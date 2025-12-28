México

Madre y sus dos hijas pierden la vida tras deslave en Tlapa, Guerrero

Autoridades ya trabajan en la investigación para determinar las causas del incidente que dejó una vivienda sepultada y varios vehículos afectados

Deslave en Tlapa arrebató la vida de una madre y sus dos hijas menores de edad. Foto: (Gobierno Municipal de Tlapa de Comonfort 2024-2027/FB)

Un deslave registrado en la colonia Buena Vista, en el municipio de Tlapa de Comonfort, en la región de La Montaña del estado de Guerrero, provocó que una vivienda quedara completamente sepultada, dejando como saldo la muerte de una mujer y sus dos hijas menores de edad. El incidente ocurrió la tarde de este sábado y movilizó de inmediato a autoridades municipales, estatales y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil municipal, el derrumbe se registró alrededor de las 18:00 horas, cuando un cerro de tierra colapsó y cayó directamente sobre una vivienda en la que se encontraban las tres personas. Tras el reporte, vecinos de la zona y elementos de Protección Civil iniciaron las primeras labores de auxilio y remoción de escombros.

Autoridades trabajaron en las labores de rescate y localización de los cuerpos. Foto: (Gobierno Municipal de Tlapa de Comonfort 2024-2027/Facebook)

Durante las acciones iniciales de búsqueda fue localizado el cuerpo sin vida de la mujer adulta, quien fue rescatada entre los restos de la vivienda. En tanto, sus dos hijas permanecieron atrapadas bajo los escombros, lo que obligó a mantener activas las labores de rescate de manera ininterrumpida, bajo condiciones de alto riesgo debido a la inestabilidad del terreno.

Las autoridades municipales informaron que el área fue acordonada de inmediato para evitar la presencia de personas ajenas a los trabajos de rescate, ante la posibilidad de nuevos deslaves. Asimismo, se solicitó a la población no acercarse a la zona afectada para no poner en riesgo su integridad y permitir que los equipos especializados realizaran su labor de forma segura.

Horas más tarde, el Ayuntamiento de Tlapa confirmó, mediante un comunicado oficial, la localización de los cuerpos de las dos menores de edad que permanecían sepultadas. Con ello, se confirmó que las tres personas que se encontraban al interior de la vivienda fallecieron a consecuencia del deslave.

Autoridades ya iniciaron una investigación para determinar el origen del deslave. Foto: (Gobierno Municipal de Tlapa de Comonfort 2024-2027/Facebook)

En el mismo comunicado, las autoridades municipales señalaron que, de acuerdo con información preliminar, el derrumbe habría sido provocado por el presunto mal manejo de una máquina que realizaba trabajos en la zona. Este hecho habría generado el colapso del cerro, lo que derivó en el deslizamiento de grandes cantidades de tierra sobre la vivienda. No obstante, se aclaró que las causas exactas del incidente serán determinadas por las investigaciones correspondientes.

Autoridades locales indicaron que ya se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público para deslindar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Además, se reportó que el deslave ocasionó daños a varios vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones del lugar.

Las labores de limpieza y remoción de escombros continúan en la colonia Buena Vista, mientras la zona permanece acordonada como medida preventiva. Las autoridades reiteraron que cualquier información adicional o actualización sobre el caso será dada a conocer únicamente a través de los canales oficiales, e hicieron un llamado a la población a mantenerse informada por medios confiables.

