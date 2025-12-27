Tragedia en Acapulco: hallan muertos a tres estudiantes de Ingeniería Electromecánica que estaban desaparecidos

Los cuerpos de los jóvenes estudiantes fueron encontrados en una zona de difícil acceso.

Los cuerpos sin vida de tres estudiantes que habían sido reportados como desaparecidos fueron localizados en la parte alta de la colonia Venustiano Carranza, colindante con Silvestre Castro, arriba del fraccionamiento Mozimba, en la zona poniente de Acapulco.

El hallazgo se confirmó la mañana de este viernes, después del mediodía, en un área considerada de difícil acceso, donde incluso se ubican antenas de la Comisión Federal de Electricidad, así como cables de alta tensión, lo que complicó las labores iniciales de reconocimiento del lugar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un hombre que realizaba tareas de limpieza en la zona fue quien descubrió tres bolsas de plástico, las cuales estaban amarradas con cuerdas y contenían en su interior los cuerpos de tres hombres. Tras el hallazgo, dio aviso a las autoridades.

Desaparición y protestas de familiares

Los jóvenes, quienes eran estudiantes de la carrera de Electromecánica del Instituto Tecnológico, fueron vistos por última vez el pasado 20 de diciembre, cuando se trasladaron a la playa Mimosa a bordo de un automóvil.

Posteriormente, el vehículo fue localizado abandonado, y días después los tres jóvenes fueron reportados oficialmente como no localizados, lo que encendió la alarma entre sus familiares y amigos.

Familiares y amigos de los alumnos se unieron a las campañas de búsqueda en redes sociales. (FB TECNM-Acapulco)

Ante la falta de respuestas, los familiares realizaron diversas manifestaciones para exigir la presentación con vida de los estudiantes. Una de las protestas más significativas ocurrió el miércoles 24 de diciembre, cuando bloquearon por más de cinco horas la avenida Costera Miguel Alemán, una de las principales vialidades del puerto, lo que generó un fuerte impacto vial.

Intervención de autoridades y traslado al Semefo

Tras el hallazgo, al lugar acudieron elementos de la Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar la escena del crimen, luego de confirmar que los cuerpos presentaban avanzado estado de descomposición, lo que generaba olores fétidos.

Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el sitio, recabando indicios para integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, se ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley, a fin de determinar las causas de la muerte y proceder con la identificación oficial de las víctimas.