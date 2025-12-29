Gasolina en Ciudad de México: precio de la magna, premium y diésel este 29 de diciembre

Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

"Si sube la gasolina, sube todo", es la frase popular que refleja la importancia del precio de los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos vehículo o no.

Aunque claramente los más interesados en los costos de los combustible son los conductores, aquellos que se encuentran atrás del volante y lidian con el tránsito en las autopistas de Ciudad de México, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, conducir.

Por todo lo anterior, es fundamental mantenerse informado sobre el valor de la gasolina para que sus variaciones no te tomen por sorpresa.

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informan constantemente los precios actualizados de los combustibles en estados y ciudades. Aquí están los de este 29 de diciembre en Ciudad de México.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Ciudad de México?

El valor de la gasolina magna este día se ubica en 23.447 pesos el litro en promedio.

En tanto el costo de la gasolina premium de hoy se ubica en 26.126 pesos el litro en promedio.

En cuanto al precio del diésel se encuentra en 26.193 pesos el litro en promedio.

Cómo cambia el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

