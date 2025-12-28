México

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

La FGR imputó al menos de cinco crímenes a los involucrados y dio un plazo de tres meses para continuar con la sentencia

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de 17 personas por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego largas y cortas, posesión de cartuchos y cargadores, así como posesión de artefactos explosivos. (Infobae México/ Jesús Avilés)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 17 personas por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego largas y cortas, posesión de cartuchos y cargadores, así como posesión de artefactos explosivos, tras su detención en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

De acuerdo con la autoridad federal, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba que fueron considerados suficientes por un juez de control para iniciar proceso penal en contra de:

Diego “N”, Eduardo “N”, José “N”, Javier “N”, Óscar “N”, Juan “N”, Emanuel “N”, Kevin “N”, Héctor “N”, Carlos “N”, Óscar Adrián “N”, Miguel “N”, Greember “N”, Jesús “N”, Gustavo “N”, Juan Jesús “N” y Félix “N”.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 17 personas por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego largas y cortas, posesión de cartuchos y cargadores, así como posesión de artefactos explosivos. Crédito: @FGRMexico

Las 17 personas fueron detenidas en días pasados en posesión de:

  • Armas de fuego largas y cortas
  • Cargadores
  • Cartuchos
  • Equipo táctico
  • Explosivos

Entre otros objetos considerados como evidencia del delito.

Operativo coordinado del Gabinete de Seguridad

La FGR informó que estas detenciones fueron resultado de un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Centro Nacional de Inteligencia y autoridades del estado de Nuevo León.

La FGR informó que estas detenciones fueron resultado de un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Crédito: X - @EJTO_FAM_GN

Como parte de la resolución judicial, el juez decretó prisión preventiva oficiosa para los imputados, quienes deberán permanecer internos en el Centro de Reinserción Social número 1 de Apodaca, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía recordó que, conforme al debido proceso, las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Abaten a “Don Zefe” en Nuevo León

El pasado 23 de diciembre, las autoridades del estado de Nuevo León informaron que Zeferino Peña, alias Don Zefe, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido en un tiroteo.

Escena del crimen tras abatir a Don Zefe. Foto: Fiscalía de Nuevo León

De acuerdo con la información presentada por las dependencias de seguridad, el enfrentamiento tuvo lugar por la madrugada en el municipio de Santiago, tras el reporte de una agresión hacia las autoridades que habían desplegado un operativo de investigación en una quinta, zona donde fueron agredidos a balazos por dos sujetos.

Ante los hechos, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones repelieron el ataque, lo que provocó que uno de los agentes resultara lesionado por proyectil de arma de fuego. El elemento fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, por lo que su estado de salud se reporta como estable hasta el momento.

Cae “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, en Monterrey

Las autoridades asestaron otro golpe contra el crimen organizado al reportar la detención de Mario Alberto “N”, alias El Betito, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, capo importante del Cártel del Golfo.

Los vínculos sanguíneos de "El Betito" pauntan al Cártel del Golfo. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El Betito, originario de Tamaulipas, es hijo de Mario Cárdenas Guillén, alias El M1, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo. Su familia ha ocupado posiciones de alto rango dentro de la organización criminal.

Osiel Cárdenas Guillén dirigió el Cártel del Golfo y consolidó su poder en la frontera norte durante los años noventa y principios de los dos mil, convirtiéndose en uno de los principales líderes del narcotráfico en México.

