México

Pepe Aguilar presume su buena relación con Christian Nodal: “Mi yerno”

En la recta final del año, la dinastía Aguilar ha presumido en redes momentos en familia sumando a Christian Nodal

Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela
Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela Aguilar presumen momentos juntos en la recta final del año. (Redes sociales)

Los Aguilar han decidido pasar los últimos días del año 2025 en familia, por lo que ya llevan varios días de celebraciones que no han pasado desapercibidas para los internautas.

Este domingo, el propio Pepe Aguilar compartió un video a través de su cuenta de Instagram en donde deja ver que llevó banda a su mansión en el Soyate, Zacatecas, para festejar el fin de 2025 junto a sus hijos y su yerno, Christian Nodal.

En las imágenes se aprecia cómo la banda ameniza la reunión, mientras Pepe pide canciones e invita a su yerno Christian Nodal a elegir alguna pieza para interpretar. Durante la velada, Pepe Aguilar se dirige a Nodal con naturalidad y cariño, refiriéndose a él como “mi yerno” ante los presentes, lo que evidencia la buena relación y la integración de Nodal en la familia Aguilar.

Pepe Aguilar lleva banda a su mansión y celebra con Nodal en la recta final del 2025. (Instagram: Pepe Aguilar)

En el video también se puede observar a Ángela Aguilar, Aneliz Aguilar y Leonardo Aguilar, así como allegados y amigos cercanos a la familia.

Pepe Aguilar no solo pidió canciones a la banda, sino que involucró a Nodal en la dinámica musical, preguntándole directamente qué tema quería escuchar y animando la velada con bromas y referencias personales, como “Para que la conozca mi yerno” al pedir una canción que supuestamente el sonorense desconocía.

También se echan palomazo

La convivencia familiar no terminó con la banda en la mansión. En la víspera, la familia Aguilar vivió otro momento musical significativo con un “palomazo” entre los hombres de la dinastía.

En esta ocasión, Christian Nodal se unió a Pepe y Leonardo Aguilar para interpretar juntos temas clásicos del repertorio regional mexicano, como “El Chubasco” de Los Cadetes de Linares y “Los Dos Amigos”.

Pepe Aguilar y Nodal se echan palomazo. (Instagram: Ángela Aguilar)

El momento fue grabado y compartido por Ángela Aguilar en sus historias de Instagram, mostrando el ambiente íntimo de la reunión.

El palomazo, lejos de ser un show formal, se presentó como una demostración del arraigo musical de la familia y de la buena sintonía entre Nodal y la dinastía Aguilar.

A pesar de las controversias recientes y de la constante atención mediática, la familia Aguilar y Christian Nodal concluyeron el año mostrando cercanía, complicidad y una relación familiar sólida, sellando los festejos con música y convivencia privada en un ambiente de celebración y tradición.

Criticados en Navidad

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron la Navidad de 2025 en Zacatecas junto a la familia Aguilar, destacando su participación en la tradicional entrega de juguetes a niños de la región. La actividad, que se realizó cerca del rancho El Soyate, reunió a varios integrantes de la dinastía y se presentó como un gesto solidario en plena temporada decembrina.

Familia Aguilar y Nodal entregan juguetes en Zacatecas a niños por Navidad. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Sin embargo, la familia, y en especial la pareja, fue presa de fuerte polémica en redes sociales. Diversos videos y testimonios circularon mostrando que la camioneta avanzaba sin detenerse, lo que obligaba a los niños y sus familias a correr detrás del vehículo para alcanzar un obsequio.

Usuarios en redes criticaron esta dinámica, señalando que resultaba poco empática y alejada del espíritu solidario que buscaba transmitir la familia Aguilar; ello sumado a que Ángela aventaba los regalos y ni siquiera miraba a los niños. Comentarios como “todo para expiar sus pecados y así no funciona la vida” reflejaron el malestar de una parte del público.

Además, a Christian Nodal le reprocharon que repartiera regalos a niños mientras en lo personal lleva meses alejado de su hija, fruto de su relación con Cazzu.

Familia Aguilar y Nodal entregan juguetes en Zacatecas a niños por Navidad. (Instagram: teamangelita_aguilar)

En este sentido, la acción solidaria fue interpretada por algunos como un intento de mejorar la imagen pública de la pareja, más que un acto genuino de generosidad.

La pareja formada por Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes ya están casados por el civil desde julio de 2024, ha anunciado que planean una boda religiosa para mayo de 2026, posiblemente en el rancho El Soyate.

