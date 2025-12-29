Detienen a cuatro sujetos que repartían juguetes bélicos con las siglas del Cártel del Noreste en Nuevo León

Los sujetos capturados en Guadalupe (Policía de Guadalupe)

Un total de cuatro personas fueron detenidas tras ser sorprendidas cuando repartían juguetes con la leyenda CDN (alusiva al Cártel del Noreste) a niños en Nuevo León.

Los cuatro sujetos fueron capturados en el municipio de Guadalupe por la policía de la entidad, la cual señala que los ahora detenidos serían miembros de una célula delictiva, pues se les relaciona con un par de homicidios y “otros delitos recientes”.

A los hombres les fueron aseguradas armas, balas, drogas (de las que no fueron detalladas tipo y peso), fornituras tácticas, así como juguetes, estos últimos con la leyenda de una estructura delictiva.

Integrantes de una célula delictiva entregaban juguetes a niños

“Cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva fueron capturados por nuestros policías y elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana, mientras repartían juguetes bélicos a menores, en la Colonia Escamilla”, es parte de lo compartido por la Policía de Guadalupe.

El material asegurado (Policía de Guadalupe)

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que permiten ver las letras CDN en al menos una pistola de juguete con la leyenda del grupo delictivo mencionado.

Si bien el material compartido por las autoridades no muestra las letras alusivas al grupo criminal, imágenes en redes sociales muestran los juguetes con la leyenda.

Por su parte, información compartida por el medio La Jornada detalla que los sujetos capturados fuero identificados como:

Bryan , alias Lucifer , un sujeto de 25 años de edad, Es originario de Veracruz

Erick , alias Flaco , de 27 años de edad, también originario de Veracruz,

Francisco Israel , es un sujeto apodado Cañangas y/ o Isra , de 31 años de edad y es originario de Monterrey

Lander Alejandro, quien es conocido como Tocino, cuenta con 18 años de edad, es originario de Baja California y quien tiene una ficha de desaparición fechada 29 de noviembre de 2025.

Uno de los juguetes asegurados (Especial)

Los informes indican que el vehículo usado por los ahora detenidos ya había sido identificado con la ayudad de cámaras de vigilancia. Los cuatro sujetos presuntamente participaron en un homicidio registrado el 8 de diciembre en la colonia Dos Ríos y otro en la colonia 21 de diciembre en la colonia Valle Hermoso.

Procesan a 17 presuntos integrantes del Cártel del Golfo

El mismo 28 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso en contra de Diego “N”, Eduardo “N”, José “N”, Javier “N”, Óscar “N”, Juan “N”, Emanuel “N”, Kevin “N”, Héctor “N”, Carlos “N”, Óscar Adrián “N”, Miguel “N”, Greember “N”, Jesús “N”, Gustavo “N”, Juan Jesús “N” y Félix “N”.

Dichos hombres son identificados en reportes de inteligencia como personas ligadas al Cártel del Golfo y quienes son investigados por portación de armas de fuego largas y cortas, posesión de cartuchos y cargadores, así como posesión de artefactos explosivos.