México

Receta de pierna adobada saludable para personas con diabetes baja en grasa, sodio y carbohidratos en Año Nuevo

Las celebraciones suelen asociarse con platillos altos en calorías y azúcares, pero existen alternativas que permiten disfrutar sin comprometer la salud

Guardar
Receta de pierna adobada saludable
Receta de pierna adobada saludable para personas con diabetes baja en grasa, sodio y carbohidratos en Año Nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción innovadora para la cena de Año Nuevo es preparar una pierna adobada saludable, adaptada para quienes viven con diabetes, al ser baja en grasa, sodio y carbohidratos.

Las celebraciones suelen asociarse con platillos altos en calorías y azúcares, pero existen alternativas que permiten disfrutar sin comprometer la salud.

Selección y preparación de la carne para esta receta

La base de este platillo es pierna de cerdo magra, de la cual se retira toda la piel y grasa visible. Elegir cortes magros para reducir la cantidad total de lípidos.

El procedimiento implica realizar incisiones profundas en la carne para lograr que el adobo penetre adecuadamente y potenciar el sabor sin necesidad de añadir ingredientes nocivos.

Pierna de cerdo mechada y
Pierna de cerdo mechada y adobada, un corte jugoso y lleno de sabor gracias a las incrustaciones y al marinado especiado, lista para ser horneada o asada lentamente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sazonado utiliza sal marina o de mesa en cantidades mínimas y pimienta negra, elementos que aportan sabor sin elevar el contenido de sodio. El uso de aceite de oliva sustituye a la manteca tradicional, lo que disminuye las grasas saturadas presentes en la receta habitual.

Adobo bajo en sodio y carbohidratos

El adobo tradicional recibe una adaptación para mantenerlo apto para personas con diabetes. La clave radica en evitar azúcares añadidos y consomés comerciales, los cuales suelen elevar los niveles de glucosa y sodio.

La mezcla contiene seis chiles guajillo y cuatro chiles anchos, ambos desvenados y sin semillas, media cebolla blanca, seis a ocho dientes de ajo, un cuarto de taza de vinagre de manzana, una cucharadita de comino molido, una de orégano seco, media de clavo molido y una taza del agua donde se hirvieron los chiles.

Este adobo se licúa hasta obtener una salsa suave, libre de azúcares y con control estricto del sodio. Al untarlo sobre la pierna, se busca introducirlo en cada incisión para distribuir el sabor y evitar excesos de sal y condimentos artificiales.

Pierna de cerdo mechada y
Pierna de cerdo mechada y adobada, un corte jugoso y lleno de sabor gracias a las incrustaciones y al marinado especiado, lista para ser horneada o asada lentamente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marinado y cocción de la pierna adobada saludable

El proceso de marinado resulta fundamental. Dejar la pierna adobada en refrigeración al menos seis horas, aunque lo ideal es hacerlo durante toda la noche. Esto permite que los sabores se impregnen y elimina la necesidad de añadir más condimentos en la cocción.

Para hornear, se recomienda cubrir la pierna con papel aluminio y cocinar a temperatura moderada, calculando aproximadamente 40 minutos por cada kilogramo de carne. Retirar el papel en los últimos 30 minutos contribuye a obtener una textura dorada y jugosa.

Acompañamientos sugeridos y control de porciones

Las guarniciones juegan un papel importante en el control glucémico. Especialistas aconsejan evitar el puré de papa o pastas, que contienen altos niveles de carbohidratos. Entre las opciones sugeridas se encuentran:

  • Brócoli y espárragos al vapor
  • Ensalada verde sin aderezos azucarados
  • Calabacitas asadas

Para quienes desean añadir textura y sabor sin recurrir a embutidos, la sugerencia es mechar la pierna con almendras o nueces, en lugar de tocino.

El control de porciones es esencial. Cada ración de carne no supere el tamaño de la palma de la mano, lo que facilita mantener estable la glucosa y evita excesos.

Recomendaciones finales para personas con diabetes

Pierna de cerdo mechada y
Pierna de cerdo mechada y adobada, un corte jugoso y lleno de sabor gracias a las incrustaciones y al marinado especiado, lista para ser horneada o asada lentamente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación de recetas tradicionales como la pierna adobada permite que personas con diabetes disfruten de los festejos sin sacrificar salud.

La importancia de consultar siempre a un nutricionista o médico antes de incorporar cualquier platillo nuevo al plan alimenticio, especialmente en fechas con celebraciones familiares.

Esta receta de pierna adobada saludable representa una alternativa segura y sabrosa para quienes deben vigilar la ingesta de grasas, sodio y carbohidratos durante la Nochevieja.

La propuesta busca demostrar que es posible mantener las tradiciones culinarias, adaptándolas a necesidades específicas y fomentando el bienestar en las celebraciones.

Temas Relacionados

Pierna adobadaAño Nuevomexico-noticiasDiabetes

Más Noticias

Día de Reyes Magos: lugares de la CDMX donde envuelven tus regalos gratis y con papel reciclado

La campaña impulsada en plazas comerciales invita a la ciudadanía a sustituir las envolturas tradicionales por opciones reutilizables

Día de Reyes Magos: lugares

La CFE enfrentó con enfoque social los desafíos de la temporada de lluvias y huracanes 2025 en México

Respuesta rápida ante lluvias y huracanes en el año por parte de la Comisión Federal de Electricidad

La CFE enfrentó con enfoque

Así es el calendario del ‘Perrito Guadalupano’ que conquistó las redes sociales

Difundido en plataformas digitales, el obsequio despertó el entusiasmo de usuarios en México y otros países, quienes solicitaron ejemplares

Así es el calendario del

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

La FGR imputó al menos de cinco crímenes a los involucrados y dio un plazo de tres meses para continuar con la sentencia

Vinculan a proceso a 17

FGR entregará manual nacional para fiscalías especializadas en extorsión: unifican procesos de denuncia e investigación

Febrero de 2026 será el último mes en el que la fiscalía podrá distribuir el manual que estandarizará la actuación de las fiscalías y áreas especializadas en extorsión

FGR entregará manual nacional para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 17

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

Sentencian a cinco personas a 50 años de prisión por homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Critican a James Hetfield, vocalista

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

Galanes jóvenes mexicanos a seguir en 2026: la nueva generación que marca el rumbo de la televisión y el streaming

Thalía revive sus personajes que le dieron el contrato ‘más caro en la historia de Televisa’ y posa con sus ‘Marías’

José Manuel Rincón, el actor y “hermano” que conquista las redes sociales

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

DEPORTES

Sebastián Córdova se despide de

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro

Chicago Bears vs San Francisco 49ers, cuándo y dónde ver en México

Cristina Ferral dice adiós a Tigres, así fue el mensaje de despedida