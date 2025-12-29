Jalisco: cuál es el precio de la gasolina hoy

Diversos factores nacionales e internacionales son los que definen los precios de los combustibles (Infobae)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de los combustibles en Jalisco, dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Es importante mencionar que el valor de los carburantes dependen de una serie de factores, tales como la cotización internacional del petróleo, de productos y del dólar, así como por impuestos, más gastos de distribución y comercialización.

Los tres primeros rubros los define el mercado, los impuestos los fijan las autoridades gubernamentales y el margen de distribución y comercialización dependen de la localización geográfica, las relaciones entre petroleras y distribuidores, entre otros.

El precio de la gasolina por litro hoy en Jalisco

Gasolina regular precio promedio por litro: 23.804 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 26.490 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 26.501 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

El precio de la gasolina en 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

