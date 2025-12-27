Explosión en bazar navideño de Edomex deja grave al actor Ignacio Vega: “Tiene quemaduras de segundo y tercer grado”

El actor de teatro musical está delicado (Instagram)

El actor Ignacio Vega permanece hospitalizado después de resultar lesionado en la explosión ocurrida en el Bazar Navideño de Teoloyucan, Estado de México.

Familiares y autoridades han confirmado que presenta quemaduras de segundo y tercer grado en brazos y rostro, y su estado de salud requiere atención médica especializada.

¿Qué le pasó a Ignacio Vega?

En Facebook, desde el 21 de diciembre, se difundió desde su perfil que el actor se encontraba hospitalizado tras la explosión en Teoloyucan.

En comentarios, una persona identificada como Lucía Arias detalló: “Su esposa Karina ya fue dada de alta, su hija sigue internada bajo observación pero bien, Nacho es el que se encuentra un poco más delicado, tiene quemaduras de segundo grado en cara, cuello y brazos y se encuentra aislado por lo que la información es poca pero está estable”.

En la cuenta oficial de Instagram de Ignacio Vega, el pasado 26 de diciembre se publicó: “Ignacio Vega fue reportado con quemaduras de 2do y 3er grado en brazos y rostro por lo que seguirá hospitalizado”.

Su familia lanzó un comunicado sobre su estado de salud (Instagram)

El mensaje agrega: “Agradecemos su apoyo y preocupación. Atte Karina Pérez (su esposa)”.

El comunicado en Instagram también incluyó un número de cuenta bancaria para quienes desean apoyar a la familia, señalando la solidaridad de amigos y seguidores ante la situación.

¿Qué sucedió en el bazar navideño de Teoloyucán?

La explosión ocurrió el 20 de diciembre de 2025 en un puesto de comida dentro del Bazar Navideño 2025, instalado en el Jardín Municipal “Bicentenario” de Teoloyucan, Estado de México, según lo reportado por Azteca Noticias.

El gobierno municipal reportó al menos 11 personas lesionadas, algunas trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS, y otras atendidas en el DIF Central.

Las autoridades suspendieron la autorización de puestos de comida que utilicen tanques de gas.

¿Quién es Ignacio Vega?

Ignacio Vega es actor, bailarín y cantante con una destacada trayectoria en teatro musical y televisión. Ha interpretado papeles en obras como “Chicago” y “El Rey León”, donde encarnó a Scar. Además, comparte reseñas de películas y obras de teatro en sus redes sociales.

En televisión, ha formado parte de producciones como “Rosario Tijeras”, la serie internacional “Sense 8”, “Falsos Falsificados” y “Paquita la del Barrio”. Su versatilidad y presencia en distintos escenarios lo han consolidado como un referente del espectáculo en México.