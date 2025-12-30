México

Arturo Carmona agradece a Cruz Martínez por haber criado a Melenie, su hija con Alicia Villarreal

Con sinceridad, el actor reconoció el apoyo constante del exintegrante de Kumbia Kings durante la crianza de Melenie, resaltando la buena comunicación y el bienestar emocional que buscaron juntos para la joven

En una reciente conversación con la revista TVyNovelas, Arturo Carmona se refirió en términos positivos y precisos al papel de Cruz Martínez en la vida de su hija Melenie, abordando temas de familia, corresponsabilidad parental y bienestar emocional.

El actor mexicano, figura del entretenimiento nacional, sostuvo que, a pesar del final turbulento de su matrimonio con Alicia Villarreal, priorizó el desarrollo de Melenie con una construcción de acuerdos sólidos entre los adultos involucrados.

Un acuerdo entre adultos por la educación de Melenie Carmona

Carmona destacó la importancia de la figura de Martínez durante la crianza de Melenie y detalló el tipo de relación establecida entre ambos padres.

Al final Cruz siempre fue una figura muy importante para mi hija, cosa que en su momento y hasta la fecha agradecí, por el hecho de que fue la cabeza de mi hija durante muchísimos años. Obviamente siempre dejando claro quién es su padre, él siempre respetó eso, siempre tuvimos esa comunicación para que mi hija y sus hermanos en temas de salud mental estuvieran siempre bien guiados y bueno, tengo mucho que agradecerle a Cruz por el hecho de que, te digo, fue parte importante de la vida de mi hija durante mucho tiempo, además de ser la cabeza del hogar de mi hija, fue responsable de la cabeza del hogar donde mi hija estuvo durante mucho tiempo”, afirmó Carmona a TVyNovelas.

El actor insistió en los valores personales que identificó en Martínez y en el trabajo de comunicación a favor de la educación de los hijos en común.

Cruz es una persona que tengo el gusto de conocer y es una persona, para mí, muy tranquila, muy trabajadora, siempre procurando a la familia y siempre estuvimos en esa comunicación para la educación de nuestros hijos”, señaló en la misma entrevista.

Melenie Carmona, en medio de cambios familiares

La dinámica familiar de Melenie hizo foco mediático tras las declaraciones que publicó en TikTok en diciembre pasado, donde abordó la relación sentimental de su madre y el impacto que esto tuvo en la cohesión del entorno.

Sobre el tema de los cuidados familiares, Carmona rechazó las versiones que apuntaban a que Alicia Villarreal obligó a su hija a hacerse cargo de sus hermanos menores. “Obviamente a petición de su mamá que le ayudara a cuidar a sus hermanos. Entonces fue algo consensuado”, afirmó Carmona recientemente.

El intérprete enfatizó el modo en que Melenie asumió ese papel dentro del hogar. “Si era bueno o malo, si fue correcto o no, mi hija siempre lo tomó con mucho amor y con mucho cariño. Los hermanos, hoy por hoy, aman a mi hija”, detalló.

La hija de Alicia Villarreal abordó el tema legal de su mamá con su ex. Crédito: TikTok/meleniecarmona

La propia Melenie utilizó su espacio en redes para puntualizar la rapidez con la que, desde su perspectiva, Alicia Villarreal inició una nueva relación tras la separación legal de Martínez.

Nos dijo que tenía pareja en agosto y ella firmó los papeles de divorcio con Cruz a finales de julio, entonces para nosotros claro que fue muy rápido”, explicó Melenie durante esa transmisión en TikTok.

La joven comunicó también el rechazo que sentía hacia los comentarios que la presionaban públicamente para asumir una defensa automática de su madre. “Me cae bien gordo que digan ‘es que es tu mamá’, ‘tienes que apoyar a tu mamá’, ‘tienes que soportar el pedo’. Yo no tengo por qué soportar nada; a final de cuentas, yo ahorita estoy intentando hacer mi familia, que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos”, explicó Melenie en esa misma transmisión.

