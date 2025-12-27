México

Profepa detecta daño ecológico en predio de granjas avícolas en Yucatán; suspenden actividades por remoción de vegetación

Las afectaciones detectadas en un predio del municipio de Kanasín fueron constatadas tras una denuncia ciudadana

En Yucatán, Profepa clausuró un
En Yucatán, Profepa clausuró un predio de Granjas Avícolas Bachoco. (Foto: Profepa)

En medio del creciente desarrollo urbano en Yucatán, la remoción de vegetación en áreas forestales continúa generando preocupación entre autoridades y ciudadanía. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino en respuesta a una denuncia ciudadana, suspendiendo actividades en un predio de granjas avícolas en el municipio de Kanasín, al identificarse daños ecológicos y una falta de permisos ambientales indispensables, según información oficial.

Daño ambiental detectado en Kanasín tras inspección de Profepa

Durante una revisión efectuada los días 3 y 4 de diciembre de 2025 en el predio conocido como Granjas Avícolas Bachoco Teya 5 y Bachoco Teya 6, ubicado en la Hacienda Teya, personal de la Profepa documentó la remoción de vegetación característica de la selva baja caducifolia sobre una superficie de 23 hectáreas (230.791 metros cuadrados).

El organismo constató que estas acciones implican un serio riesgo de desequilibrio ecológico y daños relevantes a los recursos naturales locales. En el sitio se observaron áreas de suelo desnudo, fragmentación del hábitat y la ausencia de medidas de protección para la flora y fauna nativa.

Falta de autorizaciones ambientales y riesgos a la biodiversidad

Según el reporte de Profepa, la empresa responsable no pudo acreditar la existencia de permisos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) relacionados con el impacto ambiental o el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, lo cual es un requisito fundamental para realizar cualquier obra o intervención en estos ecosistemas.

Tras remoción de vegetación en áreas
Tras remoción de vegetación en áreas forestales, Profepa llevó a cabo la clausura en granjas de empresa avícola. (Foto: Profepa)

Además, se encontraron remanentes de vegetación sin protección y se identificó la presencia potencial de fauna silvestre, destacando la iguana rayada (Ctenosaura similis), especie listada como Amenazada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Este hecho incrementa la relevancia de proteger el área ante los efectos del desmonte.

Clausura temporal y acciones de seguimiento

Con el objetivo de prevenir mayores daños ambientales, Profepa implementó la clausura temporal total de las actividades de desmonte en el predio, colocando sellos oficiales en los accesos principales de ambas granjas.

La autoridad ambiental mencionó que evaluará la necesidad de realizar nuevas inspecciones en otras zonas donde se hayan detectado desmontes o asentamientos irregulares, a fin de asegurar la protección del ecosistema de selva baja caducifolia y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

La superficie afectada abarca 23 hectáreas, confirmando la magnitud del impacto que representa la alteración sin autorización en este tipo de ecosistemas.

