2025: Agricultura retuvo 16 mil productos de riesgo y revisó más de 660 mil plantas de plátano ante alerta fitosanitaria

Durante 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) intensificó la vigilancia fitosanitaria ante la amenaza que representa la marchitez por Fusarium en los cultivos de banano y plátano.

El hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), responsable de esta enfermedad, ha ocasionado afectaciones graves en varias regiones del mundo.

Frente a este escenario, las autoridades mexicanas implementaron estrategias reforzadas para proteger la producción nacional y asegurar la sanidad de los cultivos.

Personal técnico del Senasica inspeccionó más de 660 mil plantas de plátano

A lo largo de 2025, especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) examinaron 667.348 plantas de plátano en las principales zonas productoras, aplicando pruebas de laboratorio para descartar la presencia del hongo.

Estas acciones respondieron a la confirmación de brotes en países sudamericanos, lo que llevó a fortalecer el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF) y a incrementar el monitoreo en regiones de mayor riesgo.

Refuerzan vigilancia en puntos de acceso

El trabajo preventivo incluyó la retención de más de 16 mil productos de riesgo en puntos de entrada al país, así como la revisión rigurosa de mercancías agroalimentarias en 97 puertos, aeropuertos y cruces fronterizos.

Además, se estableció un programa permanente de capacitación y difusión, en coordinación con productores, la industria y gobiernos estatales, para aumentar la conciencia sobre el riesgo fitosanitario y fomentar la detección temprana.

Dadas las limitaciones actuales, pues no existen métodos de control efectivos ni variedades resistentes disponibles, la prevención es considerada la herramienta más eficaz, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Drones e imágenes satelitales amplían la vigilancia sobre los cultivos

Buscando incrementar la efectividad del monitoreo, en febrero de 2025, la Secretaría de Agricultura implementó el uso de drones para explorar 4 mil 447 hectáreas y, desde julio, imágenes de satélite para vigilar otras 4 mil 400 hectáreas.

Esta estrategia tecnológica permitió aumentar hasta en 800 por ciento la superficie supervisada en comparación con años previos, posibilitando la identificación en tiempo real de plantas que presentan síntomas de amarillamiento y marchitez.

De acuerdo con la información oficial, el Foc R4T fue detectado por primera vez en Taiwán en 1989 y actualmente afecta a 24 países de Asia, Oceanía, África, Europa y Sudamérica.

En México, más de 2.6 millones de toneladas anuales de plátano y banano se producen en 87 mil hectáreas distribuidas en 16 estados, donde se cultivan 11 variedades distintas, lo que subraya la importancia de mantener la integridad fitosanitaria y la producción nacional frente a una amenaza de alcance global.

