Esta es la autopista más transitada de México durante las vacaciones decembrinas

Capufe anunció aumento a las casetas a partir de esta fecha (Cuartoscuro)

Durante los primeros diez días del Operativo Invierno 2025, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) ha registrado una afluencia total de 14 millones 553 mil 823 cruces a través de las 129 plazas de cobro bajo su administración.

La cifra diaria promedio se sitúa en 1.4 millones de cruces, reflejando el aumento habitual en la movilidad vehicular durante la temporada vacacional, según datos proporcionados por el propio organismo.

En los tramos de mayor tránsito, sobresalen los siguientes registros: en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, ubicada en el tramo México – Querétaro, se han contabilizado 723 mil 525 cruces.

Mientras tanto, en la Plaza de Cobro San Marcos sobre la carretera México – Puebla, el conteo alcanza los 428 mil 835 cruces.

Capufe anunció reparaciones en la México-Puebla, así que habrá reducción de carriles Foto: Cuartoscuro

Por su parte, la Plaza de Cobro Tlalpan, correspondiente al trayecto México – Cuernavaca, ha sumado 381 mil 813 cruces.

Para atender la demanda y garantizar la seguridad de quienes transitan, más de 4 mil 800 personas se encuentran desplegadas, apoyadas por un total de 254 unidades de auxilio, entre las que se incluyen ambulancias y grúas.

Estos recursos se mantienen activos a lo largo de las principales rutas para responder ante cualquier incidente o eventualidad durante el periodo que comprende del 19 de diciembre al 4 de enero de 2026.

Tráfico en la autopista México-Querétaro por accidente de tráiler

Millones de familias mexicanas aprovechan las vacaciones para viajar a otros estados de la República

Durante las vacaciones decembrinas de 2026, miles de viajeros cruzan la red de carreteras y autopistas en la República Mexicana, lo que convierte el precio de las casetas de peaje en un factor de relevancia para quienes planean sus desplazamientos.

Actualmente, CAPUFE opera 4.036 kilómetros de autopistas y puentes de cuota, manteniendo presencia en casi todos los estados del país. Los trayectos en estas fechas suelen centrarse tanto en visitas familiares como en desplazamientos hacia destinos turísticos para la celebración de las fiestas navideñas.

El control que ejerce CAPUFE sobre la infraestructura nacional impacta de manera directa en la experiencia y costos para los usuarios de las vías durante este periodo.

Las carreteras más costosas de México

El trayecto entre Tepic y Mazatlán encabeza la lista de peajes más elevados para automóviles en México en 2025, con un costo de $1,010 MXN.

Siguen la vía Durango-Mazatlán con $784 MXN y la ruta Maravatío-Zapotlanejo con $769 MXN.

El recorrido Guadalajara-Tepic exige $690 MXN, mientras que tanto Mérida-Cancún como Mazatlán-Culiacán reportan una tarifa de $645 MXN cada uno.

El costo de la autopista Cuernavaca-Acapulco asciende a $640 MXN, y la conexión Atlacomulco-Puebla implica un pago de $604 MXN.

La tarifa del Arco Norte (Libramiento Norte CDMX) se ubica en $570 MXN, y el trayecto La Tinaja-Cosoleacaque completa el listado con $535 MXN.