud

Las fiestas de fin de
Las fiestas de fin de año aumentan el riesgo de complicaciones en personas con hígado graso debido a comidas y bebidas tradicionales. Foto: (iStock)

Las celebraciones de fin de año suelen estar acompañadas por comidas abundantes, postres y bebidas alcohólicas que forman parte de las tradiciones familiares.

Para las personas con hígado graso, estos hábitos pueden representar un riesgo adicional para su salud.

La combinación de alimentos ricos en grasas, azúcares y alcohol incrementa la posibilidad de complicaciones hepáticas, haciendo necesario prestar especial atención a las elecciones alimentarias durante estas fechas.

Especialistas recomiendan moderar porciones y
Especialistas recomiendan moderar porciones y elegir opciones saludables para evitar complicaciones del hígado graso en Navidad y Año Nuevo. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las fiestas decembrinas y el riesgo oculto para el hígado graso

Como mencionamos antes, las comidas típicas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo suelen incluir alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares, carbohidratos refinados y bebidas alcohólicas.

Este tipo de dieta incrementa el riesgo de desarrollar hígado graso o de agravar la condición en personas que ya la padecen por los siguientes motivos:

  • Exceso de calorías: La ingesta calórica suele aumentar durante las fiestas, favoreciendo la acumulación de grasa en el hígado.
  • Grasas saturadas y trans: Alimentos como carnes procesadas, embutidos, postres y frituras aportan grasas que promueven la acumulación de lípidos en el hígado.
  • Azúcares y carbohidratos refinados: El consumo elevado de dulces, pan, pastas y bebidas azucaradas puede aumentar la resistencia a la insulina, lo que favorece el depósito de grasa hepática.
  • Alcohol: El consumo de alcohol durante las celebraciones puede dañar las células hepáticas y potenciar la inflamación, agravando el hígado graso.
  • Reducción de la actividad física: Durante estas fechas, suele disminuir el ejercicio y aumentar el sedentarismo, lo que contribuye al desequilibrio energético y al aumento de grasa corporal.

Estos factores pueden desencadenar o acelerar procesos de inflamación y fibrosis en el hígado. Por eso, se recomienda moderar las porciones, elegir opciones más saludables y evitar excesos para reducir los riesgos asociados.

Las comidas típicas de las
Las comidas típicas de las celebraciones incluyen grasas saturadas y trans que promueven la acumulación de lípidos en el hígado. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Estos son algunos síntomas de inflamación que puede indicar inflamación en el hígado

Tras comidas abundantes en grasas, alcohol y azúcar las personas que sufren de hígado graso incrementan el riesgo de que este órgano presente inflamación.

La inflamación asociada al hígado graso, conocida como esteatohepatitis, puede manifestarse con síntomas que suelen ser leves o intensos según el grado de inflamación.

Cuando aparecen, algunos de los síntomas más frecuentes incluyen:

  • Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen
  • Fatiga o sensación de cansancio persistente
  • Malestar general
  • Pérdida de apetito
  • Náuseas
  • Hinchazón abdominal

Aunque en sus primeras etapas el hígado graso suele no manifestar síntomas, las comidas abudante de fin de año pueden acelerar el daño en este órgano y el avance de dicha condición.

El alcohol es un factor
El alcohol es un factor de riesgo clave durante las celebraciones, ya que daña las células hepáticas y potencia la inflamación.

Cómo prevenir daños en el hígado durante las comidas de fin de año

Algunas recomendaciones para prevenir daños en el hígado durante las comidas de fin de año incluyen:

  • Optar por porciones moderadas y evitar repetir platos.
  • Priorizar alimentos frescos como verduras, frutas y proteínas magras.
  • Limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, fritos y ricos en grasas saturadas.
  • Reducir la ingesta de azúcares y harinas refinadas presentes en postres y bebidas.
  • Evitar o limitar el consumo de alcohol, ya que tiene un efecto tóxico directo sobre el hígado.
  • Mantenerse hidratado con agua y evitar bebidas azucaradas o energéticas.
  • Realizar actividad física regular antes y después de las celebraciones.
  • Consultar con un profesional de la salud para recibir orientación personalizada, especialmente en caso de diagnóstico previo de hígado graso.

