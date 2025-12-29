Detienen a ‘El Luki’, jefe de plaza del CJNG en Macuspana, Tabasco

El secretario de seguridad y proytección ciudadana, Omar García Harfuch. (REUTERS/Henry Romero)

Autoridades federales informaron la captura de Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Macuspana, Tabasco.

El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta oficial de X la detención de tres personas como resultado de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad, en el estado de Tabasco.

El secretario de seguridad y protección ciudadana informó la detención de "Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, identificado como generador de violencia en la entidad. (X/@OHarfuch)

De acuerdo con Harfuch, el resultado fue gracias a la coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y permitió detener entre estas tres personas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, quien sería líder del la organización en el municipio tabasqueño.

Según el comunicado de Harfuch, fue identificado como generador de violencia en la entidad y además, está relacionado con múltiples homicidios, así como en el delito de extorsión y contra la salud.

El detenido es jefe de plaza del CJNG y está ligado a homicidios, extorsión y delitos contra la salud. (X/@OHarfuch)

El operativo se realizó de forma coordinada en el Ejido Dos Montes, del municipio Centro, derivado de trabajos de investigación. Junto a él, fueron detenidos Luis Ángel “N” y Diana Bereniz “N”, a quienes se les aseguraron dosis de cocaína.

Información en desarrollo...