México

Tragedia en Acapulco: hallan muertos a tres estudiantes de Ingeniería Electromecánica que estaban desaparecidos

Los cuerpos de tres estudiantes de Electromecánica del Instituto Tecnológico fueron localizados en una zona de difícil acceso en la colonia Venustiano Carranza, tras días de protestas de sus familiares

Guardar
Los cuerpos de los jóvenes
Los cuerpos de los jóvenes estudiantes fueron encontrados en una zona de difícil acceso.

Los cuerpos sin vida de tres estudiantes que habían sido reportados como desaparecidos fueron localizados en la parte alta de la colonia Venustiano Carranza, colindante con Silvestre Castro, arriba del fraccionamiento Mozimba, en la zona poniente de Acapulco.

El hallazgo se confirmó la mañana de este viernes, después del mediodía, en un área considerada de difícil acceso, donde incluso se ubican antenas de la Comisión Federal de Electricidad, así como cables de alta tensión, lo que complicó las labores iniciales de reconocimiento del lugar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un hombre que realizaba tareas de limpieza en la zona fue quien descubrió tres bolsas de plástico, las cuales estaban amarradas con cuerdas y contenían en su interior los cuerpos de tres hombres. Tras el hallazgo, dio aviso a las autoridades.

Desaparición y protestas de familiares

Los jóvenes, quienes eran estudiantes de la carrera de Electromecánica del Instituto Tecnológico, fueron vistos por última vez el pasado 20 de diciembre, cuando se trasladaron a la playa Mimosa a bordo de un automóvil.

Posteriormente, el vehículo fue localizado abandonado, y días después los tres jóvenes fueron reportados oficialmente como no localizados, lo que encendió la alarma entre sus familiares y amigos.

Familiares y amigos de los
Familiares y amigos de los alumnos se unieron a las campañas de búsqueda en redes sociales. (FB TECNM-Acapulco)

Ante la falta de respuestas, los familiares realizaron diversas manifestaciones para exigir la presentación con vida de los estudiantes. Una de las protestas más significativas ocurrió el miércoles 24 de diciembre, cuando bloquearon por más de cinco horas la avenida Costera Miguel Alemán, una de las principales vialidades del puerto, lo que generó un fuerte impacto vial.

Intervención de autoridades y traslado al Semefo

Tras el hallazgo, al lugar acudieron elementos de la Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar la escena del crimen, luego de confirmar que los cuerpos presentaban avanzado estado de descomposición, lo que generaba olores fétidos.

Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el sitio, recabando indicios para integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, se ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley, a fin de determinar las causas de la muerte y proceder con la identificación oficial de las víctimas.

Temas Relacionados

AcapulcoTecnológicoestudiantesasesinatoviolenciaGuerreromexico-noticias

Más Noticias

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

El cantante británico subió un video enigmático que desató teorías

Harry Styles reaparece en YouTube

Agente federal es exhibido por aceptar soborno en la garita de Tijuana

Un video viral muestra el momento en que el oficial permite el cruce de mercancía sin declarar a cambio de dinero

Agente federal es exhibido por

Abuelo les pagó la música en plena fiesta navideña pero todos siguieron bailando, su reacción se vuelve viral

El video muestra a una familia reunida celebrando, cuando un abuelo apaga la bocina y deja el lugar en completo silencio

Abuelo les pagó la música

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

La actriz mexicana ha regresado gradualmente a sus redes sociales tras las complicaciones que sufrió después del parto

Martha Higareda comparte imágenes de

Ocho heridos graves y 30 lesionados en aparatosa carambola en la autopista Veracruz-Puebla

Autoridades descartaron riesgo químico tras accidente con pipa

Ocho heridos graves y 30
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fabiola golpeaba a su hijastra

Fabiola golpeaba a su hijastra de seis años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch, Miss Universo 2025,

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

Explosión en bazar navideño de Edomex deja grave al actor Ignacio Vega: “Tiene quemaduras de segundo y tercer grado”

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger Things? Una escena de la temporada 5 desata controversia en redes

DEPORTES

Raúl Jiménez anotó con la

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México

Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

L.A. Park reconoce la grandeza de Dominik Mysterio por usar vestimenta similar a él