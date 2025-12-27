Lorena Herrera destapa cómo su abdomen sufrió el lado oscuro del fitness: “Pagué las consecuencias”

Lorena Herrera compartió recientemente con la prensa uno de los episodios más delicados de su trayectoria en el mundo del fitness.

La actriz reveló que sufrió una hernia abdominal a raíz de cargar demasiado peso en sus rutinas de gimnasio.

Asimismo, enfatizó la importancia de la prevención y el autocuidado, sobre todo para quienes buscan incrementar masa muscular con el paso del tiempo.

¿Qué dijo Lorena Herrera?

En un encuentro con medios de comunicación, Lorena Herrera explicó cómo su disciplina constante en el ejercicio no le impidió enfrentar esta lesión.

La famosa comentó su dura experiencia con el gimnasio (Instagram)

“Yo siempre me he cuidado a lo largo de estos treinta y seis años que llevo cuidándome en el ejercicio”, declaró.

Indicó que, aunque suele controlar el peso que utiliza, la exigencia física aumenta con los años: “A más edad, pierdes más masa muscular, entonces lo que tienes que hacer es meterle más peso”.

La actriz advirtió sobre los riesgos de sobrecargar el cuerpo, especialmente para las mujeres.

“Veo en el gimnasio a tantas mujeres que cargan peso como de hombres, muchísimo peso y quizás ahorita tienen veinte, treinta años y no pasa nada, pero cuando llegan a los cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, empieza entonces a sufrir lesiones y problemas”, afirmó Herrera ante la prensa.

¿En donde le salió la hernia a Lorena?

Durante la charla, la artista reconoció que su caso particular se relacionó con los ejercicios abdominales.

La famosa comentó su dura experiencia con el gimnasio (Instagram)

“Sufrí un problema de una hernia que se me abrió y sí fue por eso, por el peso que yo le metía en abdomen, porque ahí era en el único músculo donde yo le metía muchísimo peso, ¿me entiendes? Y pagué las consecuencias”, detalló Lorena Herrera.

Consultada sobre el tratamiento, la cantante relató: “Yo me operé justo en su momento, la descubrí aquí arriba y me la operé cuando estaba pequeñita”.

Sin embargo, reconoció que el problema regresó con el tiempo. “Ya se me volvió a abrir, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, pues son por causas ya los años, el cuerpo paga factura”.

Dos personas mayores entrenando en el gimnasio (AdobeStock)

Herrera concluyó su intervención con una recomendación:

“Sí, cuidarse, sin meterle peso, aunque ya cuando compites y lo que quieres es ganar masa muscular, se vuelve un poco difícil eso”.

Su testimonio resuena entre quienes buscan equilibrar resultados físicos y salud, al tiempo que aporta una perspectiva basada en la experiencia personal de una figura reconocida en el ámbito del espectáculo y el bienestar.